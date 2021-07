Benátský festival uvede film o princezně Dianě se Stewartovou nebo sci-fi Duna

V hlavní soutěži benátského festivalu, který začne 1. září, se letos utká 21 filmů, z toho pět italských a pět od režisérek. Seznam v pondělí představili organizátoři.

Itálii zastoupí režisér Paolo Sorrentino s filmem È stata la mano di Dio (Byla to boží ruka) z produkce Netflixu. Jedenapadesátiletý neapolský rodák v něm vzpomíná na tragickou smrt svých rodičů.

Španělský režisér Pedro Almodóvar přehlídku zahájí s dramatem Madres Paralelas, ve kterém účinkují Penélope Cruzová a Milena Smitová. Hrají těhotné ženy bez partnerů, jež se krátce před porodem setkají v nemocnici. Podle uměleckého ředitele festivalu Alberta Barbery se snímek zabývá "mateřstvím s nepředvídatelným vývojem, ženskou solidaritou a sexualitou, která je prožívaná svobodně a bez pokrytectví".

Očekávanou světovou premiéru bude mít v Benátkách film Spencerová, v němž již nežijící anglickou princeznu Dianu ztvární Američanka Kristen Stewartová, známá ze ságy Stmívání. Přiblíží tři dny zkraje 90. let minulého století, kdy se Diana rozhodla opustit britského prince Charlese.

Královský pár začal žít odděleně v roce 1992, o čtyři roky později přišel rozvod. Film natočil chilský rodák Pablo Larraín, jenž režíroval i oceňované pět let staré drama Jackie s Natalie Portmanovou v roli Jacqueline Kennedyové.

O hlavní cenu, Zlatého lva, bude dále soutěžit americké krimi z gamblerského prostředí The Card Counter režiséra Paula Schradera nebo comebackový snímek novozélandské rodačky Jane Campionové nazvaný The Power of The Dog. Vznikl pro Netflix a Benedict Cumberbatch v něm hraje sadistického farmáře, který se ve 20. letech minulého století v USA pouští do boje s mladou vdovou, kterou hraje Kirsten Dunstová.

V soutěži se objeví také The Lost Daughter. Tu podle 15 let starého románu Eleny Ferrante natočila Maggie Gyllenhaalová s Olivií Colmanovou v hlavní roli.

Mimo soutěž festival představí očekávanou velkorozpočtovou adaptaci sci-fi románu Duna, kterou vyrobil Denis Villeneuve s herci Timothéem Chalametem a Zendayou.

Projekce zde dále bude mít Poslední duel, což je novinka Ridleyho Scotta z doby středověku s hvězdami Mattem Damonem, Adamem Driverem a Benem Affleckem, nebo horor Last Night in Soho s Anyou Taylor-Joyovou.

Film Ridleyho Scotta Poslední duel uvedou česká kina 14. října. | Video: Falcon

Herci Jessica Chastainová a Oscar Isaac představí televizní seriál HBO Scény z manželského života, remake stejnojmenné klasiky světové kinematografie od Ingmara Bergmana.

Také letošní 78. ročník budou provázet opatření proti šíření koronaviru, nezbytný bude takzvaný covidový pas. Na rozdíl od loňska lze ale na benátském ostrově Lido čekat více hvězd a většina projekcí se uskuteční tradičně v kinech, byť ta budou mít omezenou kapacitu, doplňuje deník Guardian.

"Představí se filmy z různých koutů světa, zastoupeno bude 59 zemí," vypočítává umělecký ředitel festivalu Barbera.

V soutěžních sekcích se objeví i tři koprodukční tituly s českou účastí. První se jmenuje Nezanechat stopy a bude mít světovou premiéru v hlavní soutěži, další dva - Zázrak a 107 matek - byly vybrány do sekce Horizonty, oznámil v pondělí večer český Státní fond kinematografie. Ten všechna tři díla podpořil finančně.

Nezanechat stopy je příběh z Polska 80. let minulého století. Režisér Jan P. Matuszyński se inspiroval skutečnou smrtí vysokoškolského studenta ubitého policií. Jeho kamarád a jediný očitý svědek se přes noc stal úhlavním nepřítelem totalitního státu. Polsko-francouzsko-českou koprodukci fond kinematografie podpořil 3,3 milionu korun.

Film Zázrak rumunského režiséra Bogdana George Apetriho bude soutěžit v sekci Horizonty, zaměřené na nejnovější trendy a začínající tvůrce. Krimi příběh detektiva pátrajícího po osudu mladé jeptišky vznikl v rumunsko-česko-lotyšské koprodukci.

Ve stejné sekci je drama 107 matek slovenského režiséra a scenáristy Petera Kerekese. Příběh o ukrajinské trestankyni, které se ve vězení narodí chlapec, jenž se stává součástí světa složeného výhradně z žen, vznikl v koprodukci Slovenska, České republiky a Ukrajiny.

Vedle sekce Horizonty pořadatelé letos poprvé chystají takzvané Horizons Extra. Nabídnou filmy všech žánrů a streamované diskuse režisérů, autorů i herců s publikem.

Benátský festival vznikl roku 1932, je nejstarší přehlídkou kinematografie na světě. V posledních letech často uvádí snímky, které posléze bodují na amerických Oscarech nebo Zlatých glóbech.

Porotě letošního ročníku, který potrvá do 11. září, předsedá korejský filmař Pong Čun-ho, autor oceňovaného společenského dramatu Parazit. Doplní ho mimo jiné Chloé Zhaová, režisérka oscarové Země nomádů. Ceny Zlatý lev za celoživotní dílo převezmou italský herec, scenárista i režisér Roberto Benigni a americká herečka Jamie Lee Curtisová.