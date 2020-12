HBO má hit. Každou epizodu Mělas to vědět vidělo víc lidí než tu předchozí

Dramatický závěr minisérie HBO nazvané Mělas to vědět, ve které hlavní role ztvárnili Hugh Grant a Nicole Kidmanová, ukázal, že v rozděleném světě je možné lidi sjednotit u televize.

Jak píše agentura AP, tři miliony diváků v neděli naladily HBO, aby zjistily, kdo skutečně zabil přítelkyni Grantova cizoložného protagonisty. Informace o sledovanosti poskytla agentura Nielsen.

Podle AP jsou ale nedělní tři miliony patrně jen zlomkem těch, kteří finále Mělas to vědět nakonec zhlédnou. Může za to způsob, jakým se na internetu proměnila distribuce televizních seriálů a filmů.

Úvodní epizodu šestidílného Mělas to vědět sledovalo první večer, kdy ji HBO vysílala, 1,4 milionu lidí. Dnes už má ale díky zpětným přehráním více než 9 milionů zhlédnutí a stále přibývají další. "Je to dobrý příklad toho, že ještě dnes můžete natočit seriál, o kterém se všichni baví," míní Casey Bloys, šéf programu HBO. "Vždy bude záležet na dobrých hereckých výkonech, scénáři a režii. Byl to dobrý příběh," pochvaluje si.

Tři miliony diváků, kteří se v neděli dívali na poslední epizodu, představují pro HBO nejvyšší sledovanost od loňského posledního dílu seriálu Sedmilhářky. Také v něm hrála Nicole Kidmanová a jeho scénář rovněž napsal David E. Kelley. Oba byli klíčoví i pro úspěch Mělas to vědět.

Ten HBO odhadla i na základě toho, že poprvé v její historii každou další epizodu vidělo víc lidí než tu předchozí. Podle firmy je to silný signál, že postupně se rozplétající drama diváky oslovilo.

Podle agentury Nielsen se kolem Mělas to vědět také rozvinula větší diskuse na sociálních sítích než kolem kteréhokoliv jiného letošního seriálu. Protože HBO zároveň spustila i další seriál Letuška, v Americe její služba nazvaná HBO MAX zaznamenala největší zájem od spuštění. V Česku tuto platformu supluje starší HBO GO.

1:45 V Mělas to vědět hrají Hugh Grant s Nicole Kidmanovou. | Video: HBO

Mělas to vědět bylo od začátku zamýšleno jako uzavřená šestidílná minisérie. Dle agentury AP ale vzbudila takový zájem, že by nyní každá televize uvažovala nad tím, jestli příběh nelze nějak prodloužit do další řady.

"Těžko říct," reaguje Casey Bloys. "Tyhle úvahy jsou dost nevyzpytatelné. Zopakovat ten úspěch by mohlo být těžké."

Šéf programu HBO ale upozorňuje na to, jak nadstandardní vztah má televize s herečkou Kidmanovou a scenáristou Kelleym. "Určitě najdeme něco dalšího skvělého, na čem by s námi spolupracovali. Ale kdo ví, co to bude," dodává Casey Bloys.

Podle recenzentky Aktuálně.cz Táni Zabloudilové je Mělas to vědět producentsky lákavý projekt, který diváci dychtivě zkonzumují, protože budou chtít vědět, kdo je vrah. Zato chybí satirická linka. "Nic tu není vyloženě špatně, zároveň ale také nevidíme nic, co jsme už neviděli," napsala Zabloudilová.