Tržby kin: Nový Terminátor propadl a prodělá, Joker se blíží miliardě dolarů

Nový akční film Terminátor: Temný osud sice o víkendu v severoamerických kinech překonal veškerou konkurenci, přesto skončil daleko za očekáváním.

Šestý díl známé sci-fi ságy, který vyrobily společnosti Paramount a Skydance Media, za první víkend utržil jen 29 milionů dolarů. Na film s rozpočtem 185 milionů dolarů, do čehož navíc nejsou zahrnuty často i srovnatelně vysoké náklady na marketing, je to slabý výsledek.

Ještě před víkendem přitom analytici tipovali, že za první tři dny v kinech by Terminátor: Temný osud mohl utržit okolo 40 milionů dolarů. Odhadům nahrávaly pozitivní recenze a dlouhodobý zájem publika o značku Terminátor, využívanou v televizním i videoherním průmyslu.

Neúspěch v USA a Kanadě, kde jej promítalo 4086 biografů, by nový film teoreticky ještě mohl vykompenzovat na zahraničních trzích. Tam za první víkend utržil 72,9 milion dolarů. Disney šestého Terminátora prostřednictvím společnosti Fox International distribuuje po celém světě kromě Číny, kde ho má na starosti firma Tencent Pictures.

V Temném osudu se někdejší režisér ságy James Cameron ujal pozice koproducenta, také byl spoluautorem námětu. Poprvé od Terminátora 2: Dne zúčtování z roku 1991 se na plátně společně objevují herci Linda Hamiltonová a Arnold Schwarzenegger, které doplňují nováčci v sáze Mackenzie Davisová, Natalia Reyesová a Gabriel Luna.

V novém díle se Sarah Connorová hraná Hamiltonovou snaží zachránit mladou dívku před terminátorem vyslaným z budoucnosti. Film natočil Tim Miller, autor komiksového Deadpoola.

Terminátor: Temný osud nakonec jen o dva miliony dolarů překonal výsledek čtyři roky starého titulu Terminator Genisys, který za první víkend v USA a Kanadě utržil 27 milionů dolarů. Už to analytici označovali za zklamání a slabý výsledek zhatil tehdejší plány studia natočit celou novou trilogii. O tom se v případě možného úspěchu mluvilo také v souvislosti s Temným osudem.

Dosud nejlepší start ságy měl roku 2003 Terminátor 3: Vzpoura strojů, který za první víkend utržil 44 milionů dolarů. Agentura AP výsledek nynějšího Temného osudu označuje za dost možná "den zúčtování" pro celou ságu, jak napsala v narážce na název druhého dílu z roku 1991. Reklamní kampaň se soustředila právě na to, aby Temný osud vykreslila coby pokračování Dne zúčtování a nikoliv méně oblíbeného třetího, čtvrtého či pátého dílu.

4:52 Film Terminátor: Temný osud zaštítil jako producent režisér James Cameron, který celou ságu v roce 1984 odstartoval. | Video: Kamil Fila, Blahoslav Baťa

"Tyhle návraty známých značek provázejí obrovská, často nerealistická očekávání," míní Paul Dergarabedian z analytické společnosti Comscore. "Nejde o to, že by lidi neprojevili dost velký zájem o hvězdy nebo tvůrce, jde o to, že očekávaní byla přehnaná."

Server TheWrap.com napsal, že Paramountu neúspěch nového Terminátora ublíží jen částečně. Z rozpočtu 185 milionů dolarů firma uhradila jen zhruba 30 procent, stejnou částkou přispěly Skydance a 20th Century Fox. Zbylých 10 procent zaplatil čínský distributor Tencent. Ani ten nemůže být spokojený, v Číně film utržil pouze 2,8 milionu dolarů.

Podle TheWrap.com je pravděpodobné, že Terminátor už se v kinech nevzpamatuje a v následujících týdnech ho předežene konkurence - například hned příští týden film Doktor Spánek od Stephena Kinga, který cílí na podobné publikum. Podle serveru tak firmy na Terminátorovi: Temném osudu dohromady odepíšou ztrátu okolo 70 až 100 milionů dolarů.

Terminátor v těchto dnech není jediným filmem s temným osudem. Snímek Temná tvář Brooklynu, který napsal a režíroval herec Edward Norton, se stěží dostal do desítky komerčně nejúspěšnějších titulů uplynulého víkendu, z projekcí v 2720 kinech utržil jen 3,6 milionu dolarů. Temné krimi podle předlohy Jonathana Lethema vypráví o detektivovi trpícím Tourretovým syndromem, který se snaží vypátrat vraha svého učitele.

Snímek, jejž natočilo studio Warner Bros., měl rozpočet 26 milionů dolarů a lákal právě na Nortonovu trojroli - kromě scénáře a režie se sám chopil hlavní role. Dále ve snímku účinkují Bruce Willis nebo Alec Baldwin.

2:35 Česká kina začnou Temnou tvář Brooklynu promítat 16. ledna příštího roku. | Video: Vertical Ent.

Slibnější start v severoamerických kinech mělo historické drama Harriet, které skončilo na čtvrtém místě tabulky návštěvnosti s tržbami 12 milionů dolarů z 2059 kin. Ve výstupních průzkumech společnosti CinemaScore navíc snímek získal vysoké hodnocení A+. Chodilo na něj v průměru 62 procent žen, z nichž pouze 59 procent bylo starších 35 let. Téměř polovinu všech lístků na Harriet koupili Afroameričané.

Snímek o černošské abolicionistce a filantropce Harriet Tubmanové měl rozpočet 17 milionů dolarů, díky tomu tak má šanci dosáhnout výdělku.

Harriet natočilo studio Focus Features, kterému se poprvé za 15 let stalo, že dva jeho tituly debutovaly s tržbami nad 10 milionů dolarů - tím druhým bylo historické Panství Downton, jehož celovečerní verze předminulý měsíc debutovala s 31 miliony dolarů za první víkend.

Uplynulý víkend v USA se nesl ve znamená svátku Halloween, ze kterého těžil komiksový Joker. Po pátém týdnu v kinech zaznamenal pokles zájmu diváků jen o 29 procent a s tržbami 13,9 milionu dolarů skončil na druhém místě. Joker už v USA a Kanadě utržil 299 milionů dolarů, celosvětově má na kontě 934 milionů dolarů a brzy zřejmě překoná miliardovou hranici.

Pětici nejnavštěvovanějších filmů doplňují Zloba: Královna všeho zlého a Addamsova rodina.

Víkendové tržby v USA a Kanadě Terminator: Temný osud 29 milionů dolarů Joker 13,9 milionu dolarů Zloba: Královna všeho zlého 12,2 milionu dolarů Harriet 12 milionů dolarů Addamsova rodina 8,5 milionu dolarů

Zdroj: BoxOfficeMojo.com