Manýra, či boj o přežití? Co je důvodem největší hollywoodské stávky od roku 1960

Když se to stalo naposledy, hollywoodskému hereckému cechu předsedal jeden tehdy spíše průměrný člen. Jmenoval se Ronald Reagan. Po 63 letech nyní v USA opět souběžně stávkují herci a scenáristé. A je to událost, jejíž celosvětový dopad na filmový průmysl se bude počítat v miliardách dolarů.

Slavní herci Cillian Murphy a Emily Blunt opustili londýnskou premiéru jednoho z nejočekávanějších filmů roku, dramatu Oppenheimer režiséra Christophera Nolana. Věta, která zavání skandálem, ve skutečnosti popisuje jeden z mnoha praktických důsledků toho, když se ke stávkujícím hollywoodským scenáristům minulý týden přidali herci.

Představitelé teoretického fyzika stojícího za vznikem první atomové bomby a jeho manželky se stejně jako další tváře z Oppenheimera jednoduše nemohli podílet na propagaci novinky, v níž účinkují.

Nejprve v květnu začal protest scenáristů, kteří se nedohodli se studii jako Netflixem nebo The Walt Disney Company na zlepšení podmínek v éře streamovacích platforem. Už to vyústilo v pozastavení produkce seriálů, jako jsou pokračování The Last of Us nebo Stranger Things, nebo dalšího dílu filmové ságy o Spider-Manovi. Minulý týden stávku oznámilo i vedení svazu herců poté, co se vyjednávači odborů nedohodli se studii na novém znění kolektivní smlouvy.

Problém se tak nyní začal týkat i projektů, které už jsou napsané a právě se točí, či k tomu má brzy dojít. V nejbližších týdnech nezačne natáčení třetího dílu rodinného filmu Paddington, režisér Ridley Scott nebude moci v Maroku pracovat na druhém Gladiátorovi, zdrží se také pokračování seriálů Andor ze světa Hvězdných válek či nové řady fantasy Rod draka.

S připojením zhruba 160 tisíc členů herecké asociace k 11,5 tisíce scenáristů se zkrátka americký filmový a televizní průmysl, v němž se podle deníku New York Times ročně protočí 134 miliard dolarů, zastavil.

Podle Roberta Igera, šéfa The Walt Disney Company, je teď "ten úplně nejhorší čas" k podobným stávkám, neboť se obor akorát zotavuje z pandemie.

"Mají očekávání, která prostě nejsou realistická," dodal na adresu protestujících. Poznamenal to ovšem příznačně z konference v letovisku Sun Valley ve státě Idaho, některými přezdívané Miliardářský letní tábor. A to v době, kdy mu byl o dva roky prodloužen mandát - s tím, že jeho potenciální roční finanční bonus se zpětinásobil.

Igerův výrok spíše rozdmýchal emoce, než že by přispěl k nalezení řešení. Dvaasedmdesátiletý manažer, který už The Walt Disney Company řídil v letech 2005 až 2020 a znovu se vrátil do funkce loni, má přitom dost možná nejsilnější slovo v dnešním Hollywoodu. Ten za poslední roky prošel mnoha změnami.

Videotéky jako Netflix, HBO Max či Disney+ na první pohled platily za ty, kdo hercům a filmařům nabídnou lepší podmínky v době, kdy Hollywood dávno nevyplácí pohádkové sumy tak jako na přelomu tisíciletí. Nyní se však ukazuje i odvrácená stránka jejich byznysu, jehož boom nadto po pandemii zpomaluje.

Podobně jako scenáristé i herci protestují proti tomu, nakolik celý trh změnil nástup streamovacích platforem. Ty zdánlivě nabízely skvělé podmínky známějším jménům. Režisér Martin Scorsese dostal desítky milionů dolarů, aby natočil vysněný projekt Irčan, na nějž klasická hollywoodská studia neměla finance.

V Hollywoodu už studia dávno běžně neplatí sumy přesahující 20 milionů dolarů. Méně slavní herci inkasují za hlavní role ve filmech spíše okolo jednoho či dvou milionů dolarů. Za jednu epizodu seriálu mohou obdržet třeba 40 tisíc dolarů, ti slavnější už 250 tisíc. A opravdové hvězdy klidně půl milionu dolarů. Nebo víc. I proto se v poslední době na obrazovkách ukazuje stále více známých tváří.

Pod povrchem této "zlaté horečky" je však bolestnější realita. Zatímco v klasické televizi bylo zvykem dostávat tantiémy z repríz a studia běžně zaměstnávala scenáristy či herce na dlouhodobé smlouvy, ze streamovacích práv žádná procenta navíc nepřicházejí. A práce na plný úvazek se stala úplným sci-fi. To je jeden z klíčových bodů protestů.

Druhým jsou obavy, jak průmysl změní využití umělé inteligence. Ta potenciálně jen nahrává Netflixu a dalším platformám razícím trend, kdy scenáristy zaměstnávají pouze na nezbytně nutnou dobu. Nově by část "dennodenní" práce mohly klidně nechat na počítači.

Zdálky může vše působit jako umělý problém lidí, kteří se handrkují, zda dostanou 12 či 20 milionů dolarů za hlavní roli a jestli u konkurence nenajdou lepší podmínky. Ale v životě nejobyčejnějších seriálových herců vedlejších rolí, kteří mohou pobírat nižší stovky dolarů za natáčecí den, jsou tantiémy často otázkou důstojného živobytí.

Mnoho herců a scenáristů funguje doslova "ze dne na den" a samotná stávka na ně může tvrdě dopadnout. Tak jako na další členy štábů, které zrovna nenatáčí. Jediný film či seriál zaměstná stovky lidí - od dopravy přes catering po stavaře. Tím spíš mají důvod, proč přes všechna rizika pokračovat v protestech.

"Mnozí herci a scenáristé ztratili možnosti, jak vydělávat," cituje server Deadline.com herce a režiséra George Clooneyho. "Působíme pod starým kontraktem v době, kdy přišel nový obchodní model, a pro většinu lidí už to nefunguje," přidala se jeho oscarová kolegyně Susan Sarandon. I mnozí další vlivní lidé z celého odvětví bojují za zlepšení podmínek pro všechny.

Když scenáristé naposledy stávkovali v roce 2007, ekonomické ztráty se po 100 dnech vyjednávání pohybovaly kolem 2,1 miliardy dolarů, napsala agentura Reuters. S dopadem na mnohé byznysy po celé Kalifornii. Nynější odhady vzhledem k souběžné stávce herců jsou ještě pesimističtější. A hovoří spíše o třech miliardách.

Situace postihne nejen tvůrce či herce, ale dopadne na leckoho od květinářství po kadeřnictví. A celosvětově ohrožuje mimo jiné filmové festivaly či udílení nejprestižnějších televizních cen Emmy, jejichž nominace byly oznámeny minulý týden.

Ceremoniál je naplánován na 18. září, možná ale bude muset být odložen, protože za stávajících podmínek by se herci ani scenáristé nemohli zúčastnit.

V době, kdy nelze natáčet ani propagovat už dokončené pořady, teď Hollywood čeká, co přijde dál. Další vývoj lze těžko odhadnout. Ale v době, kdy streamovací platformy přibržďují v urputném boji posledních let o množství obsahu, předplatitelů i o to, kdo bude jedničkou na trhu, by se nabízela jedna, možná naivní představa. Obsahu ubude a důležitější se stane kvalita. Stejně jako důstojné podmínky umělců, bez nichž by oblíbené filmy a seriály nevznikly.

