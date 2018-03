Česko se zatím pyšní třemi michelinskými hvězdami. Podívejte se, které podniky toto ocenění dostaly

před 26 minutami

Hvězda gastronomického průvodce Michelin je jedním z nejvyšších ocenění, jakého se může kuchařům či restauratérům dostat. V Evropě rozdělené "železnou oponou" se to dlouho týkalo pouze podniků v její západní části, teprve po pádu komunistického režimu se komisaři Michelinu vydali i na východ. Čeští kuchaři se dočkali v roce 2012, kdy získali toto prestižní ocenění Roman Paulus z restaurace Alcron a Oldřich Sahajdák z La Degustation Bohême Bourgeoise. V roce 2016 na michelinský seznam přibyl třetí český podnik, a to restaurace Field šéfkuchaře Radka Kašpárka. Bib Gourmand, tedy ocenění pro restaurace nabízející "výjimečné jídlo za rozumnou cenu", má sedm pražských podniků.

Získat alespoň jednu hvězdičku není nijak jednoduché. Michelin zaměstnává tým profesionálních inspektorů, kteří anonymně navštěvují vytipované restaurace a hodnotí kvalitu a osobitost předložených jídel. Je přitom jedno, o jaký styl kuchyně jde.

Kromě hvězdiček jsou v michelinském průvodci u jednotlivých podniků uvedeny i další symboly - v případě restaurací jsou to zkřížené vidličky a lžíce, u hotelů pak domečky. Tato škála o pěti stupních vyjadřuje celkovou kvalitu daného zařízení s ohledem na výzdobu, čistotu, úroveň obsluhy či udržovanost okolí.

Spojení restaurací se známou značkou francouzského výrobce pneumatik není náhodné. V roce 1900 vydal majitel společnosti André Michelin svého prvního průvodce, který měl motoristům pomoci v případě poruchy vozu. Kromě nezbytného seznamu servisů byla součástí publikace i doporučení týkající se možností kvalitního ubytování a stravování.

V zájmu lepší orientace byl v roce 1926 zaveden do Michelinova motoristického bedekru symbol hvězdičky, který označoval obzvláště dobré restauranty. O něco později, na počátku 30. let, přišel Michelin s trojstupňovým hodnocením kvality vyjádřeným počtem hvězdiček. Michelinův nápad s hodnocením restaurací si získal oblibu i v zahraničí. Časem proto začal vydávat i několik národních verzí, svého průvodce se postupně dočkala i vybraná velká města, například New Yorku, Los Angeles a Tokio.