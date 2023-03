Je to "jeden z předních antisemitů". Frankfurt zrušil koncert Rogeru Watersovi

Provozovatelé víceúčelové haly v německém Frankfurtu zrušili plánovaný koncert britského hudebníka Rogera Waterse. Učinili tak s poukazem na podle nich antisemitské názory někdejšího člena kapely Pink Floyd, který na sebe poslední dobou upozornil také slovní podporou Ruska ve válce s Ukrajinou.

Jak píše server Billboard.com, devětasedmdesátiletý zpívající baskytarista a kritik Izraele měl 28. května vystoupit v sále Festhalle Frankfurt, kde nacisté v listopadu 1938 během pogromu známého jako Křišťálová noc internovali několik tisíc frankfurtských Židů a posléze je odsud deportovali do koncentračních táborů.

"Důvodem ke zrušení koncertu jsou vytrvale protiizraelské postoje bývalého frontmana Pink Floyd, dnes považovaného za jednoho z předních světových antisemitů," oznámili akcionáři haly, jimiž jsou z 60 procent frankfurtský magistrát a ze 40 procent spolková země Hesensko. Ve vyjádření upozornili, že Roger Waters opakovaně volá po kulturním bojkotu Izraele a srovnává tamní režim s jihoafrickým apartheidem nebo rovnou nacistickým Německem.

Hudebník je dlouholetým podporovatelem hnutí BDS žádajícího bojkot, stažení investic a uvalení sankcí na Izrael. Už v letech 2010 až 2013 při své koncertní show vypouštěl do vzduchu balon ve tvaru obřího prasete, na němž byla kromě symbolů nadnárodních korporací vyobrazená židovská Davidova hvězda. Před třemi roky Waters označil americkou vládu za "loutku v rukách Žida". Waters nařčení z antisemitismu odmítá, zrušení koncertu ve Frankfurtu zatím neokomentoval. Rozhodnutí naopak přivítal Josef Schuster, předseda Ústřední rady Židů v Německu. "Antisemitismus v umění a kultuře nesmí být tolerován," sdělil Schuster.

Jeden z frankfurtských radních původně žádal zrušení koncertu v souvislosti s Watersovými proruskými postoji v současném konfliktu na Ukrajině. Kvůli nim hudebník už vloni v září po tlaku tamních zastupitelů odvolal dva plánované večery v polském Krakově.

Waters sice ruskou invazi na Ukrajinu označuje za ilegální, zároveň ale tvrdí, že ji vyprovokoval Západ. Na podzim napsal otevřený dopis ukrajinské první dámě Oleně Zelenské, v němž obvinil "extrémní nacionalisty" na Ukrajině, že zemi přivedli "do zničující války". Začátkem února Waters na přání Moskvy vystoupil před Radou bezpečnosti OSN.

Někdejší člen Pink Floyd v rámci jarního turné nazvaného This Is Not A Drill dále navštíví Hamburk, Kolín nad Rýnem, Berlín a Mnichov. Akcionáři frankfurtské haly nyní vyzývají kolegy také ke zrušení těchto koncertů. Někdejší frontman navštíví i Prahu, kde vystoupí 24. a 25. května v O2 areně. Akce pořádá česká pobočka agentury Live Nation.

Od Waterse se začátkem května na Twitteru distancovala Polly Samsonová, někdejší textařka Pink Floyd a manželka kytaristy této kapely Davida Gilmoura. "Bohužel, Rogere, jsi prohnilý antisemita až do morku kostí," napsala na Twitteru, kde jej dále označila za Putinova apologeta, lháře, zloděje či neplatiče daní. Waters to odmítl jako lživou pomluvu a naznačil, že zvažuje právní kroky.