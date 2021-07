Disney zfilmoval lunapark. Dobrodružná romance se mění v rozhrkanou plavbu džunglí

Atrakce v Disneyho zábavních parcích míchají dohromady všechno možné. Není tedy divu, že nový americký snímek Expedice: Džungle, který od čtvrtka promítají česká kina, si podle jedné z těch nejstarších půjčuje od klasických hollywoodských romancí 50. let i z Indiana Jonese.

Paluba lodi dovede sblížit muže a ženy rozdílných povah. Humphrey Bogart se coby věčně opilý kapitán plavil s misionářkou Katharine Hepburnovou ve slavné romanci Africká královna z roku 1951. O něco později první návštěvníky přivítala Disneyho atrakce jménem Jungle Cruise, inspirovaná mimo jiné tímto snímkem.

Nyní se kruh uzavřel. V novince Expedice: Džungle se do role svérázného kapitána se slabostí pro placatku tvrdého alkoholu a "pravěkými" slovními hříčkami vtělil Dwayne Johnson, kterému se na palubu nalodí neodbytní britští sourozenci v podání Emily Bluntové a Jacka Whitehalla. Dějištěm není Afrika, ale divoká amazonská džungle, rok se píše podobný jako v Africké královně. Zuří první světová válka, ale válečné drama tentokrát čekat nelze.

V působivé úvodní sekvenci Bluntová coby archeoložka Lily Houghtonová ihned ukáže, kdo ze sourozenců nosí kalhoty. Na rozdíl od váhavého bratra MacGregora, který je rovnou měrou typickým anglickým gentlemanem a ňoumou, se rázná žena odhodlaně vydá tam, kam se ženy té doby vůbec vydávat neměly. Nejprve do útrob sídla archeologické společnosti, kde ukradne cenný hrot šípu, jenž může být klíčem k nalezení zázračného léku. A jehož existenci i možnou důležitost sveřepě ignorují vousatí muži v kloboucích.

Po honičce na pojízdných žebřících uprostřed budovy, hodné jejího slavnějšího filmového kolegy Indiana Jonese, Lily s bratrem i důležitým artefaktem vyráží na další dobrodružnou výpravu - do nitra Amazonie.

Netuší, že v patách má zlověstného německého prince Joachima vybaveného knírkem, ponorkou a chutí srovnat se zemí vše, co mu bude stát v cestě. A že Lilyinou vstupenkou do pralesa bude stará kocábka řízená charismatickým Frankem, tak trochu karikaturou lodníka.

Španělský režisér Jaume Collet-Serra se scenáristy Glennem Ficarrem, Johnem Requou a Michaelem Greenem hned v první scéně, jíž se představí Dwayne Johnson, dávají najevo, že jejich film má k pouťové atrakci mnohem blíž než k realitě.

Legrácky určené k pobavení nebo spíš unudění pasažérů, sehrané nebezpečné scénky, které mají z jejich rukou vytáhnout peníze, to vše dělá z džungle nikoliv nehostinné místo, ale lunapark, jejž má kapitán Frank na povel. Včetně najatých falešných domorodců vyrábějících falešnou divočinu.

Jenže co zprvu působí jako fajn vtípek, který přiznává, že jde o nadsázku v duchu Indiana Jonese, mění se v poněkud koženou předvídatelnou hru, kde je tak akorát emocí, tak akorát akce a tak akorát digitální zvěře či dalších efektů. A nic víc.

Johnson a Bluntová tvoří hašteřivý pár, jejich postavy se ale nakonec utápí ve scenáristické džungli, kde vše působí papundeklově a odbytě.

Režisér Collet-Serra má za sebou především akční thrillery s Liamem Neesonem či úsporný horor Mělčiny o souboji surfařky se žralokem. Ve světě nadsazeného dobrodružství se brodí, podoben oné staré Frankově kocábce. Jenže zatímco tu řídí charismatický kapitán, režisérská bárka jede na autopilota.

Expedice: Džungle po sympatickém úvodu už jen vrší atrakce před diváka, který jimi proplouvá, občas se pousměje, jindy zakroutí hlavou nad trochu zmatečně snímanou akcí. A tak jako se barevná paleta topí v přepálené digitální okrové, i celý snímek ukřičeně žadoní o pozornost. Přitom kromě přebujelé vizuální stránky a celkem charismatických hrdinů ztracených mezi liánami nemá co nabídnout.

Nová disneyovka není ani odvázaným dobrodružstvím v duchu Indiana Jonese, ani romancí pro dospělejší publikum, byť některé dvojznačné průpovídky cílí na rodiče. Natož aby byla intenzivní výpravou do srdce temnoty, když se tu vzpomíná na obávaného španělského conquistadora Aguirreho. Spíše jde o třetí nálev z dobrodružných blockbusterů typu Pirátů z Karibiku.

Paradoxně se stále dá říci, že Disneymu se lépe daří oživovat své pouťové atrakce než převádět do hrané podoby animované klasiky. Především proto, že není s čím srovnávat. I když při pohledu na libovolné video s jízdou ve skutečné atrakci Jungle Cruise se nabízí otázka: Nebyla by to "naživo" rychlejší, akčnější jízda plná minimálně srovnatelných či lepších zážitků?

Možná. Ale takové srovnání stále bolí méně než sledovat, jak digitální fotorealistická animace vyhnala veškeré emoce z nového Lvího krále či jak unaveně působí snaha Guye Ritchieho aktualizovat Aladdinova dobrodružství. O hrané verzi Mulan, která z vtipné pohádky dělá nudnou legendu a moralitu, ani nemluvě.

Nejnovější disneyovka Expedice: Džungle je sice rozhrkanou jízdou na obstarožním lunaparkovém vozítku, alespoň však při tom klopýtání nenabízí srovnání s díly, kterými Disney vždy udával trendy. I když představa, že by slavné studio mohlo prohrát v souboji s vlastní pouťovou atrakcí, je ještě o kus smutnější než to, jak se mu nedaří dohnat kouzlo svých animovaných klasik.