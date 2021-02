Už jsem starý a ošklivý. Hugh Grant se dal na temné role, může získat cenu

Přestože jej miliony lidí znají z romantických filmů jako Čtyři svatby a jeden pohřeb, Notting Hill nebo Láska nebeská, dnes šedesátiletý anglický herec Hugh Grant za ně ceny nedostával. Na Oscara nebyl nominován nikdy. Teď má po čtvrt století příležitost získat svůj teprve druhý Zlatý glóbus za temný seriál Mělas to vědět.

"Je to, jako kdyby svět filmu a televize konečně přišly na to, kým jsem doopravdy," konstatuje v rozhovoru s agenturou AP Grant, v jehož kariéře poslední dobou došlo k obratu.

Když v roce 1995 přebíral svůj první a dosud poslední Zlatý glóbus za film Čtyři svatby a jeden pohřeb, byl hvězdou večera se svým chlapeckým šarmem. Zapsal se do povědomí lehce nejistým projevem, jaký mohl místo publiku klidně adresovat své filmové partnerce Andie MacDowellové nebo Julii Robertsové ve snímku Notting Hill, natočeném o čtyři roky později.

Teď má šedesátiletý Angličan šanci na zisk dalšího Zlatého glóbu za seriál HBO Mělas to vědět, jenž ovšem romantický není. Grant v něm hraje z vraždy obviněného dětského onkologa. Jeho žena v podání Nicole Kidmanové stejně jako publikum do poslední chvíle neví, zda manžel zločin spáchal, nebo nikoliv.

Není to však poprvé, kdy Grant dostal možnost prozkoumat temnější stránky lidské osobnosti. Další nominaci na Zlatý glóbus obdržel před třemi roky za dobový film Skandál po anglicku, odehrávající se v 60. letech minulého století. V něm ztvárnil skutečného britského politika Jeremyho Thorpea, který stanul před soudem za vražedné spiknutí. Role vynesla Grantovi jedny z nejlepších recenzí v kariéře.

Další negativní postavu před několika lety zpodobil ve snímku Paddington 2. Podle agentury AP tak herec s postupujícími lety dozrál do temnějších rolí. Jeho postavy jsou navenek stále stejně šarmantní jako kdysi, jen už nevystupují v romantickém kontextu.

"Já o tom takhle nepřemýšlím," říká Grant, že se prostě snaží vybírat nejzajímavější nabídky, které mu přistanou na stole. "A protože jsem už starý a ošklivý, tak mi hlavní role v romantických komediích nenabízejí, za což jsem svým způsobem rád," říká.

Přesto i Grant uznává, že jeho tři poslední velké role mají společný temný základ. "Hercům se temnota líbí. Divákům taky. Lidem obecně," přitakává Grant, který momentálně čte "fascinující" knihu kriminologa Scotta A. Bonna nazvanou Proč zbožňujeme sériové vrahy.

"Je docela úlevné dostat možnost vyjádřit zlo, a to v jakékoliv podobě. V Paddingtonu 2 má komediální rozměr, v Mělas to vědět je skryté, ve Skandálu po anglicku úlisné," popisuje Grant, podle nějž ale všechny tři role spíš než zlo mají společný jmenovatel v tom, že jde o narcistické postavy.

Že by ho kvůli tomu diváci přestali mít rádi, se nebojí. "Fór spočívá v tom, že když hrajete padoucha, lidi musí bavit se na něj koukat," vysvětluje.

Když ho HBO oslovila, zda by neúčinkoval v Mělas to vědět, dostal jen scénář první epizody. "Hodně mě zajímalo, kdo zemřel. A hodně jsem stál o to, aby to byla moje postava. Bylo by o hodně nudnější hrát manžela, který se vyspí se špatnou ženou a pak se pět epizod omlouvá, než když máte možnost hrát naprostého sociopata, který se tváří jako ideální manžel i otec a někdo, kdo léčí děti," doplňuje pro časopis Hollywood Reporter.

Že v posledních letech získává nominace na ceny, ho těší. "Nikdy jsem jich moc neměl. Roky jsem točil romantické komedie, které se lidem líbily, ale na ceny nedosáhly," srovnává. Přesto těchto rolí nelituje. "Proti romantickým komediím neřeknu ani ň, díky nim moje děti mají co jíst," zdůrazňuje pětinásobný otec, jehož majetek britský bulvární deník Express vloni odhadl v přepočtu na 3,8 miliardy korun.

Filmy, v nichž Grant účinkoval, dohromady celosvětově utržily 64 miliard korun.

"Když jsem ve dvaceti začínal, dostával jsem bláznivé role a živil jsem se tím, že jsem pro rozhlas a televizi namlouval postavy legračním hlasem. Že budu jednou hrát trochu nafoukané nesympaťáky v romantických filmech, jaké pak pro mě psal scenárista Richard Curtis, mě ani nenapadlo," vzpomíná Grant, kterého v těchto typech rolí zaškatulkoval až film Čtyři svatby a jeden pohřeb z 90. let minulého století.

Seriál Mělas to vědět od HBO obdržel čtyři nominace na Zlaté glóby, může být vyhlášen nejlepším miniseriálem či televizním filmem uplynulého roku. Kromě protagonistů Granta a Nicole Kidmanové pak může sošku získat ještě Donald Sutherland za výkon ve vedlejší roli.

Ceny budou předány 1. března, kvůli protipandemickým opatřením se však ceremoniál koná z větší části na dálku.

"Je to hrozná škoda, protože s manželkou jsme si lety do Los Angeles na Zlaté glóby vždycky užili. Děti necháme v Londýně u babičky a v Los Angeles se válíme v pěkném hotelu. Nevíme, jak to bez toho tentokrát zvládneme," říká Grant, který bude v době ceremoniálu natáčet v Turecku. "Takže ani nevím, v kolik hodin na to koukat. Ale jasně že zůstanu vzhůru. Hezky se obleču a kdykoliv někdo dostane cenu, budu se usmívat do kamery," dodává herec.