Šedá eminence míří do akce. Seriál od Marvelu stojí na charismatu Samuela L. Jacksona

Nikdo si neumí užít chuťové vlastnosti nápoje tak požitkářsky jako herec Samuel L. Jackson. Když si coby Nick Fury ve čtvrté epizodě seriálu Tajná invaze lokne whisky, nelze nevzpomenout na to, jak s gustem srkal brčkem nápoj ve filmu Pulp Fiction. Jenže zatímco jeho režisér Quentin Tarantino scénu mistrně gradoval, tvůrci od Marvelu neustále tápou.

Tajná invaze, jejíž čtvrtý díl je nově k vidění ve videotéce Disney+, měl být seriál se dvěma esy v rukávu. Jednak se po dlouhé době jedná o projekt z tohoto superhrdinského univerza cílící primárně na dospělé. A pak se tu konečně vydává do akce sám agent Nick Fury, dosud hlavně šedá eminence v pozadí aktivit Avengers.

Prodat charisma čtyřiasedmdesátiletého Samuela L. Jacksona není v mnoha scénách těžké. Stačí jeden úsměv, gesto, aby upnul veškerou pozornost na sebe. Se zbytkem už je to horší.

Když se ve filmu Captain Marvel z roku 2019 poprvé objevili mimozemšťané zvaní Skrullové, kteří na sebe uměli brát podobu konkrétních lidí, šlo o celkem zábavnou hru s nápady a postupy Hollywoodu 90. let, kdy se snímek odehrával. Seriál Tajná invaze se do této doby občas vrací v retrospektivách. Ale většina děje se odvíjí v současnosti, kdy se schyluje k obrovské válce.

Tvůrci mají dost materiálu na dospělý příběh. Velká část příběhu je zasazena do Ruska, vyskytují se tu postavy nejvyšších státníků a diplomatů. Tajná invaze by klidně mohla být komentářem k současné geopolitické situaci, umocněným žánrovou výpomůckou v podobě mimozemšťanů, kteří v lidských tělech po dekády ovládají mnohé strategicky důležité posty. A jakmile dojde k otevřenému konfliktu, jejich schopnost měnit podoby se stává ideálním nástrojem k budování atmosféry nejistoty a paranoie.

Jenže nepříliš zkušený tvůrce a scenárista seriálu Kyle Bradstreet s režisérem Alim Selimem si vybrali tu nejhorší cestu. Vyhnuli se jak možnosti natočit zábavně nadsazený špionážní brak, tak druhé variantě: vybudovat relevantní politický thriller. Vzhledem k tomu, jak se marvelovské franšíze poslední dobou nedaří ani vystavět solidní příběh o střetu party superhrdinů s padouchem, vlastně není divu.

Seriál rozšiřuje fiktivní univerzum o rádoby šokující poznatky, tedy v podstatě jen o to, který z vedlejších, byť dlouhodobě přítomných protagonistů skrývá pod lidskou maskou tělo zeleného, vrásčitého ohavy se špičatýma ušima a nekalými záměry. Devadesátkové sci-fi Muži v černém podobnou perličku zvládlo sdělit publiku v jediné scéně - a alespoň to byla zábava.

Hlavní potíž Tajné invaze je, že se bere příliš vážně. Stojí na mnoha dějových veletočích, ty ale nemohou překvapit. Chybí jim jakékoli pozadí, třeba psychologické důvody postav, proč ze vteřiny na vteřinu mění svá rozhodnutí o 180 stupňů.

Místo stupňující se paranoie sledujeme jen sérii nahodilých aktů, které posouvají děj kupředu. Mezi větami "Zabiju tě" a "Miluji tě" stojí pouhé okamžiky, přičemž málokdy je zřejmé, proč k podobným proměnám dochází. Béčkové postavy zoufale hrají "áčkové" politické divadlo, v němž chybí jak humor a odlehčení, tak skutečné intriky.

Jsou tu momenty, kdy zazáří nejen Samuel L. Jackson, ale třeba také herečka Olivia Colman v roli agentky, která při výslechu se zajatci nejedná v rukavičkách. Oba pobaví už přítomností před kamerou a schopností prodat každou větu i pohled. Herce podobného formátu by však šlo využít ještě o poznání lépe.

Děj se točí kolem snahy skupiny povstalců a teroristů z mimozemských řad provést převrat. Jaká má být jeho povaha, proč k němu dochází po dekádách pobytu Skrullů na Zemi a je svět opravdu ve válce s nedozírnými následky? Okolo všech těchto závažných témat se jen neurčitě krouží. A důležitější než soudržnost podivné konspirace je, aby mohl hrdina Nick Fury v pravou chvíli říci tvrďáckou průpovídku typu "To ti v tom tvým reptiliánským mozku přeskočilo?"

Tvůrci opakovaně prodávají kontury Londýna, kde se část děje odehrává, snaží se vytvořit dojem, že tu skutečně o něco jde. A že se to tentokrát vyřeší bez pomoci týmu Avengers, jemuž je věnována jedna rádoby letmá věta. Ta však jen podtrhuje bezradnost projektu, jenž na rozdíl od kreslených komiksů nemůže povolat Thora či Captaina Americu prostě proto, že je o něco snazší je nakreslit než zaplatit přítomnost herců, kteří jim ve filmech a seriálech dali tvář.

Když režisérští bratři Russoové ve filmech o Captainu Americovi s podtituly Návrat prvního Avengera a Občanská válka mísili brakovou nadsázku i politiku s paranoií starých hollywoodských thrillerů, šlo o svěží úkrok do nového žánrového terénu. I proto, že roli figurek na politické šachovnici zastali lehce naivní superhrdinští polobozi, nikoli chlápci v kravatách.

O necelou dekádu později už Marvel neumí efektivně objevovat a variovat osvědčené hollywoodské vzorce. Tajná invaze není houstnoucím paranoidním sci-fi v duchu dobových klasik, jako byl film Invaze zlodějů těl. A není to ani devadesátkově zábavná podívaná typu Den nezávislosti, kde Will Smith vítá mimozemšťany na své rodné planetě úderem pěsti do obličeje.

Nevznikla temná marvelovka pro dospělé ani zábava pro celou rodinu. Jen náhodné seskupení situací a nálad, které uměle udržuje publikum v bdělém stavu.