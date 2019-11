Nový film s Mádlem měl být tragédií antických rozměrů. Postavy ale pozbyly rozumu

88 migrantů na palubě záchranného plavidla Alan Kurdi se může vylodit v jižní Itálii. Tamní ministerstvo vnitra plavidlo provozované německou neziskovou organizací Sea-Eye nasměrovalo do přístavu Taranto. Podle italských médií zde má loď přistát v sobotu. U libyjského pobřeží vzala v noci na dnešek na palubu kolem 200 migrantů italská nákladní loď Asso Trenta, informovala nezisková organizace Alarm Phone, která provozuje tísňovou linku pro migranty v nesnázích.

Resort vnitra povolil lodi Alan Kurdi přistát poté, co se Itálie domluvila s dalšími unijními zeměmi ohledně rozdělení utečenců. Francie a Německo jich přijme 60, pět dalších se vydá do Portugalska a dva do Irska, informovalo ministerstvo.