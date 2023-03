Recenze: Miley Cyrus slezla z demoliční koule a vydala první dospělou desku

Osmé studiové album americké provokatérky Miley Cyrus se jmenuje Endless Summer Vacation. Nekonečné letní prázdniny v jejím podání znamenají zúčtování s vlastní historií plnou skandálů a lascivity hraničící s pornografií. Provokativní zpěvačka a herečka se snad poprvé nesnaží šokovat, místo toho nahrála desku z poloviny naplněnou solidními skladbami.

"Pojď, vtrhneme dneska někomu na svatbu, opijeme se pod světly / A já vyprovokuju hádku, abychom se mohli udobřit u tebe doma na podlaze," zpívá Miley Cyrus v baladě You, načež dodá "Ale jen když u toho budeš ty". Do tklivého klavíru se postupně vpíjí akustická kytara, staromilský výraz občas pročísne sample vzdáleného hlasu.

Třicetiletá zpěvačka se přitom snaží vylíčit samu sebe jako nepoddajný živel, kometu svištící životem. V písni tak kombinuje obě role, jež definovaly její kariéru.

Miley Cyrus se proslavila zkraje tisíciletí jako hvězda seriálu Hannah Montana, v němž ztvárnila stejnojmennou fiktivní poprockovou zpěvačku. Ta se také narodila v listopadu 1992 a lásku k hudbě zdědila po otci, populárním country zpěvákovi. Když jí bylo osm, rodiče v ní objevili hudební talent a k Vánocům dostala kytaru. To vše se odehrálo na televizních obrazovkách - a zároveň ve skutečném životě Miley Cyrus, dcery country zpěváka Billyho Raye Cyruse, která pod svým seriálovým pseudonymem dokonce vydávala alba.

Pro mnohé fanoušky bylo složité odlišit realitu od fikce. V jednu chvíli se však zpěvačka rozhodla spálit image "hvězdičky", jež v poprockovém rytmu zpívá neškodné písně o lásce, na prach. Teenage seriál z produkce kabelové televize Disney Channel přestala natáčet v roce 2011, načež dva roky poté usedla nahá na demoliční kouli, aby stvořila svůj nový mediální obraz - v klipu k singlu Wrecking Ball vlastníma rukama strhává zdi a olizuje bourací palici.

Na dalších albech šla z role do role. To nazvané Miley Cyrus & Her Dead Petz z roku 2015 vyznělo jako hodinu a půl dlouhý pokus o avantgardní pop říznutý psychedelií, country nahrávkou Younger Now se symbolicky vrátila do dětství. Na Plastic Hearts vzdala hold disku a glamrocku 80. let minulého století, a především výrazným zpěvačkám, jako jsou Deborah Harry z kapely Blondie nebo Stevie Nicks z Fleetwood Mac. Právě jejich charismatu se Miley Cyrus nejspíš chtěla přiblížit, její přirozený šarm ale zastíraly vyzývavé pózy.

Nehledě na vizáž nebo žánr měla image vždy založenou na sexualitě, lascivitě a ochotě strhnout na svou tvorbu pozornost vlastním tělem. V době, kdy je na internetu pornografie přístupná na pár kliknutí, to často působilo přinejmenším rozpačitě. Miley Cyrus chtěla tak moc šokovat, až ve výsledku nešokovala nikoho.

Album Plastic Hearts zakončila baladou Golden G String, jednou ze svých nejotevřenějších. "Tohle tělo má vrstvy / Prvotní sex a prvotní stud / Řekli mi, že bych to měla schovat, ale já na to šla jinudy / Snažila jsem se ovládnout svou moc / Pořád se o to snažím," zpívala. Nelíčený text bohužel srážela kýčovitá produkce, která spíš než zpověď evokovala vykloubený vánoční popový hit.

Aktuální nahrávka Endless Summer Vacation je v tomto ohledu mnohem obratnější. A Miley Cyrus ji začíná přesně tam, kde Plastic Hearts skončilo.

"Kytici si můžu koupit sama, stejně jako napsat svoje jméno do písku / Mluvit se sebou celé hodiny, říkat věci, kterým bys nerozuměl / Sama můžu jít tancovat, sama se držet za ruku," zpívá v singlu Flowers, jímž album v lednu oznámila. Hned se z něj stal hit, který dobyl hitparády po celém světě včetně Česka. Na špici té britské se drží už devátým týdnem.

Fanoušci si píseň vyložili coby noticku bývalému manželovi: s hercem Liamem Hemsworthem chodila Miley Cyrus s přestávkami od roku 2009. Potkali se během natáčení romantického snímku Poslední píseň, roku 2018 se vzali a dvě léta nato rozvedli.

Jenže slova z Flowers lze chápat i jako vzkaz posluchačům, případně manažerům z hudebního průmyslu - už nepotřebuji vaši lásku a péči, jsem spokojená sama se sebou. "Jo, můžu se milovat mnohem víc, než kdy zvládneš ty," zní v refrénu na odlehčeném funky beatu.

Singl Flowers z nového alba Miley Cyrus. | Video: Columbia Records

Pocit umocňuje hned další kus na desce, píseň Jaded. "Je mi líto, že se nudíš," zpívá do klenuté rockové melodie umělkyně, jež se celý život snažila zabavit svět i sama sebe. V obou skladbách vyniká její nakřáplý vokál, díky němuž zní celek průrazněji. Miley Cyrus nikdy nepatřila mezi nejtalentovanější vokalistky na scéně, nedostatek techniky a rozpětí vždy doháněla dravostí.

V překvapivě smířlivém duchu se nese i zbytek nové nahrávky. Místo aby si vymyslela další žánrové alter ego, vybírá ze stylů, které ji provázely celou kariéru. "Nemám vždycky pravdu / Ale taky nemám čas řešit vše, co se pokazilo," zpívá do moderního country Thousand Miles.

Uprostřed alba zní Handstand, jakési intermezzo vyznívající coby horečnatá halucinace. Na tepavém elektronickém beatu Miley Cyrus střídá rychlé frázování blížící se rapu s táhlými melodiemi a překvapivě svěží experiment zní nejspíš tak, jako kdyby se osm let stará deska Miley Cyrus & the Dead Petz povedla.

Následující song River navazuje na renesanci disca, oproti tvorbě například tento trend rozvíjející zpěvačky Duy Lipy ale taneční kus v podání Miley Cyrus působí pořád příliš "chtěně".

Song River od Miley Cyrus navazuje na renesanci disca. | Video: Columbia Records

Ve druhé půlce desky už je překvapení a povedených momentů o poznání méně. Wildcard zní jako rutinní zastřený "hit" plný syntezátorů s rádoby opulentním refrénem, Island jako složený na levných klávesách, refrén se nese v rytmu dětské říkanky.

Ve výsledku ale pořád jde o možná nejlepší a nejucelenější nahrávku, kterou kdy vytvořila. Místo aby na sebe za každou cenu strhávala pozornost, snaží se napsat a zazpívat dobrou píseň. Miley Cyrus možná poprvé zní, jako že nehraje pečlivě režírovanou roli, ale mluví, respektive zpívá, sama za sebe.