Nejvíc nominací na Grammy má zpěvačka SZA, uspět mohou i písně z filmu Barbie

Všestranná americká zpěvačka SZA v pátek večer získala nejvyšší počet nominací na ceny Grammy. Uspět může v devíti kategoriích, více než její známější kolegyně Taylor Swift, Miley Cyrus a Billie Eilish. Nejvýznamnější ocenění v hudebním průmyslu má letos především favoritky, nikoliv favority. Vítězové budou známi 4. listopadu.

Čtyřiatřicetiletá SZA, vlastním jménem Solána Rowe, může s loňskou deskou nazvanou SOS získat cenu pro album roku, zatímco její singl Kill Bill má šanci stát se nahrávkou i písní roku. Další sošky by zpěvačka mohla obdržet v kategoriích pop, melodický rap nebo progresivní a tradiční R&B. Její album vloni deset týdnů po sobě vedlo žebříček časopisu Billboard a hudebnice ho následně podpořila na turné, doplňuje deník New York Times.

Song Kill Bill, rovněž nominovaný na Grammy za nejlepší R&B výkon, se jmenuje podle stejnojmenného dvoudílného filmu Quentina Tarantina a zpěvačka v něm deklaruje, že má chuť zabít svého bývalého kluka i jeho novou přítelkyni. "Radši přijdu do pekla, než abych byla sama," oznamuje tu.

Nejsledovanější Grammy pro album roku mohou dále získat Taylor Swift s nahrávkou Midnights, Miley Cyrus za Endless Summer Vacation, Jon Batiste s albem World Music Radio nebo dívčí indie-rockové trio Boygenius s deskou The Record. Ve stejné kategorii byli dále nominováni Lana del Rey za album Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd, Janelle Monáe s nahrávkou The Age of Pleasure nebo Olivia Rodrigo za nedávné Guts.

Sedm nominací může proměnit čtyřiatřicetiletá R&B zpěvačka a skladatelka Victoria Monét, jež má šanci získat i Grammy za objev roku. V této kategorii porotce dále zaujali britský producent taneční hudby Fred Again, R&B zpěvačka a tanečnice Coco Jones, raper Ice Spice nebo zpěvačka Gracie Abrams.

Phoebe Bridgers byla navržena na Grammy za duet Ghost in the Machine se SZA, dalších šest nominací obdržela jako členka tria Boygenius, v němž zpívá a hraje po boku kolegyň Julien Baker a Lucy Dacus.

Olivia Rodrigo skončila se šesti nominacemi, a to včetně několika za píseň Vampire. Stejný počet sošek mohou získat country hvězda Brandy Clark nebo popové Billie Eilish, Miley Cyrus a Taylor Swift. O ní letos média psala nejprve v souvislosti s jejím vyprodaným turné The Eras, které láme rekordy, a následně díky vztahu s hvězdou amerického fotbalu Travisem Kelcem. S nynějšími šesti má Taylor Swift na kontě celkově již 52 nominací, z nichž jich dosud 12 proměnila.

Celkem 11 nominací v sedmi kategoriích získala hudba z filmu Barbie režisérky Grety Gerwig. Uspět může například píseň What Was I Made For?, kterou na soundtrack přispěla Billie Eilish. Stejně tak by se mohl radovat herec Ryan Gosling se skladbou I'm Just Ken.

Cenu pro nejlepší rockové album si mohou odnést kapely Foo Fighters, Greta Van Fleet, Metallica, Paramore nebo Queens of the Stone Age.

V kategorii alternativa se do nominací dostali Arctic Monkeys, Gorillaz nebo písničkářka PJ Harvey. Na jazzové Grammy byli navrženi kytarista Pat Metheny, zpěvačky Samara Joy a Cécile McLorin Salvant, saxofonistka Lakecia Benjamin nebo pianista Fred Hersch se zpívající kontrabasistkou Esperanzou Spalding.

Z bluesmanů mají šanci uspět John Primer, Eric Bibb, zpěvačka Ruthie Foster nebo sestry kytaristky Larkin Poe.

Na Grammy letos mohli být nominováni umělci či skladby vydané od loňského 1. října do letošního 15. září. O vítězích 66. ročníku rozhodne více než 11 tisíc hudebníků, skladatelů, producentů a zvukařů. Oznámeni budou na ceremoniálu, který se v Los Angeles uskuteční 4. února.

Podle deníku New York Times nominace naznačují, že letos by se pořadatelé mohli vyhnout kritice z posledních let, kdy jim někteří novináři a lidé z branže vyčítali, že málo oceňují ženy. Klíčové ale bude, kdo vyhraje, dodává list.

Letošnímu galavečeru dominovala zpěvačka Beyoncé, která uspěla ve čtyřech kategoriích.

Video: Singl Kill Bill od zpěvačky SZA