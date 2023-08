Místo hollywoodských hvězd přijel Salvini. Benátský festival začal ve světle stávky

S obvyklou dávkou očekávaných filmů, avšak bez největších hvězd tuto středu večer začal jubilejní 80. ročník benátského festivalu. Kvůli stávce hollywoodských scenáristů a herců se po červeném koberci prošlo výrazně méně známých tváří. Dorazili režisér Luca Guadagnino, filmařky Jane Campion a Alice Diop nebo z politiků italský ministr dopravy Matteo Salvini a bývalý premiér Matteo Renzi.

Navzdory nepříznivé situaci se uměleckému řediteli Albertu Barberovi nicméně podařilo zajistit některé z nejočekávanějších snímků roku. Nevyplnily se tak obavy, že velká studia své projekty odloží a benátský festival nebude mít co promítat. "Je jasné, že leckdo nakonec přijet nemohl, ale jinak to dopadlo dobře. Když stávka v Hollywodou začala, byla ve hře možnost, že nebudeme moci uvést ani jeden americký film," říká Barbera.

Hollywoodským hercům jejich odborové organizace doporučují, aby v těchto měsících nepomáhali propagovat snímky velkých studií. Právě proti nim scenáristé a herci stávkují. Žádají od nich víc peněz nebo záruky, že jejich práci nezačne kanibalizovat umělá inteligence. "Základní myšlenka stávky zní, že umělecké dílo je hodnotné samo o sobě, že to není jen vyrobený 'obsah', jak se dnes říká v Hollywoodu," shrnuje režisér a zároveň předseda benátské soutěžní poroty Damien Chazelle.

Ten v Benátkách před lety uvedl muzikál La La Land, který následující rok ovládl americké ceny Oscar. A zdaleka to nebyl ojedinělý případ. 8 z 11 posledních držitelů Oscara za režii představilo své snímky právě na benátském festivalu, který proto také letos budou bedlivě sledovat hollywoodští insideři.

Diváci uvidí novinky režisérů Davida Finchera, Sofie Coppoly, Agnieszky Holland, Jorgose Lanthimose, Michaela Manna či Bradleyho Coopera. Všichni soutěží o hlavní cenu Zlatý lev. Jako zahajovací film pořadatelé vybrali drama o druhé světové válce nazvané Comandante, jež natočil čtyřiačtyřicetiletý Ital Edoardo De Angelis. Festival potrvá do příští soboty 9. září, kdy budou na závěrečném ceremoniálu oznámení vítězové.

Česká stopa

"Vůbec bych se nedivil, kdyby se do příštích oscarových nominací dostali David Fincher, Bradley Cooper nebo Sofia Coppola," vybírá umělecký ředitel z programu festivalu.

Na něm Fincher představí psychologický thriller Zabiják v hlavní roli s Michaelem Fassbenderem. Cooper natočil a sám zároveň ztvárnil hlavní roli v Maestrovi, což je životopisný snímek o dirigentu Leonardu Bernsteinovi. Sofia Coppola pak přiváží Priscillu, drama o osudu první ženy zpěváka Elvise Presleyho. Ztvárnila ji Američanka Cailee Spaeny.

Agnieszka Holland představí Hranice. Toto drama se odehrává na polsko-běloruské hranici a vypráví o psycholožce, jež se vzdá pohodlného života, aby začala pomáhat uprchlíkům. Na vznik projektu čtyřmi miliony korun přispěl český Státní fond kinematografie, produkovaly jej Šárka Cimbalová ze společnosti Marlene Film Production a Česká televize.

K dalším očekávaným titulům benátského festivalu patří novinka Michaela Manna nazvaná Ferrari. Adam Driver v ní hraje automobilového závodníka a později zakladatele automobilky Enza Ferrariho, jeho manželku zpodobnila Penélope Cruz.

Tento snímek nevyrobilo žádné z velkých hollywoodských studií. Díky tomu herci dostali výjimku od amerických odborů a mohou se benátského festivalu zúčastnit. Přesto se Adam Driver ani Penélope Cruz ve středu na červeném koberci neobjevili a je možné, že na festival ze solidarity se stávkujícími nezavítají vůbec.

Pořadatelé naopak v dalších dnech očekávají příjezd herečky Jessicy Chastain, jež účinkuje v novém filmu Memory mexického režiséra Michela Franca, či Madse Mikkelsena. Ten hraje v dramatu The Promised Land dánského tvůrce Nikolaje Arcela.

Trailer z filmu Maestro o životě Leonarda Bernsteina, který má v Benátkách premiéru. Od 20. prosince bude k vidění na Netflixu. | Video: Netflix

Allen nebo Polanski

Benátský festival dále uvede nejnovější díla režisérů Woodyho Allena, Luca Bessona a Romana Polanského, jejichž jména v posledních letech přišla na přetřes v souvislosti s vlnou #MeToo. Každý čelil jinému typu nařčení, všichni mají momentálně ztíženou pozici v americkém showbyznysu.

Bessona, jenž soutěží s novým filmem Dogman, policie v červnu očistila od obvinění z roku 2018, že znásilnil herečku. Woody Allen mimo soutěž představí svůj první film natočený ve francouzštině nazvaný Coup de chance. Roman Polanski pak uvede snímek The Palace, v němž účinkují Mickey Rourke, John Cleese nebo Fanny Ardant. Odehrává se na silvestra roku 1999 ve švýcarském hotelu.

"Besson byl nedávno plně zproštěn všech obvinění. Woody Allen byl na konci 90. let dvakrát vyšetřován a zproštěn viny," připomíná umělecký ředitel festivalu Barbera. Woodyho Allena roku 1992 při rozchodu nařkla partnerka z údajného zneužití jejich adoptivní dcery. Filmař vinu odmítl, nikdy nebyl obviněn.

"V případě Romana Polanského je to paradox. Stalo se to před desítkami let. Polanski se přiznal. Požádal o odpuštění. Jeho oběť mu odpustila a prosila, aby se věc už znovu nevytahovala na světlo. Nevidím důvod, proč do něj znovu kopat," argumentuje Barbera.

Roman Polanski se dávno přiznal, že roku 1977 spal s třináctiletou dívkou. Později kvůli tomu uprchl ze Spojených států, kde je sex s nezletilými považován za znásilnění. Režisér trvá na tom, že šlo o dobrovolný styk. Oběť mu v několika rozhovorech odpustila a naopak obvinila média i soud z toho, že jí a její rodině "způsobily větší újmu než Polanski".

"Dějiny umění jsou plné zločinců, kteří vytvořili jedinečná díla. Takže proč bychom nemohli pozvat zrovna Polanského? Je jedním z velkých mistrů, kteří stále točí," argumentuje teď Alberto Barbera.

Mimo soutěž benátský festival představí také The Caine Mutiny Court-Martial, což je poslední snímek nedávno zesnulého amerického režiséra Williama Friedkina. Zemřel začátkem srpna ve věku 87 let.

Festival je součástí Benátského bienále. Jeho prezident Roberto Cicutto věří, že neúčast zámořských filmových hvězd diváky od cesty do města neodradí. Prodeje vstupenek zatím naznačují stejný zájem jako loni, kdy bylo prodáno zhruba 56 tisíc lístků.