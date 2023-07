Po smrti spoluhráče dál vystupují. Depeche Mode oznámili další koncerty v Praze

Britská kapela Depeche Mode ještě ani neodehrála očekávaný koncert na pražském Letišti Letňany, který se uskuteční v neděli 30. července, a už oznámila další příjezd do Prahy. Znovu se představí 22. a 24. února příštího roku v O2 areně.

Vstupenky za ceny od 1990 korun budou v prodeji od pátku, oznámila agentura Live Nation, která obě akce pořádá. Stejně jako letos Depeche Mode přijedou v rámci turné k albu Memento Mori, natočenému po nečekané smrti klávesisty Andyho Fletchera. Jeden ze zakládajících členů uskupení zemřel vloni v květnu kvůli disekci aorty ve věku 60 let.

"Odjakživa měl pověst dobré duše kapely. Fletcher jako hudebník, to je velmi chudé téma. Angličtí fanoušci mu už od 70. let říkali 'viditelný neviditelný'. Na koncertech i deskách hlavně operoval se samply a různými zvukovými dotáčkami," napsalo o něm Aktuálně.cz.

Jeho spoluhráči Dave Gahan a Martin Gore však začali na albu Memento Mori pracovat, už když vypukla pandemie. "Témata byla přímo inspirována touto dobou. Po Fletchově smrti jsme se rozhodli pokračovat, protože jsme si jisti, že by si to přál, a to projektu skutečně dodalo další význam," řekl kytarista a klávesista Gore.

Podle zpěváka Gahana by se Fletcherovi album líbilo. "Memento Mori je nejlepší album, jaké Depeche Mode natočili od začátku milénia," konstatovalo v recenzi nahrávky Aktuálně.cz.

Depeche Mode poprvé přijeli do Česka ještě za komunismu, roku 1988 účinkovali ve sportovní hale v Holešovicích. Od té doby se vrací pravidelně, naposledy se představili zkraje roku 2018, kdy vyprodali právě pražskou O2 arenu. Černé oblečení většiny návštěvníků tehdy ukázalo, že lidí oblékajících se po vzoru zpěváka Gahana je dosud v Česku spousta. "V O2 areně odehráli svůj jedenáctý koncert v Česku, což je počet, jemuž se žádná jiná kapela světového formátu ani zdaleka nepřibližuje," uvedlo tehdy Aktuálně.cz.

Kapela dosud prodala více než 100 milionů desek, zahrála více než 30 milionům lidí po světě. Vznikla roku 1980 v anglickém Basildonu, o rok později prorazila singlem Just Can't Get Enough z alba Speak & Spell. Následně se stala jedním z průkopníků samplování přírodních zvuků. Oblíbila si také vydávání písní v několika remixech.