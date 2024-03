Když si církev přivlastňuje těla žen. Sydney Sweeney v hororu hraje těhotnou pannu

Zbožná americká panna Cecílie odjíždí na malebný italský venkov a nastupuje do kláštera. Ještě než pochopí, co jí na něm nesedí, dozvídá se, že nevysvětlitelně otěhotněla. Hrdinku nového hororového filmu nazvaného Neposkvrněná, který od čtvrtka promítají česká kina, ztvárnila populární hollywoodská herečka Sydney Sweeney.

Šestadvacetiletá hvězda seriálů Euforie nebo Bílý lotos nejenže se ujala hlavní role. Novinku, v níž vystupují mimo jiné vizuálně výrazné jeptišky skryté za červenými maskami, zároveň produkovala. "Dávno předtím, než jsme film natočili, jsem si představovala, jak by mohl vypadat. Fakt dlouho jsem pracovala na tom, aby vznikl," říká Sydney Sweeney. "Jsem na sebe pyšná, že jsem dokázala dostatečně věřit sama sobě a taky se obklopit těmi správnými lidmi, kteří mi pomohli odvést co nejlepší práci," dodává.

Podle svých slov byla u všech zásadních tvůrčích rozhodnutí a pomáhala také vymýšlet byznysovou stránku projektu. "Hrozně se mi to líbí," pochvaluje si producentskou zkušenost.

Jakmile však vklouzla do kostýmu novicky Cecílie, hrdinky příběhu, hned se začala chovat jinak. "V jejích šatech jsem vždycky začala hned trochu jinak chodit, trochu jinak držet tělo, trochu víc dávat ramena dozadu, trochu jinak pracovat s rukama," ilustruje. Film natočil Michael Mohan, který už s herečkou před třemi roky spolupracoval na erotickém thrilleru Voyeuři.

V novince se Sydney Sweeney vyskytuje takřka v každém záběru. V průběhu zhruba hodiny a půl její postava zažije leccos. Jednou je celá potřísněná krví, jindy ji zlá jeptiška bije a topí. "Natáčet to ale bylo hrozně zábavné," pochvaluje si herečka, která zážitek přirovnává k tomu, když si jako dítě hrála na pískovišti. "Prostě jsem žila v nějakém světě, který jsem si vysnila a který neměl pravidla. Bylo to skvělé," dodává s tím, že se už teď těší, až bude produkovat další film. "Chci ale hledat postavy a příběhy, které i pro mě budou v nějakém ohledu výzva," avizuje.

Britský deník Guardian filmu udělil čtyři z pěti hvězdiček. Neposkvrněnou označuje za zábavnou připomínku klasik jako Rosemary má děťátko z roku 1968 nebo Suspirie, což byl italský horor podžánru zvaného giallo z roku 1977.

Poté, co hrdinka otěhotní, ji opat a jeptišky uvězní, přesvědčení, že se stal zázrak a panna porodí Spasitele. Protagonistce začíná jít o život. "V základu film vypráví o zlých silách, které si přivlastňují tělo mladé ženy a promítají si do něj to, co se jim hodí," shrnuje Guardian, podle nějž je Sydney Sweeney svými tělesnými dispozicemi pro představitelku takové postavy ideální. Zároveň její výkon dalece překračuje standardy béčkové produkce.

Americký list The Washington Post snímek chválí za to, s jakou vervou se pustil do "náboženského patriarchátu". Kritička filmu udělila dvě a půl hvězdičky ze čtyř, také přesvědčená, že Sydney Sweeney odvádí obdivuhodný výkon.

Když na plátně v závěru tečou litry krve, má to na diváky katarzní účinek. Naopak scénář postavám neposkytuje dost prostoru na to, aby se někam vyvinuly, a na více místech nedává úplně smysl, hodnotí deník, který novinku přirovnává k nedávným filmům o jeptiškách, lesbické Benedettě a hororu Saint Maud.