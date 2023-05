Česká kapela Vesna bude v Eurovizi reprezentovat i slovanství. Podle BBC může uspět

Už jen týden zbývá do semifinále hudební soutěže Eurovize, která se letos koná ve Velké Británii. Dívčí kapela Vesna tam hodlá reprezentovat nejen Českou republiku, ale také slovanství, říká její vedoucí a zpěvačka Patricie Fuxová. S kolegyněmi nyní zkouší zpěv i choreografii.

Vesna vystupuje v mezinárodním složení, vedle tří Češek jsou jejími členkami Slovenka, Ruska a Bulharka. "Tím, že některé muzikantky pocházejí z jiných států a třeba letos Slovensko nebo Bulharsko nesoutěží, tak jelikož máme slovenskou basistku a bulharskou raperku, cítíme, že reprezentujeme i slovanství a naše kořeny, které jsou pro tyhle země společné," uvažuje Patricie Fuxová.

Podle ní jsou přípravy na semifinále intenzivní. "Jsme v cílové rovince a přípravy vrcholí," poznamenává. Každý den členky formace zkoušejí choreografii, absolvují lekce zpěvu, připravují kostýmy nebo vizuální doprovod vystoupení. "Je to náročnější než cokoliv, co jsem kdy zažila," přiznává Fuxová.

První semifinále soutěže, kterého se zúčastní 15 zemí včetně Česka, se koná příští úterý 9. května, druhé s 16 účastníky o dva dny později. Finále je plánované na sobotu 13. května, zúčastní se ho 26 zemí - z každého semifinále jich postoupí deset, které doplní Francie, Itálie, Německo, Španělsko, Británie a Ukrajina.

Vesna soutěží s písní My Sister’s Crown, v překladu Koruna mé sestry. Podobně jako její předchozí song nese podtón ženské tematiky. Hudebnice dle svých slov reagují na aktuální dění ve společnosti, reflektují nesvobodu a vyzývají k vzájemnému porozumění.

Píseň a videoklip kromě uznání vyvolal také negativní reakce. Podle Patricie Fuxové chtěly autorky podpořit Ukrajinu čelící ruské invazi. Skladba a klip byly sice zakázány v Rusku i Bělorusku, zároveň jsou však v nelibosti některých Ukrajinců.

Jedněm vadí účast ruské členky kapely, klávesistky Olesji Očepovské, druzí kritizují podprahovou tezi o sesterských slovanských národech, kterou používala už sovětská propaganda a dnes ji šíří Rusko. Zpěvačka však takovou interpretaci odmítá. "Ukrajině vyjadřujeme soucit a podporu," zopakovala pro Aktuálně.cz.

Sloganem letošního 67. ročníku soutěže je United By Music, v překladu Spojeni hudbou. Kapela proto v soutěžní kompozici používá text s anglickými, českými, bulharskými a ukrajinskými slovy. "V písni My Sister’s Crown jsme se rozhodly zvolit ukrajinský refrén. Ukrajina to v současné době má velice těžké, proto jsme tento slovanský jazyk chtěly podpořit ze všech nejvíc. Jelikož má letošní Eurovize být poctou Ukrajině, chtěly jsme vyjádřit to samé. Solidaritu, podporu a empatii v této nelehké době myšlenkou #chooseloveoverpower, tedy láska nad moc. Doufáme, že písni se podaří ukázat absurditu toho, co se může stát, pokud místo lásky a podpory zvolíme opačnou cestu," doplňuje Fuxová.

Podle britské BBC má Vesna šanci probojovat se do finálové desítky, za favority ročníku nicméně označuje Francii, Švédsko nebo Španělsko. Do Eurovize je přihlášeno 37 písní, jejichž texty se týkají všeho možného od posedlosti démony až po ruskou invazi na Ukrajinu. Kvalita je "asi tak konzistentní jako kádě s rosolem", napsal redaktor BBC Mark Savage.

Česko má v Eurovizi "špatnou bilanci, od vstupu do soutěže v roce 2007 se do semifinále kvalifikovalo pouze čtyřikrát, ale píseň My Sister´s Crown by to měla změnit", věří Savage. Uznává však, že bude záležet, jaký dojem Vesna udělá při živém vystoupení. "Se slušným rozpočtem by si člověk dokázal představit, že jejich taneční sestava bude vrcholem večera," věří kritik.

Vloni zvítězil ukrajinský Kalush Orchestra s písní Stefania. Soutěž tak letos měla pořádat Ukrajina. Ta se však od loňského února brání ruské agresi a pořádání akce se místo ní ujal severoanglický Liverpool.

První ročník Eurovize se konal v květnu 1956, za nejslavnějšího vítěze v historii soutěže je považována švédská skupina ABBA, která roku 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další věhlasné tváře soutěže patří Kanaďanka Céline Dion, která roku 1988 reprezentovala Švýcarsko.

Kapela Vesna v listopadu 2018 vydala debutovou desku Pátá bohyně, za kterou získala nominaci na cenu Anděl za objev roku. Nahrávka obsahovala i duet Patricie Fuxové se známějším Vojtěchem Dykem. Na podzim 2019 podnikla Vesna první klubové turné po Čechách a Slovensku. Skupina má mezinárodní složení. Kromě Češek Patricie Fuxové, houslistky Báry Juránkové a bubenice Markéty Mužátkové jsou součástí formace slovenská baskytaristka Tereza Čepková, ruská klávesistka Olesja Očepovská a bulharská houslistka Tanita Jankovová.