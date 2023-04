Zpívá už jen na zelených festivalech. Ellie Goulding přiveze nové album na Colours

Podle britské popové zpěvačky Ellie Goulding má sláva také odvrácenou stranu. Jako teenagerka si už začala být jistá sama sebou. Sotva ale zahájila pěveckou kariéru, vrátily se jí úzkosti a obavy o to, jak vypadá. "Vtrhnula jsem do tohohle světa, aniž bych se nejdřív našla a stihla si vyjasnit všechno, s čím lidé v dospívání běžně zápasí," ohlíží se.

Dnes šestatřicetiletá držitelka dvou cen Brit Awards, která bude 19. července jednou z hvězd letošního festivalu Colours of Ostrava, tento pátek vydala své páté studiové album nazvané Higher Than Heaven. Při té příležitosti oznámila agentuře AP, že se definitivně přestala starat, co si o ní myslí druzí. "Nemůžu řešit každý komentář a každý názor. Prostě to nejde. Život je moc krátký. Myslím, že všichni musíme být o hodně větší sobci a přestat dělat věci za druhé," prohlašuje.

Zároveň chce ale Ellie Goulding propůjčovat svůj hlas těm, kdo nejsou tak slyšet. Na mysli má podle AP lidi ohrožené klimatickou změnou. Zpěvačka působí jako velvyslankyně dobré vůle OSN pro životní prostředí. Když sestavovala turné, v jehož rámci navštíví i Colours, kývla jen na pozvání těch pořadatelů, kteří splňují udržitelné cíle a co nejméně znečišťují životní prostředí. "Cílem je, aby byla šňůra co nejzelenější a abychom za sebou nechali co nejmenší uhlíkovou stopu," deklaruje. "Opravdu mi na tom hodně záleží. A vyžaduje to jen trochu úsilí a energie navíc," zdůrazňuje.

Ellie Goulding musela podobně jako spousta muzikantů vynechat turné k předešlé desce. Album nazvané Brightest Blue vydala v červnu 2020, v prvních měsících pandemie koronaviru. Nemohla ho takřka nikde představit naživo. "Nikdy předtím jsem si neuvědomila, jak zásadní součástí mé osobnosti je vystupování před lidmi. Na zpěvu fakt hrozně záleží. Teprve když jsem o možnost zpívat přišla, vrátily se mi úzkosti a zjistila jsem, že mi v životě něco chybí," poznamenává dnes.

Na současné desce Higher Than Heaven se vrací k tanečnímu popu a elektronické hudbě, na níž vyrůstala. Nevylučuje, že v budoucnu zkusí jiný žánr. "Myslím, že na příští desce bych mohla trochu zaexperimentovat," naznačuje. "U mě je stejně hlavní hlas. I kdybych se zítra pustila do klasické hudby, lidi pořád poznají, že jsem to já."

Album označuje za nejméně osobní, které kdy natočila. "V nejlepším slova smyslu," ujišťuje. "Při psaní písní jsem nevycházela z žádných osobních zážitků. Bylo fakt úlevné sedět ve studiu a nemuset reflektovat všechno to, co se mi přihodilo a co mě nějak ovlivňuje," vysvětlila časopisu Rolling Stone s dodatkem, že je to "sice moje nejméně osobní, ale zároveň moje nejlepší album".

Šestatřicetiletá Ellie Goulding debutovala roku 2010 albem Lights, které vystřelilo do čela britského žebříčku. První dekádu své kariéry strávila v hudebním průmyslu, kde se radikálně měnily posluchačské návyky. Lidé přešli od kupování klasických desek ke streamování hudby. Muzikanti se začali živit skoro výhradně koncertováním a museli se naučit komunikovat s posluchači prostřednictvím sociálních sítí.

"Cítím se fakt šťastná, že jsem začínala ještě v době, kdy sociální sítě nebyly," poznamenává Ellie Goulding s plným vědomím, jak stěžejní roli v budování kariéry dnes hraje práce s platformami jako Instagram nebo TikTok. Byť i ona je umí využít, aby k fanouškům dostala potřebné sdělení - například když vloni v létě, tedy už po zahájení ruské invaze, navštívila Ukrajinu na pozvání prezidenta Volodymyra Zelenského.

Zpěvačka zahájí turné 30. dubna ve Velké Británii, do listopadu absolvuje přes dvacítku koncertů. Podle agentury AP se už teď připravuje. Volný čas tráví opětovným sledováním seriálu Sex ve městě a zejména poté, co předloni porodila svého prvního syna Arthura, dbá na to, aby pravidelně cvičila, což jí pomáhá udržovat duševní rovnováhu. "Je to jedna z mála konstant v mém životě. Všechno ostatní bývá chaotické, ale vždycky se můžu spolehnout na to, že si zajdu zaběhat do fitka," dodává Ellie Goulding.

Podle britského deníku The Times lze její nové album zařadit vedle dalších tanečních popových nahrávek z posledních let, jako bylo Renaissance od Beyoncé nebo Future Nostalgia od Dua Lipy. Tak dobrá novinka není, nabízí ale spoustu melodických, chytlavých love songů, přestože zpěvačka na ni nezařadila aktuální hit Miracle. Ten před 14 dny zveřejnila s producentem Calvinem Harrisem, píseň nyní stoupá v britské hitparádě.

Deník The Guardian zase poznamenává, že zatímco alba popových hvězd jako Američanky Miley Cyrus dnes člověk nerozklíčuje bez detailní znalosti popkulturního kontextu a osobních životů celebrit, Ellie Goulding se vydala opačnou cestou. Její novinka je tak neosobní a texty písní natolik neurčité, že neupírá pozornost na autorku. Slouží prostě jako obyčejná eskapistická pop music, u které člověk nemusí dlouze přemýšlet, co chtěl umělec říci, ani hledat souvislosti, dodává Guardian.

Něco podobného vzkázala posluchačům i Ellie Goulding v rozhovoru pro web The Daily Beast. "Ta deska nemá sloužit k tomu, abyste ji do hloubky analyzovali a interpretovali. Máte si ji prostě užít," říká.