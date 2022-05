Připravoval ho přes 12 let. Tomáš Mašín začne natáčet film o bratrech Mašínech

Celovečerní film o bratrech Mašínech začne v srpnu natáčet režisér Tomáš Mašín podle scénáře Marka Epsteina. Hlavní role ztvární Oskar Hes a Jan Nedbal, v dalších se objeví Matěj Hádek nebo Tatiana Dyková. Premiéra je naplánována na 26. října 2023.

Režisér Mašín je vzdálený příbuzný bratrů Mašínů, o chuti natočit snímek nazvaný jednoduše Bratři mluví již od roku 2010. Dosud na něj ale neměl peníze. Až před třemi roky projekt uspěl s žádostí u Státního fondu kinematografie, dostal 15 milionů korun. Následně přípravy pozastavila pandemie.

"Postcovidová doba přinesla velké zdražení na všech frontách, především materiálů. Cena výpravy stoupla o 15 procent. My to měli přesně rozpočítané, byla to čára přes rozpočet. A tak jsme sháněli další finance," popsal letos pro Deník.

Snímek bude nakonec produkovat Petr Bílek ze společnosti FilmBrigade. "V historii českého filmu snad neexistuje příběh, o jehož zfilmování by se tak dlouho pokoušelo tolik tvůrců. Léta se pomalu vlečou, občas svitne naděje, že by snad tentokrát, ale pak zase nic," připomíná dlouholeté přípravy. "Ať už někomu připadá osud bratří Mašínů kontroverzní, nebo ne, jde především o neskutečný příběh, který by si zasloužil být vyprávěn," míní Bílek.

"Příběh bratří Mašínů patří mezi několik scenáristických himalájských vrcholů. Je zrádný v mnoha směrech," myslí si scenárista Marek Epstein. "Vypadá nesmírně filmově a autorovi na první pohled nehrozí mnoho práce. Teprve časem jsem pochopil, před jak obrovským dramatickým gigantem stojím. Každá postava v dramatu téhle rodiny je anticky tragická, a práce scenáristy tak byla především ve volbě materiálu, který do příběhu nedá," dodává Epstein, který tvůrčí proces přirovnává k "drápání se na scenáristickou K2".

Případ skupiny kolem bratří Josefa a Ctirada Mašínových, kteří se počátkem 50. let postavili komunistickému režimu se zbraní v ruce, dodnes vyvolává kontroverze. Odbojáři se pokusili navázat na činnost svého otce Josefa Mašína, popraveného v roce 1942 nacisty.

Při jejich akcích zemřelo šest lidí - dva příslušníci SNB a pokladník v Československu plus později tři východoněmečtí policisté. Josef Mašín, stejně jako jeho starší bratr Ctirad, jenž zemřel roku 2011 v USA, svých činů v poválečném Československu a při útěku nikdy nelitovali.

"Je to téma blízké mému vnitřnímu nastavení. Když se někdo postaví jasné přesile, tak mu fandím. Zajímá mě i morální dilema toho příběhu, ten běh na hraně, když na agresi odpovíte silou, a to se dotkne i vašich nejbližších," popisuje režisér Mašín, který trasu útěku přes Československo i východní Německo prošel s Josefem Mašínem.

Štáb v těchto dnech pracuje na výběru lokací, návrzích kostýmů, obsazení vedlejších rolí a vizuální podobě. Do jeho konečné podoby může aktuálně zasáhnout také veřejnost prostřednictvím crowdfundingové sbírky na serveru Hithit.com, kde lze za příspěvek získat například menší roli. Tvůrci zatím vybrali necelých 300 tisíc korun z potřebných 1,5 milionu.

Režisér Tomáš Mašín debutoval výpravným dramatem 3 sezóny v pekle, které bylo nominováno na jedenáct Českých lvů. Zabodoval také s televizní sérií Ochránce, jež nedávno získala Českého lva. Marek Epstein je autorem scénářů k filmům Šarlatán, Václav nebo Anděl Páně 2. Získal Českého lva za scénář k dramatu Ve stínu.