Zemřel režisér Francouzské spojky a Vymítače ďábla William Friedkin, bylo mu 87 let

Vě věku 87 let zemřel americký režisér, scenárista a producent William Friedkin. Nejvíce se proslavil snímky Vymítač ďábla či Francouzská spojka. Friedkin v roce 2014 rovněž převzal na karlovarském festivalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

Rodák z Chicaga už v začátcích kariéry v dokumentární tvorbě pro televizi (například ceněný Lid vs. Paul Crump) prokázal mimořádný talent pro sugestivní filmové vyjadřování, kterým je schopen oslovit široké publikum i kritiky. Do historie filmu se zapsal redefinováním žánrů krimi a hororu, píše server Variety.

Francouzská spojka s Genem Hackmanem v hlavní roli a Vymítač ďábla dohromady získaly sedm Oscarů a stejný počet Zlatých glóbů, jejich vliv na dílo řady tvůrců je všeobecně známý. Za jeden z nejoriginálnějších thrillerů 80. let je považován jeho kontroverzní ponor do newyorské sadomasochistické subkultury Na lovu (1980), zatímco akční drama Žít a zemřít v L. A. zaznamenalo úspěch u kritiky.

Uznávaný operní režisér i autor fascinujících knižních memoárů The Friedkin Connection (Harper 2013) vždy ovládal schopnost vymanit se zjednodušujícímu zaškatulkování. Naposledy zaujal hororovým thrillerem Brouk (2006) i černou komedií Zabiják Joe (2011).

"Většina mých filmů je o tenké linii mezi dobrem a zlem, které existuje v každém z nás," řekl. "Věřím, že v každém z nás je dobrá stránka a temná stránka. Neustále bojujeme, aby ta dobrá triumfovala nad tou zlou - ale někdy se to lidem nepodaří a přestanou ovládat sami sebe," tvrdil režisér, který například odmítl natočit pokračování svých mistrovských kousků, protože by to podle něj bylo jen o penězích.

"Nemám zájem dělat filmy jen proto, abych dostal šek. Musím ten film milovat, jeho příběh a postavy. Jeden Exorcista stačil. Pak natočili ještě čtyři pokračování, ale já žádné z nich neviděl, a ani o to nemám zájem," vzpomínal před několika lety.

Friedkin byl kritikem vlny superhrdinských a sci-fi filmů. Ty jsou podle Friedkina důvodem, proč jeho vlastní filmy, které zažívaly vrchol popularity v 70. letech, vypadly z ohniska zájmu. "Moje filmy do tohoto rámce nezapadají," řekl. Tuto změnu Friedkin poprvé zaznamenal v roce 1977, kdy natočil to, co sám považuje za svůj nejlepší film - Mzdu strachu o čtyřech mužích převážejících náklad nitroglycerinu v Jižní Americe. Tento film ale prošuměl bez většího zájmu a naprosto ho převálcoval filmový hit ze stejného roku - Hvězdné války.