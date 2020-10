Mělas to vědět. Kidmanová dostává zabrat v minisérii o vraždě z lepší společnosti

Jako by scenáristovi Sedmilhářek došel humor. V jeho nové šestidílné minisérii jde hlavně o to, kdo je vrah.

Tentokrát žádná podpora kamarádek u cappuccina v kavárně na pobřeží. V minisérii Mělas to vědět, kterou toto pondělí začíná vysílat české HBO, postava Nicole Kidmanové trpí, obklopená samými muži. Narážek a paralel s posledním úspěšným seriálem Američana Davida E. Kelleyho by se dala vymyslet spousta. Oscarová Australanka opět hraje bohatou, krásnou, profesně úspěšnou a vznešenou ženu, jež strádá kvůli manželovi a snaží se to nést s grácií.

Producentsky lákavému projektu, který diváci dychtivě zkonzumují, protože budou chtít vědět, kdo je pachatel, ale úplně chybí satirická linka. Temný příběh z dnešního New Yorku, jak ho znají zdejší nejbohatší obyvatelé, přináší primárně požitek z promýšlení dobře sestaveného hlavolamu. Ve druhém plánu zřejmě jde o obžalobu jistého druhu bohatých mužů.

Terapeutka z horního Manhattanu

Grace Fraserová snad nemůže mít příhodnější křestní jméno. Psychoterapeutka, která žije s manželem hraným Hughem Grantem a náctiletým synem kdesi na až příliš sofistikovaně působícím horním Manhattanu, je ten typ, který kamarádky v žertu prosí, aby nebyla tak velkorysá.

Když se právě s ní snaží sblížit mladá matka dvou dětí, jež je v sousedském spolku nová, zdá se to docela pochopitelné a chvíli dokonce romantické. Dokud tuto ženu její syn nenajde brutálně ubitou. Grace se překvapivě ocitá ve spirále událostí. Přestože dotyčnou téměř neznala, za smrt s největší pravděpodobností může hrdinčina rodina.

Místo poklidné práce s klienty tak najednou zažívá vypjaté týdny, kdy se každou chvíli schází s právníky, podezřívavými policisty a podporujícím otcem s potenciálně temnou minulostí, ztvárněným Donaldem Sutherlandem. Mezitím celostátní média informují o její rodině. Grace se o příbuzných postupně dozvídá nové skutečnosti. Jako by byla na pěkně ošklivém psychoterapeutickém sezení.

1:45 První díl Mělas to vědět vysílá česká HBO v pondělí večer. | Video: HBO

Nestydatí boháči

Čtyřiašedesátiletý televizní veterán David E. Kelley, tvůrce seriálů Ally McBealová, Nemocnice Chicago Hope a manžel Michelle Pfeifferové, napsal scénář, který nás elegantně a rychle posunuje od jedné indicie ke druhé až k vyvrcholení v soudní síni, jak to má bývalý právník nejraději.

Zatímco si lámeme hlavu, kdo by z brutálního zločinu mohl mít užitek, upozorňuje nás na významné skutečnosti, kterých si Grace během svého života nevšimla, ačkoliv - jak upozorňuje název - je nejspíš měla vědět.

Po pěti epizodách ze šesti, které HBO v předstihu poslalo novinářům, však není zřejmé, jestli je chyba na straně naivní Grace, anebo je hrdinka nevinnou trpitelkou ve světě ovládaném bohatými amorálními muži.

Seriál režírovaný Susanne Bierovou staví obžalobu bohatých do popředí trochu neohrabaně. Repliky o "tom, co dokážou bohatí, když se cítí ohrožení", pronášené černošskou právničkou, zaznívají už v traileru. V prvních pěti epizodách se minisérie nedostává dál než k jejich zlověstnému opakování.

Pokud tedy závěrečná epizoda při rozuzlení nezjeví dosud skrytý rozměr zločinu, zůstane zasazení do prostorných místností se vzorovanými tapetami a výhledem na Central Park jen atraktivní kulisou, kterou měli tvůrci potřebu zdůraznit.

V době, kdy v Bílém domě sedí symbol buranského boháče a televizní ceny Emmy vyhrávají tituly jako Boj o moc nebo Schitt’s Creek, jež se vysmívají ultrabohatým rodinným klanům, tvůrci asi měli pocit, že je třeba i tento seriál opatřit satirickou linkou. David E. Kelley má navíc nejlépe zmapované právě prostředí vyšší společnosti.

V muzeu umění

Absence hlubší socioekonomické analýzy samozřejmě v napínavém kriminálním thrilleru není žádná chyba, halení seriálu do temnoty vydávané za cosi vlastního velkoměstské lepší společnosti ale vyznívá trochu směšně.

Otec hlavní hrdinky opakovaně sedává v Metropolitním muzeu umění a zírá na obraz, jehož význam se pravděpodobně dozvíme v poslední epizodě, popřípadě v luxusním bytě hraje na klavír.

Nicole Kidmanová nosí pouze zelenou, růžovou, tělovou a zlatou barvu, které rusovláskám sluší nejvíc, a ve své dokonalosti už definitivně zkonstruovala nový typ hrdinky, který hraje opakovaně. Ženu, jež ve světě zvrácených mužů ani její dobrá vůle, skvělý životopis a účes neuchrání od tragédie. Nic tu není vyloženě špatně, zároveň ale také nevidíme nic, co jsme už neviděli.