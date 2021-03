Hollywood se přesouvá do Austrálie. Točí tu Clooney, Portmanová nebo Damon

George Clooney a Julia Robertsová se připojili k čím dál větší skupině hollywoodských hvězd, které v těchto měsících natáčejí v Austrálii. Mohou za to tamní filmové pobídky a atraktivně nízká nálož koronaviru.

Film nazvaný Ticket to Paradise dostal od spolkového státu Queensland na severovýchodě Austrálie grant v hodnotě 6,4 milionu australských dolarů, což je v přepočtu téměř 109 milionů korun. Štáb bude pracovat mimo jiné na souostroví Whitsundays.

Podobně v Austrálii filmy nebo televizní seriály v uplynulých měsících natáčeli Matt Damon, Mark Wahlberg, Natalie Portmanová, Zac Efron, Idris Elba, Liam Neeson, Melissa McCarthyová či Tom Hanks. Další produkce domů přilákaly slavné australské hvězdy Nicole Kidmanová a Chris Hemsworth.

Zdejší vláda na pandemii koronaviru zareagovala svižně. Kombinací tvrdých lockdownů a uzavření hranic omezila komunitní šíření viru. Ve vedlejším plánu tak vytvořila i novou populární destinaci hollywoodských štábů. Dalším faktorem je fakt, že od loňska vláda přidala 400 milionů australských dolarů, v přepočtu 6,8 miliardy korun, na filmové pobídky. Ty štábům umožňují získat zpět část prokazatelně utracených nákladů.

"Díky silné reakci našeho zdravotnického systému a úsilí všech Queenslanďanů v boji s pandemií se z nás stalo jedno z nejbezpečnějších míst na světě pro filmaře," říká Annastacia Palaszczuková, premiérka státu s 5,1 milionu obyvatel, kde od října denně přibývají jen jednotky nakažených, za posledních 24 hodin to bylo pět případů.

K poslednímu úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 v Queenslandu došlo 28. října, aktuálně stát registruje dohromady 33 nakažených.

V případě filmu Ticket to Paradise, který v Queenslandu natáčí Universal Pictures, bude souostroví Whitsundays suplovat Bali a Indonésii. George Clooney a Julia Robertsová ztvární rozvedené manžele, kteří přijíždějí na svatbu své dcery.

Robertsová bude v Sydney rovněž točit televizní seriál Gaslit o aféře Watergate. Účinkovat v něm mají Sean Penn a australský rodák Joel Edgerton, jenž projekt zároveň režíruje, uvedl deník Sydney Morning Herald.

Matt Damon, Mark Wahlberg, Chris Hemsworth a Natalia Portmanová v zemi pracují na pokračování superhrdinské ságy o Thorovi.

Nicole Kidmanová, která v Austrálii vyrůstala, zde pro společnost Hulu točí televizní seriál Nine Perfect Strangers. Účinkuje v něm po boku Melissy McCarthyové, jde o adaptaci knihy australské spisovatelky Liane Moriartyové, podle jejíhož díla už vznikl seriál HBO Sedmilhářky.

Tom Hanks už v Austrálii dokončil životopisný snímek o zpěvákovi Elvisi Presleym. Natáčení přitom muselo být kvůli první vlně pandemie odloženo, znovu se pak zpozdilo, když se nemocí covid-19 nakazil sám Hanks.

Přesun hollywoodských štábů do Austrálie zároveň vyvolal kritiku u místních obyvatel. Zatímco ti musí po návratu ze zahraničí do povinné karantény v hotelech, podle médií se některé hollywoodské celebrity této povinnosti vyhnuly a zamířily rovnou do soukromých rezidencí. Australská vláda nadto omezuje počet občanů, kteří se do země mohou vrátit.

"Pokud hvězdy nebudou dodržovat pravidla, bude z toho malér," varuje Mary-Louise McLawsová, profesorka epidemiologie na Univerzitě v Novém Jižním Walesu. "Veřejnost musí vědět, jak konkrétně vláda dohlíží na to, že celebrity zůstávají doma a nechodí do posilovny nebo na golf, případně že je doma nenavštěvují soukromí instruktoři, což by bylo porušením nařízení," dodává.