Dovolená na zabití. V seriálu HBO ji komplikují rozmary bohatých bělochů

„Panebože, co je to za lidi?“ ptá se při pohledu na hosty, kteří přijíždějí lodí do havajského letoviska, jedna z protagonistek komediálního dramatu Bílý lotos. Tutéž otázku si záhy začnou klást i diváci americké šestidílné minisérie, jež na české HBO GO směřuje do finále.