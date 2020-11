Nejvíce nominací na ceny Grammy má Beyoncé, uspět může i dirigent Hrůša

Nejvíce nominací na hudební ceny Grammy, které se budou udílet koncem ledna, získala zpěvačka Beyoncé. Může uspět v devíti kategoriích včetně těch nejsledovanějších, jako jsou nahrávka roku a píseň roku. Šestkrát jsou na prestižní sošku navrženy pěvkyně Taylor Swiftová a Dua Lipa, stejně jako raper Roddy Ricch.

Bodovat na Grammy může také český dirigent Jakub Hrůša. Nominován byl za nahrávku Dvořákových, Sukových a Janáčkoých houslových skladeb s houslistou Augustinem Hadelichem, klavíristou Charlesem Owenem a Bavorským rozhlasovým symfonickým orchestrem. Deska se jmenuje Bohemian Tales, vyšla na značce Warner Classics.

Na zisk Grammy za nejlepší R&B album má zase šanci americký zpěvák Gregory Porter za desku All Rise, na které se jako člen Porterovy kapely podílel český varhaník Ondřej Pivec. Společně již takto na Grammy uspěli před třemi roky.

Dirigent Jakub Hrůša může uspět s albem Bohemian Tales. | Video: Warner Classics

V kategorii nejlepší album se americká zpěvačka Swiftová a Britka albánského původu Dua Lipa utkají s anglickou kapelou Coldplay, americkým ženským triem Haim, rockovou formací s retro soulovým zvukem Black Pumas, R&B zpěvákem Post Malonem, avantgardním multiinstrumentalistou Jacobem Collierem a americkou interpretkou alternativní podoby R&B Jhené Aiko.

Překvapivě se na seznam nedostal kanadský zpěvák The Weeknd, kterému hudební novinaři dopředu předvídali několik nominací za oceňované i komerčně úspěšné album After Hours. Stejně tak Grammy opominuly Boba Dylana, který letos po osmileté pauze vydal autorskou nahrávku Rough and Rowdy Ways.

Korejský boy band BTS sice může dostat cenu v kategorii pro nejlepší popový skupinový výkon, do třech nejdůležitějších se však nedostal.

Zpěvák Justin Bieber získal čtyři nominace s albem Changes, na Instagramu si ale postěžoval, že nebyl navržen v kategorii R&B. "Rozhodl jsem se natočit R&B desk a Changes jsou opravdu R&B. Porotci ho tak ale nevidí, což je pro mě zvláštní," napsal Bieber, který nechce, aby jeho zprávu někdo vnímal jako projev nevděčnosti.

Beyoncé získala nejvíce nominací díky písni Black Parade, kterou vydala v létě během celoamerických protestů proti rasové diskriminaci vedených pod značkou hnutí Black Lives Matter. Skladba oslavuje černošskou kulturu i aktivismus.

Dua Lipa může uspět s popovým hitem Don't Start Now, Swiftová zase díky intimní desce Folklore, kterou složila během koronavirové karantény a z níž pochází porotci Grammy na cenu navržený hit Cardigan. S předešlými dvěmi deskami přitom Swiftová udílející akademii neoslovila.

V pěti kategoriích je se svým sólovým debutem navržena Britanny Howardová, kytaristka a zpěvačka kapely Alabama Shakes. Čtyři nominace, veskrze za baladu Everything I Wanted, si vysloužila vítězka uplynulého ročníku Grammy, osmnáctiletá zpěvačka Billie Eilish.

O sošku pro objev roku budou zápasit americká raperka Megan Thee Stallion, zpěvačka a raperka Doja Cat nebo alternativní písničkářka Phoebe Bridgersová.

V kategorii pro nejlepší rockové album jsou nominovaní The Strokes, kytarista Michael Kiwanuka nebo kapela Fontaines D.C. V alternativní hudbě mohou bodovat Tame Impala, Fiona Appleová nebo písničkář Beck.

Cenu za world music si mohou odnést brazislko-americká zpěvačka žánru bossa nova Bebel Gilberto, beduíni Tinariwen nebo indická hráčka na sitár Anouška Šankarová.

Vítězové ceny Grammy budou vyhlášeni 31. ledna 2021, slavnostní večer v Los Angeles má moderovat herec Trevor Noah. Zatím není jasné, jak bude ceremoniál vypadat. Deník New York Times připomíná, že zatímco říjnové udílení cen Billboard Music Awards se konalo bez diváků, tento týden již na galavečeru American Music Awards lidé směli být v omezeném počtu.

Pořadatelé Grammy zatím avizují, že by večer rádi uskutečnili za alespoň minimální účasti publika a tak, aby v jeho průběhu jako dříve mohli vystoupit nominovaní umělci.

Národní akademie hudebního umění a věd, která Grammy uděluje, letos v červnu zpřísnila pravidla postihující případný střet zájmů. Hlasující členové musí nově dopředu avizovat, zda mají jakékoliv finanční, rodinné či jiné vazby na umělce, které by se rozhodli nominovat.

Za poslední rok se akademie dostala pod tlak také kvůli obvinění, že neodměňuje dost černošských interpretů, a propustila dnes již bývalou výkonnou ředitelku Deboru Duganovou, jež údajně tolerovala sexuální obtěžování a manipulace s nominacemi, dodávají New York Times. Letos akademie vybídla k členství 2300 lidí, z nichž zhruba 1700 pozvání přijalo.

Letošní ceremoniál nebude produkovat Ken Ehrlich, který na Grammy pracoval uplynulých 40 let. Nahradí ho Ben Winston, jenž spolupracoval na talkshow Jamese Cordena.