Prestižní cenu může získat zpěvačka Charli XCX s deskou, kterou cituje Harrisová

Zpěvačka Charli XCX, raper Ghetts nebo indie-rocková kapela The Last Dinner Party byli nominováni na letošní Mercury Prize. Pořadatelé této prestižní britské ceny to oznámili ve čtvrtek odpoledne. Více než polovinu vybraných alb tvoří debuty.

Ocenění, které jako první v roce 1992 získali rockeři Primal Scream, bývá považováno za méně mainstreamované než Brit Awards. Na rozdíl od nich na Mercury Prize častěji dosahují umělci z okrajovějších žánrů. Vítěz získá 25 tisíc liber, v přepočtu asi 750 tisíc korun. Také letos může vyhrát některý ze 12 Britů či Irů nominovaných za alba vydaná v posledním roce.

Zpěvačka Charli XCX může uspět s deskou Brat, jejíž obal v limetkově zelené barvě v těchto dnech cituje začínající kampaň americké kandidátky na prezidentku Kamaly Harrisové. Toto spojení odstartovala britská popová hvězda, když americkou političku v pondělí zmínila na sociální síti X, dříve známé jako Twitter. Příznivě myšlený příspěvek označující Kamalu Harrisovou právě slovem brat, tedy za "spratka" nebo "trochu nepořádnou holku", nasbíral přes 50 milionů zhlédnutí.

kamala IS brat — Charli (@charli_xcx) July 22, 2024

"Brat je třeba holka, která má u sebe krabičku cigaret, zapalovač Bic a chodí v bílém topu bez podprsenky. Prostě někdo, kdo je trochu méně učesaný, rád se baví, možná občas trochu říká blbosti. Holka, která umí být sama sebou, i když se zároveň třeba hroutí. Ale nehledě na tohle vše stejně dál paří, je upřímná, trochu neomalená. Výbušná. Dělá hlouposti. Prostě spratek. Tohle znamená být spratek," vysvětlila zpěvačka v podcastu britské BBC.

Podle ní se pojem částečně vymezuje proti obrazu spořádaných či "slušných" dívek. Označuje někoho, kdo je trochu víc rebel nebo požitkář.

Dalším nominovaným na Mercury Prize je devětatřicetiletý raper Ghetts. Uspět může se svým čtvrtým studiovým albem nazvaným On Purpose, with Purpose. Dívčí indie-rocková kapela The Last Dinner Party, kterou letos slyšeli návštěvníci pražského festivalu Metronome, byla navržena za debut Prelude to Ecstasy.

Z prvotin se mezi nominované dále dostala čtyřiadvacetiletá zpěvačka a producentka elektronické hudby Nia Archives s albem Silence Is Loud, stejně stará anglická zpěvačka liberského původu Cat Burns s deskou Early Twenties, skotský DJ, jenž si říká Barry Can't Swim a svou nahrávku nazval otázkou When Will We Land?, nebo raper s trinidadskou krví Berwyn za debut Who Am I.

Šanci uspět má dále Beth Gibbons, někdejší zpěvačka kapely Portishead oceněné Mercury Prize před 29 lety. Porota ji navrhla za její první sólové album Lives Outgrown.

Dále byli nominováni hudebník vystupující pod pseudonymem Corto.alto za desku Bad With Names, skupina English Teacher s albem This Could Be Texas, zpěvačka Corinne Bailey Rae za nahrávku Black Rainbows a irská country zpěvačka CMAT. Také tuto autorku alba Crazymad, for Me letos hostil pražský Metronome.

Vítěze organizátoři oznámí v září. Vloni Mercury Prize získala jazzová kapela Ezra Collective za nahrávku Where I'm Meant to Be.