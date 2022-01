Top foto 2021: Lyžaři pod orlojem a kouzlo polární záře očima Richarda Horáka

Jen málo fotografů zná Prahu tak důkladně jako Richard Horák. Narodil se v Podolí, je hrdý na to, že je Pražan, a z jeho snímků je znát, že metropoli v jejích nejrůznějších podobách opravdu miluje. Ve výběru nejlepších snímků uplynulého roku na Prahu samozřejmě nemohl zapomenout, ale jeho záběr je mnohem širší - od zimních Krušných hor až po kouzlo přírody za polárním kruhem.

Snímky Prahy pořízené Richardem Horákem odrážejí její magickou atmosféru a mnoho z nich vzniklo za počasí, o kterém se říká, že by člověk ani psa ven nevyhnal. Právě v takových momentech však malebnost města zvláště vyniká a Richard Horák to už léta ví. Za podobných okolností vznikla i fotografie lyžařů pod Pražským orlojem. "Loni v únoru v Praze hodně sněžilo a manželský pár z Mladé Boleslavi se vydal na běžkách do ulic. Chvíle, kdy se objevili pod orlojem, byla jedinečná," říká fotograf.

Ve fotogalerii, která je součástí seriálu Top foto 2021, Richard Horák osobně komentuje výběr svých nejlepších snímků uplynulého roku.

Seriál Top foto představuje práci fotografů, s jejichž snímky se čtenáři mohou setkávat na webu Aktuálně.cz, v Hospodářských novinách a v některých dalších titulech vydavatelství Economia. Dosud v něm vyšly výběry fotografií Jakuba Plíhala, Lukáše Bíby, Tomáše Vocelky, Michala Novotného, Libora Fojtíka, Tomáše Škody, Jana Jirkovského, Honzy Mudry, Jiřího Zerzoně a Magdalény Medkové.

O autorovi snímků:

Richard Horák je držitelem titulu QEP (Qualified European Photographer) a byl oceněn na mnoha domácích i světových fotografických soutěžích. Jeho ústředním tématem je Praha. Dlouhodobě spolupracuje s rubrikou Foto na Aktuálně.cz. Jeho práci můžete sledovat také zde: