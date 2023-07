Skončil festival taneční hudby Beats for Love, na Tiësta přišlo přes 40 tisíc lidí

V noci na neděli vyvrcholil v ostravské Dolní oblasti Vítkovice čtyřdenní festival taneční hudby Beats for Love. Největším lákadlem byl pro návštěvníky závěrečný den, kdy vystoupil populární nizozemský DJ Tiësto. Fanoušci vykoupili všechny vstupenky, oznámil ředitel Kamil Rudolf. K dalším hvězdám ročníku patřil kanadský DJ Deadmau5.

Festival Beats for Love (na snímku ze středečního večera) se v Dolní oblasti Vítkovic koná od roku 2013. | Foto: ČTK

"Festival potvrdil své pevné místo na české i světové hudební mapě. Jsem neskutečně nadšený. Až na drobné potíže v podobě středeční přeháňky a několika programových změn jsme všechno zvládli na jedničku," myslí si ředitel Rudolf. S kolegy již chystá další ročník. "Už se nemůžu dočkat, až Dolní Vítkovice uvidím znovu plné," dodává.

Zájem mezi návštěvníky každým dnem rostl. Ve středu akce, která se koná na stejném místě jako Colours of Ostrava, přilákala zhruba 33 tisíc lidí, ve čtvrtek už více než 36 tisíc, v pátek 38 tisíc a sobotní program oslovil 42 tisíc příznivců elektronické taneční hudby. Ten den bylo vyprodáno.

Největší zájem posledního dne Beats for Love vzbudilo vystoupení čtyřiapadesátiletého nizozemského DJ Tiësta, který proslul okolo přelomu tisíciletí. Při jeho setu byla plocha před pódiem zvaným Love stage zcela zaplněna až do závěrečného ohňostroje. "Od interpretů máme jenom pozitivní reakce. Zbožňují naše fanoušky, náš areál, líbí se jim, jak se o ně staráme. Opět jsme překonali sami sebe a za rok se o to pokusíme znovu," doplňuje programový ředitel Jiří Ramík.

Přehlídka měla také charitativní rozměr. Fanoušci mohli přispět na pomoc desetileté Kateřině Bojkové, která bojuje s následky autonehody. Sbírka dle prozatímních výsledků vynesla okolo 300 tisíc korun a ještě neskončila, pořadatelé částku později navýší.

Jubilejní desátý ročník festivalu se v Ostravě uskuteční od 3. do 6. července 2024.

Video: Vystoupení DJ Tiësta na Beats for Love