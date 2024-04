Není orgamus, není láska. Sexuologové za socialismu docházeli k pozoruhodným závěrům

V polovině 20. století sexuologové razili jako recept na spokojené manželství, aby se partneři brali z lásky a vzájemně si v domácnosti pomáhali. Říká to Kateřina Lišková z Historického ústavu Akademie věd ČR. Jedině v takovém rovnocenném partnerství podle nich ženy dosahovaly orgasmu.

V 70. letech se rétorika významně proměnila. Tehdejší odborníci prosazovali v manželství hierarchický vztah a ženě připisovali hlavně roli matky. "V 50. letech udělali sexuologové v Československu velký výzkum žen, kterých se ptali, jak mají a mohou mít orgasmus. Odborníci zjistili, že ženy, které nemají orgasmus, jsou zároveň ty, jež nemají dobré a spokojené manželství, nemilují své manžely a ani jimi nejsou milovány," uvedla Lišková.

V té době bylo pro sexuology důležité, aby lidé vstupující do manželství si byli rovnoprávní a projevovali vzájemný respekt a milovali se. "V takovém milujícím svazku bylo možné podle sexuologů mít dobrý, uspokojivý sex, ve kterém ženy zažívají orgasmus," řekla Lišková. Názory sexuologů se ale od poloviny minulého století proměňovaly v čase.

Otočka za Husáka

V 70. letech naopak doporučovali manželským párům, aby měli hierarchický vztah, kde muži a ženy budou mít tradiční vlastnosti a role. "Muži budou tedy zařazení do práce a budou nadřazení v partnerském vztahu. Ženy naopak budou submisivní a budou hlavně matkami," uvedla Lišková. V takovém tradičně genderově uspořádaném manželství bylo podle sexuologů možné mít dobrý sex. "Tvrdili, že když ženy nebudou v podřazeném postavení, budou sexuálně neuspokojené," dodala.

Tehdejší komunistický režim podporoval různé typy výzkumných prací a nechal sexuology poměrně volně bádat. Důvodem může být i to, že to byli lékaři a lékařky a medicína byla pro stát podstatná. Odborníci se proto mohli věnovat tématům, která považovali za důležitá. "V praxi pracovali s lidmi, u kterých sledovali a viděli, co je trápí, a na základě toho dokázali vybírat témata svých výzkumů a jak jim mohou pomoci," uvedla Lišková.