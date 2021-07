Kvůli premiéře Black Widow na síti přišla o miliardu. Johanssonová žaluje Disneyho

Americká herečka Scarlett Johanssonová, která ztvárnila hlavní roli v novém superhrdinském filmu Black Widow, zažalovala jeho výrobce Walt Disney Company. Hollywoodská hvězda tvrdí, že firma porušila smlouvu, když snímek nabídla on-line ve stejnou dobu jako v kinech.

Spor okamžitě vzbudil rozruch na sociálních sítích a média o něm píší jako o události, která by mohla mít dopad na celý obor.

Johanssonová tvrdí, že kvůli změně distribučního modelu dostane nižší honorář. Jeho výpočet byl "z větší části" založen na tom, kolik film utrží v kinech. Herečka proto do smlouvy podepsané v květnu 2017 prosadila, že prvních 90 až 120 dnů po premiéře bude snímek k vidění výhradně v biografech, uvádí žaloba podaná k losangeleskému soudu. V prvních týdnech po kinopremiéře bývají tržby nejvyšší.

"V uplynulých měsících žalobkyně poskytla Disneymu a firmě Marvel nečetně příležitostí k tomu, aby svoji chybu napravily," uvádí právníci Johanssonové, které však Disney "z větší části ignoroval". Podle deníku Wall Street Journal mohl Disney tímto způsobem připravit Johanssonovou o více než 50 milionů dolarů, tedy miliardu korun.

Disneyho mluvčí oponuje, že žaloba stojí na vodě a že je "zvlášť smutná a tísnivá tím, jak zarputile ignoruje strašlivé a trvající celosvětové důsledky pandemie nemoci covid-19". Firma trvá na tom, že smlouvu neporušila a že díky uvedení filmu on-line si herečka může přijít na další peníze nad dosavadních 20 milionů dolarů, v přepočtu 428 milionů korun, které od Disneyho za Black Widow dosud obdržela.

Black Widow měla kvůli pandemii více než roční zpoždění. Do amerických kin se dostala 9. července, ve stejný den ji ale za jednorázový poplatek ve výši 30 dolarů, což je necelých 650 korun, mohli zhlédnout uživatelé videotéky Disney+. Firma, která se snaží navýšit počet předplatitelů nové služby, tutéž taktiku uplatnila již několikrát v době pandemie, kdy byly biografy po celém světě zavřené. Služba Disney+ funguje v desítkách zemí, do Česka však zatím nedorazila. Black Widow do zdejších kin uvedl distributor Falcon.

Johanssonová v žalobě argumentuje, že Disney se záměrně snaží přeorientovat diváky z chození do kina k předplatnému služby Disney+, "kde si může ponechat veškeré příjmy a zároveň navýšit počet předplatitelů, což se již dříve ukázalo jako zaručený způsob, jak zvýšit hodnotu svých akcií".

Žaloba také cituje e-mail mezi agentem Johanssonové a zástupcem Disneyho. Ten v květnu 2019 ujišťoval, že pokud by se distribuce Black Widow s ohledem na spuštění Disney+ měnila, firma by to s herečkou nejprve probrala.

Disney se tak vědomě rozhodl "významně zdevalvovat smlouvu s Johanssonovou, a tím se obohatit", dovozuje žaloba.

1:58 Trailer z filmu Black Widow. | Video: Falcon

Herečka, která "firmě Marvel a její mateřské společnosti Disney vydělala miliardy dolarů", žádá odškodnění v neupřesněné výši. Tu má vyměřit soud.

Rozsudek by mohl mít dalekosáhlý dopad na Hollywood, kde si v posledních letech filmová studia budují vlastní videotéky a lákají předplatitele na exkluzivní obsah, upozorňuje Wall Street Journal.

Film Black Widow vyprávějící o ruské vražedkyni, jež se stane členkou superhrdinského týmu Avengers, v severoamerických kinech za první víkend utržil 80 milionů dolarů, což je v přepočtu 1,7 miliardy korun. Na dalších 60 milionů dolarů, skoro 1,3 miliardy korun, si firma ve stejné době přišla skrze platby uživatelů Disney+. O ně se však už nemusela dělit s provozovateli kin ani distributory v jednotlivých zemích. Vzhledem k ceně 30 dolarů za jedno přehrání to znamená, že za Black Widow on-line zaplatily 2 miliony lidí. Je to poprvé, kdy Disney podobné číslo zveřejnil, zdůrazňuje Wall Street Journal.

V dalších týdnech však tržby z biografů povážlivě klesly a americká Národní asociace majitelů kin, což je lobbistická organizace, ostře kritizovala rozhodnutí uvést Black Widow do biografů ve stejné době, kdy byla k vidění on-line. Dosud film celosvětově utržil 319 milionů dolarů, z toho 159 milionů v USA a Kanadě, kde jsou nejvyšší marže, uvádí web BoxOfficeMojo.com.

Scarlett Johanssonová už Black Widow neboli Natašu Romanovovou ztvárnila v sedmi filmech podle komiksů Marvelu, první byl Iron Man 2 v roce 2010.

Jiná studia s herci vyjednala kompenzaci za snímky, které měly původně zamířit do kin, ale nakonec byly s ohledem na pandemii k vidění jen on-line. Žaloba konkrétně zmiňuje konkurenční Warner Bros. a jeho superhrdinský hit Wonder Woman 1984.

Podle Wall Street Journal tímto způsobem studio Warner Bros. doplatilo přes 200 milionů dolarů, tedy 4,2 miliardy korun, aby se pojistilo před případnými žalobami a nenarušilo své vztahy s herci.

Johanssonová je první významnou hollywoodskou hvězdou, která se kvůli kompenzacím za on-line uvádění filmů soudí. "Určitě ale nebude poslední, kdo se postaví Disneymu a dá najevo, že firma musí dodržovat své závazky," věří hereččin právník John Berlinski.

Žaloba také argumentuje, že šéfové Disneyho Robert Iger a Bob Chapek dostávají pravidelné bonusy za hospodářské výsledky firmy, což podle Johanssonové představovalo další motivaci, proč Black Widow zamířila do nabídky Disney+ a nepočkala, až budou kina znovu všude otevřená. "Ve zkratce to Disneyho management viděl následovně: zvyšte počet předplatitelů Disney+, ignorujte smluvní závazky a budete odměněni," tvrdí žaloba. Disneyho mluvčí se k tomuto nařčení odmítl vyjádřit.

Šestatřicetiletá newyorská rodačka Johanssonová naposledy ovládla žebříček nejlépe placených hereček světa, který sestavuje časopis Forbes. Od června 2018 do června 2019 před zdaněním obdržela 56 milionů dolarů, v přepočtu 1,2 miliardy korun. Do této částky byla započítána jak její účast v kasovním trháku Avengers: Endgame, tak i část slíbeného honoráře za Black Widow.

Stejnou taktiku, kdy film zároveň posílá do kin a uvádí on-line, Disney zvolil také pro novinku Expedice: Džungle s herci Dwaynem Johnsonem a Emily Bluntovou. Česká kina ji promítají od tohoto čtvrtka, americká se přidávají v pátek a ve stejný den si Američané budou moci film koupit na Disney+.

Podobný osud v USA čeká superhrdinský Sebevražedný oddíl, který konkurenční studio Warner Bros. uvede příští týden. Ve stejný den bude k vidění ve videotéce HBO Max. Ta stejně jako Disney+ zatím v Česku nefunguje, zdejší diváci tak oba snímky mohou vidět jen v biografech.