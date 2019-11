Ceny Grammy mohou získat nováčci Lizzo a Billie Eilish nebo bluegrass z Prahy

Všichni tři budou usilovat o nejprestižnější sošky včetně těch pro album roku, píseň roku nebo nejlepšího debutanta.

Konkurovat jim budou skupina Bon Iver, zpěvačky Lana del Rey a Ariana Grande, skupina Vampire Weekend nebo R&B písničkářka vystupující pod pseudonymem H.E.R.

Lizzo se podle deníku New York Times větší část uplynulé dekády marně snažila prosadit jako raperka i zpěvačka. Prorazila teprve letos díky hitům Juice a Truth Hurts, který se stal hitem v aplikaci na sdílení videí TikTok.

Billie Eilish, jež na jaře vydala debutovou desku a koncem léta již vyprodala pražskou O2 arenu, zabodovala například s hitem Bad Guy a Lil Nas X ve spolupráci s Billym Rayem Cyrusem přepsal rekordy hitparád se songem Old Town Road.

Nominace tří začínajících interpretů vnáší svěží závan do cen Grammy, které letos naopak opominuly etablované umělce - zejména devětadvacetiletou popovou zpěvačku Taylor Swiftová, jejíž současné album Lover patří k nejprodávanějším titulům roku. Swiftová může s titulním songem získat sošku pro nahrávku roku, nejlepší popové vokální album a nejlepší popový sólový výkon, na víc nominací ale nedosáhla.

"Ještě nedávno byly Grammy pravidelně kritizovány za to, že oceňují již zasloužilé hvězdy a rockové veterány na úkor mladých a svěžích popových interpretů. To už neplatí," hodnotí deník New York Times.

V nominacích lze vysledovat také českou stopu. Za desku natočenou při lednovém koncertu v pražském hotelu Pyramida na Dlabačově byl v kategorii pro nejlepší bluegrassové album nominován americký mandolinista a zpěvák Doyle Lawson se svou kapelou Quicksilver. Desku vydali Rosťa a Iva Čapkovi, jejichž firma Čapek Bluegrass & Jazz Instruments vyrábí banja a mandolíny.

Ceny Grammy, o nichž rozhoduje americká Národní akademie hudebního umění a věd, jsou světově nejznámějším hudebním oceněním. Výsledky budou vyhlášeny 26. ledna 2020 v kalifornském Los Angeles, večer má podruhé za sebou moderovat klavíristka a zpěvačka Alicia Keys. To se jí poštěstí jako první ženě v historii.

Hlavní nominace na ceny Grammy

Album roku

I, I - Bon Iver

Norman F***ing Rockwell! - Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

Thank U, Next - Ariana Grande

I Used to Know Her - H.E.R.

7 - Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) - Lizzo

Father of the Bride - Vampire Weekend

Nahrávka roku

Hey, Ma - Bon Iver

Bad Guy - Billie Eilish

7 Rings - Ariana Grande

Hard Place - H.E.R.

Talk - Khalid

Old Town Road - Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

Truth Hurts - Lizzo

Sunflower - Post Malone & Swae Lee

Píseň roku

Always Remember Us This Way - Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKenna

Bad Guy - Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell

Bring My Flowers Now - Brandi Carlile, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker

Hard Place - Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris. H.E.R. & Rodney Jerkins

Lover - Taylor Swift

Norman F***ing Rockwell - Jack Antonoff & Lana Del Rey

Someone You Loved - Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman

Truth Hurts - Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John

Debut roku

Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalia

Tank and the Bangas

Yola

Nejlepší popový sólový výkon

Spirit - Beyonce

Bad Guy - Billie Eilish

7 Rings - Ariana Grande

Truth Hurts - Lizzo

You Need to Calm Down - Taylor Swift

Nejlepší popové vokální album

The Lion King: The Gift - Beyoncé

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

thank u, next - Ariana Grande

No. 6 Collaborations Project - Ed Sheeran

Lover - Taylor Swift

Nejlepší rapové album

Revenge Of The Dreamers III - Dreamville

Championships - Meek Mill

I Am > I Was - 21 Savage

Igor - Tyler, The Creator

The Lost Boy - YBN Cordae

Nejlepší R&B výkon

Love Again - Daniel Caesar & Brandy

Could've Been - H.E.R. feat. Bryson Tiller

Exactly How I Feel - Lizzo feat. Gucci Mane

Roll Some Mo - Lucky Daye

Come Home - Anderson .Paak feat. André 3000

Nejlepší country album

Desperate Man - Eric Church

Stronger Than Truth - Reba McEntire

Interstate Gospel - Pistol Annies

Center Point Road - Thomas Rhett

While I'm Livin - Tanya Tucker