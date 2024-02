Šanci na přežití měli 23 procent. Američtí letci v seriálu bombardují Brémy a Řezno

Bombardování nacistických ponorkových bunkrů v německých Brémách, nálety na motorárnu letounů Messerschmitt v Řezně nebo napadení továrny na kuličková ložiska ve Schweinfurtu ukázaly první epizody Vládců nebes. Hraný seriál vypráví skutečné osudy amerických letců za druhé světové války. Vysílá ho videotéka Apple TV+.

Novinku produkovali Steven Spielberg a Tom Hanks, autoři úspěšných sérií ze stejné doby Bratrstvo neohrožených a Pacifik.

Vládcové nebes vznikli adaptací také česky vydané knihy historika Donalda L. Millera. Zaměřují se na 100. bombardovací skupinu, jež byla na jaře 1943 vyslána do Anglie, aby se připojila k 8. letecké armádě USA v boji proti Němcům. Od té doby její příslušníci v bombardérech Boeing B-17 Flying Fortress provedli nálety na Berlín, Hannover nebo Drážďany. Mnozí se nevrátili. Celkem ve válce 8. letecká armáda ztratila přes 26 tisíc mužů.

Skutečné hrdiny Galea Clevena a Johna Egana, nejlepší kamarády přezdívané Buck a Bucky, hrají Austin Butler a Callum Turner. "Cítil jsem hlavně velkou zodpovědnost. Tohle byli skuteční hrdinové, jejichž statečnost neznala hranic," říká dvaatřicetiletý Butler, jenž na sebe nedávno upozornil ve filmu rolí Elvise Presleyho.

S několika posledními účastníky leteckých misí, kterým už je dnes okolo stovky, ještě hovořil. "Nejvíc mluví o tom, jaký měli strach. Musíte si uvědomit, v jak útlém věku se dostali pod tenhle neuvěřitelný psychický tlak. Cítím k nim neskonalý vděk, protože díky nim je svět bezpečnější," dodává Austin Butler.

Podobně to vnímá o rok starší kolega Callum Turner, jenž zazářil v dramatu téměř ze stejné doby The Boys in the Boat, režírovaném Georgem Clooneym. Podle tohoto herce minisérie znázorňuje jak konkrétní operace, tak i celou škálu emocí, jež letci zažívali.

"Když vzlétli, statisticky vzato měli šanci na přežití 23 procent," zmiňuje Turner. "Seriál ukazuje nejen to, nakolik byly jejich mise nevyzpytatelné a krvavé, ale také jak se vypořádávali se zármutkem a jak to poznamenalo jejich psychický nebo i fyzický stav," dodává.

V minisérii účinkují desítky postav. Jednoho letce ztvárnil irský herec Barry Keoghan, známý z filmů Saltburn nebo Víly z Inisherinu. Na něj udělalo dojem už natáčení v době pandemie, kdy se štáb ve Velké Británii i kvůli hygienickým opatřením na deset měsíců semknul. Když se herci na place procházeli v kulisách letecké základny 100. bombardovací skupiny, naráželi na dobové plakáty či výtisky novin, což vytvořilo ještě autentičtější atmosféru, doplňuje deník USA Today.

"Na place bylo všechno tak realistické a detailní, jako bychom byli ve válce. Pořád někam jezdily džípy, komparzisti pochodovali, i když zrovna nejela kamera. Člověk otevřel šuplík a tam ležel něčí milostný dopis nebo instrukce k příští misi. Fakt vás to přeneslo zpět v čase," líčí Keoghan.

Apple zatím zpřístupnil čtyři z devíti epizod. Některé režíroval Cary Joji Fukunaga, podepsaný pod bondovkou Není čas zemřít nebo první řadou seriálu Temný případ. "Fukunaga umí zprostředkovat vyčerpávající atmosféru v místech, kde může být okolo 45 stupňů pod nulou. Ty stísňující chvilky, kdy se letoun pozvolna šine vzduchem, kolem zuří peklo a protagonisté bojují spíš s úzkostí a nevolností než nepřítelem," napsal o seriálu kritik Tomáš Stejskal, podle nějž ale adaptace působí o to koženěji na zemi. "Zatím se nedaří plejádu postav pořádně přiblížit," míní novinář.

Američani na rozdíl od Britů podnikali nálety za války ve dne, což seriál tematizuje. Členové osmé letecké armády USA bombardovali mimo jiné chemičku v blízkosti Záluží u Mostu, provedli poslední nálet na plzeňskou Škodovku v dubnu 1945 a při náletu na Drážďany svrhli také bomby na Prahu. Letadla ze 100. bombardovací skupiny se též utkala s desítkami německých stíhačů v bitvě nad Krušnohořím, největším leteckém střetu nad českým územím.

Zda se některé z těchto událostí do minisérie dostanou, zatím není jasné. Historik Miller v knižní předloze všechny incidenty zmiňuje.

Výkonnými tvůrci seriálu jsou John Shiban a John Orloff. Zároveň se ale jedná o projekt Stevena Spielberga a Toma Hankse, kteří se druhou světovou válkou zabývají od roku 1998. Tehdy natočil Spielberg oscarový film Zachraňte vojína Ryana s Hanksem v hlavní roli.

Tři roky nato společně vyprodukovali minisérii Bratrstvo neohrožených. Příběh elitní výsadkové divize americké armády zvané Easy Company získal Zlatý glóbus i sedm televizních cen Emmy. A pochválil jej i Spielbergův otec, který za války létal.

Na úspěch Bratrstva neohrožených se v roce 2010 pokusili Steven Spielberg s Hanksem navázat další minisérií Pacifik, oceněnou dokonce osmi Emmy. "A tátovi se zase líbila. Akorát mi povídá: A proč neuděláš taky něco o pilotech?" řekl deníku New York Times Steven Spielberg, jenž chtěl tímto způsobem znovu "připomenout odvahu a oběť" celé jedné generace, aby neupadla v zapomnění. "Navíc přimějeme lidi, aby se nejen podívali na seriál, ale aby si pak začali dohledávat historii druhé světové na internetu. A o to nám šlo především," dodává Spielberg.

Jeho otec zemřel roku 2020 ve věku 103 let, dokončení Vládců nebes už se tedy nedočkal. Vývoj se zpozdil mimo jiné kvůli vysokému rozpočtu. Minisérii za 250 milionů dolarů, což je asi 5,7 miliardy korun, mělo stejně jako Bratrstvo neohrožených původně financovat HBO. Nakonec ji převzal Apple.

Tom Hanks měl k dalšímu válečnému projektu jinou motivaci než Spielberg. "Můj otec za války sloužil jako mechanik u námořnictva, ale nikdy o něm neřekl jediného dobrého slova," poznamenává v aktuálním podcastu herec, jenž tak význam druhé světové objevoval sám. "Jsem ročník 1956. Až když jsem začal být trochu starší, uvědomil jsem si, že všichni moji učitelé, že všichni kamarádi rodičů dělí svůj život na tři etapy: před válkou, po válce a během ní," vypráví Hanks.

Podle něj tehdy narukoval "prakticky každý slušný Američan, byť samozřejmě i za války se našli lidi, kteří opravovali boty nebo třeba taky kradli". A jakmile někdo na frontu odjel, mohl se vrátit leda zraněný, nebo v rakvi. "Ta doba mě nepřestává fascinovat tím, že se život celé jedné generace zastavil. Všichni na světě jenom vyhlíželi, jestli ta válka skončí a zda jejich životy budou moct zase pokračovat," dodává Tom Hanks.