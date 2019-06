před 2 hodinami

Červenec skýtá jeden z nejbohatších hudebních programů za mnoho let. Kromě festivalů jako Colours of Ostrava, Rock for People nebo Sázavafest se uskuteční samostatné koncerty Eda Sheerana či Stinga, recitál operní hvězdy Ramóna Vargase, vystoupení interpretů staré hudby a reggae, raperů nebo dýdžejů. Vybíráme 26 hudebních tipů.