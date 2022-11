Naposledy měli plamenomet. Iron Maiden se s novým turné vrátí do Prahy

Necelý rok poté, co zaplnila pražský Eden, se do metropole vrátí britská heavymetalová skupina Iron Maiden. Vystoupí 30. května příštího roku v největší české zastřešené hale - O2 areně. Vstupenky za 1790 korun a výše budou v prodeji do tohoto pátku 11. listopadu, oznámila agentura Live Nation.

Podle ní Iron Maiden zahrají skladby z loňského, zatím posledního alba Senjutsu, songy z klasické desky Somewhere in Time, vydané roku 1986, i další hity. To vše pod hlavičkou nového turné nazvaného The Future Past.

Když letos kapela hrála zhruba 30 tisícům diváků v pražském Edenu, dělo se tak ještě v rámci předešlé šňůry Legacy of the Beast World Tour. Ta nakonec čítala 139 koncertů pro více než tři miliony lidí.

"Po vydání alba Senjutsu jsme turné Legacy of the Beast trochu aktualizovali tím, že jsme koncert zahájili prvními třemi písněmi v kulisách japonského paláce," popisuje zakládající člen a baskytarista Steve Harris. Podle něj se ale sestava nechtěla opakovat, a tak ji napadlo vrátit se až k desce Somewhere in Time z roku 1986. Tím spíš, že tehdejší doprovodné turné nebylo nahrané a fanoušci si o skladby z daného období na koncertech často říkají. "Konečně také zahrajeme některé z epičtějších skladeb na Senjutsu," slibuje Harris.

Iron Maiden koncem 70. let stáli u nové vlny britské heavymetalové muziky. Po sérii silných desek v 80. letech znovu stanuli v popředí na přelomu tisíciletí, kdy se do sestavy vrátili zpěvák Bruce Dickinson a kytarista Adrian Smith. Kapela, která prodala téměř 90 milionů alb a odehrála přes 2000 vystoupení, do Česka jezdí od roku 1993, kdy se představila nejprve v Ostravě a dva roky nato v pražském Průmyslovém paláci.

Letošní koncert v Edenu za jásotu fanoušků zahájila reprodukovaná píseň Doctor Doctor britské skupiny UFO, hned po nástupu na pódium sestava uvedla tři novinky. Zazněly skladby Senjutsu, Stratego a The Writing on the Wall. Od čtvrté skladby Revelations z alba Piece of Mind, vydaného roku 1983, se pódium změnilo v jakýsi chrám s bohatými projekcemi, v němž zpěvák Bruce Dickinson mával svítícím křížem při písni Sign of the Cross. Skladbu Flight of Icarus doprovodil plamenometem, při Fear of the Dark navodil hororovou atmosféru.

Věrné posluchače skupina potěšila hity jako The Number of the Beast, v přídavcích zaznělo mimo jiné Run to the Hills.

Skladba Senjutsu, jak ji Iron Maiden hráli letos na festivalu Rock in Rio. | Video: Rock in Rio

Už vloni v českém překladu vyšla knižní autobiografie zpěváka Dickinsona, který ji osobně představil v pražském sále O2 universum.

Téměř tříhodinovou one-man show často přerušoval smích a potlesk publika. Dickinson se s úsměvem vrátil také ke koncertu, který odehrál v prosinci 1994 uprostřed Sarajeva obléhaného při válce v bývalé Jugoslávii. Ukázal fotografii před zničeným tankem a označil ji za "selfie uprostřed přestřelky v občanské válce".

Za vystoupení v Jugoslávii zpěvák obdržel čestné občanství Sarajeva. Absolvoval tehdy riskantní cestu nebezpečným územím za doprovodu vojáků OSN.