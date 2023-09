Hudební cenu Mercury poprvé dostala jazzová kapela. Vyhrál mladý Ezra Collective

Prestižní hudební cenu Mercury Prize udílenou za nejlepší britské nebo irské album poprvé získala jazzová skupina. Vítězem letošního ročníku se ve čtvrtek pozdě večer stal Ezra Collective, který kombinuje jazz s hip hopem a prvky žánrů jako afrobeat, grime, calypso či reggae.

O vítězi informovala britská BBC. Kapele, jež uspěla s albem nazvaným Where I'm Meant To Be, dali porotci přednost před producentem elektronické hudby Fred Againem, zpěvačkou Jessie Ware, raperem J Husem nebo kapelou Arctic Monkeys. Vítězové získávají 25 tisíc liber, v přepočtu asi 710 tisíc korun.

Bubeník Femi Koleoso při přebírání ceny připomněl, že členové Ezra Collective se potkali v britském vzdělávacím programu pro mladé zvaném Tomorrow's Warriors, který od založení v roce 1991 zvlášť pomáhá hudebníkům jiné než bílé barvy pleti, ženám nebo těm, kteří by pro studium a hru na nástroj neměli dost peněz.

"Jinými slovy tady dnes večer doceňujeme i to, když dobří a talentovaní lidé věnují svůj čas a schopnosti tomu, aby mladým pomáhali věnovat se hudbě," řekl osmadvacetiletý londýnský rodák s nigerijskými předky a vyzdvihl všechny podobné britské iniciativy či učitele.

Kromě spoluhráčů a rodiny poděkoval bohu. "Jestli vás o existenci boha nepřesvědčí ani to, když Mercury Prize dostane jazzová kapela, tak už vás nepřesvědčí nic," zažertoval.

Slavnostní ceremoniál se konal v londýnském divadle Hammersmith. Pětičlenný Ezra Collective založený roku 2016, byl oceněn za loňské, v pořadí čtvrté album Where I'm Meant To Be, na němž hostují zambijská raperka Sampa the Great nebo zpěvačka Emeli Sandé.

Deska vznikala za pandemie koronaviru, místo tehdejší izolace způsobené opatřeními proti šíření viru však oslavuje pospolitost, pozitivní energii a přátelství, píše BBC.

Podle ní je kapela známá energickými vystoupeními a rychle začíná být populární také u britského obecenstva. Loňské album se dostalo do britské top 40 a letos v listopadu Ezra Collective vystoupí ve slavné londýnské koncertní hale Royal Albert Hall, kde jazzové kapely koncertují zřídka. Sál pojme přes 5000 lidí.

Členové sestavy mezi své vzory počítají klávesistu Roberta Glaspera nebo rapera Kendricka Lamara. Ten využil některé i jazzové muzikanty pro svou desku To Pimp A Butterfly z roku 2015.

"Zároveň jsme z generace, která je zvyklá mít přehrávání hudby na shuffle. Poslechneme si Beethovena, po něm nám do playlistu spadne 50 Cent, pak třeba Little Simz. A tohle ovlivňuje, jak přistupujeme k hudbě," uvedl po čtvrtečním ceremoniálu bubeník Ezra Collective. "Nedodržujeme žádná pravidla. Milujeme jazz, ale stejně tak milujeme třeba salsu," dodal Femi Koleoso.

Jazzová kapela získala Mercury Prize poprvé od roku 1992, kdy bylo toto ocenění založené jako protiváha mainstreamovějším Brit Awards, doplňuje britský deník Guardian. Podle něj je anglická jazzová scéna poslední dekádu na vzestupu, což dosvědčuje úspěch sestav jako The Comet is Coming, Sons of Kemet nebo třeba saxofonistky Nubye Garcii. Nikdo z nich však dosud nezískal Mercury Prize, k jejímž laureátům patří rocková kapela Primal Scream, skupiny Pulp a Arctic Monkeys, zpěvačka PJ Harvey nebo raper Skepta.

Video: Ezra Collective hraje skladbu Victory Dance