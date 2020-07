Jak natočit sexuální scénu během pandemie? Telenovela nahradila herce figurínami

Pandemie koronaviru ovlivnila veškeré aspekty života ve Spojených státech. Jeden z nejbizarnějších dopadů šíření nákazy je přitom v posledních dnech k vidění v Los Angeles. Herci nekonečného seriálu Báječní a bohatí televize CBS tam sice již začali opět točit, aby ale vyhověli přísným pravidlům, intimní scény se pořizují s figurínami.

Producent seriálu Bradley Bell uvedl, že nejprve zkusili ze scénáře milostné scény zcela vyškrtat. Jenže zjistili, že mít několik desítek dílů telenovely bez jediného polibku by byla pro diváky nuda. Navíc když jde o seriál o romantických vztazích a rodinných dramatech, napsal americký deník The New York Times.

"Dostali jsme tedy nápad využít pro intimní a nemocniční scény figuríny a funguje to opravdu dobře. Natáčíme to z velké vzdálenosti nebo způsobem, že si divák nevšimne, že některé osoby nejsou živé," nechal se slyšet Bell.

A jak na své nové neživé kolegy reagují samotní herci? Podle Bella nejdříve filmaři čelili množství divných pohledů a vyslechli si dotazy ve stylu "opravdu to takto chcete"? Jak ale dodal, vše si objasnili a herci tak nyní mohli zažívat své první "latexové polibky".

Jak realisticky vypadá zapojení neživých herců, budou moci diváci posoudit již 20. července, kdy se seriál Báječní a bohatí vrací na americké televizní obrazovky.

Slavný seriál byl jedním z prvních televizních pořadů, který se začal natáčet po rozvolnění pravidel zavedených kvůli pandemii koronaviru. Nekonečná telenovela vypráví o dvou vzájemně propletených rodinách - Forresterů a Spectrů - podnikajících v módním průmyslu. Seriál se natáčí již od roku 1987.

Mohlo by vás zajímat: Film o epidemii byl terapie, jsme součástí průšvihu, říká Zika