Celebrity z YouTube. V Praze zahraje australský boyband 5 Seconds of Summer

Australský poprockový boyband 5 Seconds of Summer uzavře evropskou část světového turné 12. října ve sportovní hale na pražském Výstavišti. Ve čtvrtek večer to oznámila agentura Live Nation, která koncert pořádá. Kapela do české metropole přijede podruhé, vloni debutovala v hale O2 universum.

5 Seconds of Summer na sebe upozornili jako předskokani One Direction, dnes už jejich skladby mají na streamovacích službách přes sedm miliard přehrání. | Foto: Andy Deluca

Vstupenky za ceny od 990 korun budou v sítích Ticketmaster a Ticketportal k prodeji od příštího pátku 14. dubna. Skupina, jež míchá pop či R&B s elektronikou a jejíž první tři studiová alba se dostala do čela žebříčku Billboard 200, ještě před návratem do Prahy vydá koncertní záznam nazvaný The Feeling of Falling Upwards. Natočila ho vloni v londýnské Royal Albert Hall.

"Album vám má jednoduše popsat pocit, který jsme společně zažili, pocit, že jsme se vrhli na tak vrtkavou věc, jakou je hudba. A sdíleli jsme tuto zkušenost společně rok co rok," avizuje zpěvák a bubeník Ashton Irwin.

Vedle něj tvoří 5 Seconds of Summer zpívající kytaristé Luke Hemmings a Michael Clifford s baskytaristou Calumem Hoodem. Začali v roce 2011, kdy se zviditelnili na serveru YouTube akustickými coververzemi skladeb od Eda Sheerana nebo Justina Biebera. Ke slávě jim pomohlo, když dva roky nato předskakovali známějšímu boybandu One Direction na turné nazvaném Take Me Home. Dnes už 5 Seconds of Summer prodali přes 13 milionů desek a tři miliony vstupenek na koncertech po celém světě. Jejich skladby zaznamenaly na streamovacích službách přes sedm miliard přehrání.

V české metropoli letos vystoupí také další známí interpreti. Již 24. a 25. května bude v pražské O2 areně koncertovat Roger Waters, zakládající člen britské skupiny Pink Floyd, který poslední rok vystupuje jako stoupenec Ruska ve válce na Ukrajině. Skupina Iron Maiden se na stejném místě představí 30. a 31. května, zahraje písně z aktuálního studiového alba Senjutsu i známé desky Somewhere In Time z 80. let minulého století.

Jako další do O2 areny zavítají američtí Kiss 10. června, kdežto Depeche Mode už bez vloni zesnulého Andyho Fletchera se představí 30. července na pražském Letišti Letňany. Tam plánuje agentura Live Nation také koncert kanadského zpěváka The Weeknda nebo dva díly hudebního festivalu Prague Rocks.

Na tom prvním, zasvěceném rockové hudbě, vystoupí 2. června skupiny Mötley Crüe a Def Leppard plus jako host česká kapela Kabát. Druhý díl 21. června bude zaměřen na mainstreamovější interprety, vedle skupiny Maroon 5 a zpěvaček Gwen Stefani nebo Delty Goodrem vystoupí písničkáři Rag'n'Bone Man a James Bay. Českou linku v programu reprezentují Vojtěch Dyk s kapelou D.Y.K. a skupina Lake Malawi.