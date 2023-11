Sting pod širým nebem. Angličan se vrátí do Česka, zazpívá v amfiteátru

Už účinkoval v Praze, Brně, Ostravě nebo Pardubicích. Příští rok anglický basista Sting poprvé zazpívá v Plzni, kde vystoupí 4. června v amfiteátru Lochotín. V pondělí to oznámila agentura Live Nation, která koncert pořádá. Půjde o Stingovo třetí české představení pod širým nebem.

Vstupenky za ceny od 1850 korun budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal v prodeji od pátečního dopoledne.

Dvaasedmdesátiletý někdejší frontman kapely The Police, který prodal přes 100 milionů desek a obdržel 17 cen Grammy, stejně jako poslední roky ve Slavkově, Praze nebo Pardubicích představí koncertní program nazvaný My Songs. Zahrnuje jeho nejpopulárnější písně od Message in a Bottle a Roxanne přes Fields of Gold až po Shape of My Heart. Některé hudebník uvádí v lehce upravených aranžmá.

Momentálně je pěvecky, hudebně i fyzicky v životní formě, konstatovalo vloni Aktuálně.cz. "Na pódium přichází nakrátko ostříhaný, v upnutých kalhotách a přiléhavém tričku jako z dob The Police. Neprojevuje sebemenší únavu. S baskytarou na krku, často nakročený jako antická socha, 100 minut hraje prakticky všechny své hity. Jen několikrát usedne na vysokou stoličku," popsal web loňský pražský koncert.

O rok dříve Sting oslavil jubileum vydáním nového studiového alba The Bridge. "Je nejlepší, jaké natočil od 90. let minulého století," zhodnotilo Aktuálně.cz, podle něhož deska kombinuje vynalézavé melodie, špičkové muzikantské výkony a smysluplné texty tak, jak se to naposledy podařilo trojici nahrávek The Soul Cages, Ten Summoner’s Tales a čtvrtstoletí staré Mercury Falling.

Hudebník také v poslední době zaznamenal úspěch, když nazpíval song do emotivního finále animovaného seriálu Netflixu podle počítačové hry Arcane: League of Legends. Ve skladbě nazvané What Could Have Been účinkuje s houslistou Rayem Chenem, jen na YouTube mají její různé verze přes 20 milionů zhlédnutí.

Sting rovněž krátce oživil svou filmovou kariéru. Ztvárnil starogermánského rytíře v komedii Kaamelott a parodii na sebe sama v první řadě seriálu Jen vraždy v budově, kde posluchači detektivního podcastu hraní Stevem Martinem, Martinem Shortem a Selenou Gomezovou sami vyšetřují vraždu a točí o tom podcast.

Sting do Česka poprvé přijel v roce 1996, kdy zahrál v pražské Sportovní hale. Koncert zahájil titulní písní z tehdy čerstvého alba Mercury Falling.