Z Valtic až ke Guccimu. Dokument o fotografce je plný vášně a posedlosti uměním

V celovečerním dokumentu Svět mezi námi (World Between Us) zachycuje režisérka Marie Dvořáková kariéru fotografky Marie Tomanové. Během pěti let sledovala její první úspěchy ve Spojených státech až k focení pro světové módní značky či The New York Times. Snímek představující příběh plný vášně, posedlosti uměním a bezmezného odhodlání plnit si vlastní sny uvedou česká kina od 17. dubna.

Fotografka Tomanová se narodila v moravských Valticích a vystudovala malířství na FaVU VUT v Brně. Do New Yorku přišla jako au-pair a dokázala prorazit ve velkém konkurenčním prostředí tamní fotografické scény. Dnes pracuje pro přední světové značky jako Nike, Gucci nebo Meta, dále pro časopisy GQ, New York Magazine, Vogue CS či The New York Times. Vystavuje v New Yorku, Paříži, Tokiu nebo v Berlíně a vydala několik fotografických knih. Režisérku Dvořákovou a fotografku Tomanovou spojuje stejná zkušenost odchodu do USA, budování kariéry v novém prostředí i hledání kořenů, identity a domova. V dokumentu rezonuje i silné osobní a umělecké partnerství fotografky s historikem umění Thomasem Beachdelem, bez jehož podpory by nejspíš naplno nerozvinula svůj talent. "Marie (Tomanová) mě zaujala okamžitě, když jsem ji poznala v New Yorku. Ona je neuvěřitelně spontánní a energická, staly se z nás přítelkyně a já jsem měla možnost postupně proniknout do jejího života a poznat i jejího partnera a manžela Thomase Beachdela, který je historikem umění. Zjistila jsem, že jejich světy jsou provázané nejen osobně, ale také tím tvůrčím partnerstvím. Dělají společně výstavy a knížky, takže i Thomas je součástí úspěchu Marie," řekla ČTK režisérka Dvořáková. Na filmu začala Dvořáková pracovat v roce 2018, kdy Tomanová připravovala svou první fotografickou výstavu v New Yorku. V té době se již obě ženy znaly díky spolupráci v tamním Českém centru. Snímek využívá časosběrnou metodu, kdy vzniklo téměř 450 hodin materiálu. Dvořáková pracovala bez filmového štábu a díky tomu se dostala velmi blízko k protagonistům, a podařilo se jí tak zachytit unikátní a ryzí momenty. Film Svět mezi námi byl ve světové premiéře uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava 2024, kde obdržel Cenu za nejlepší kameru a Cenu studentské poroty. Snímek získal také nominaci na Cenu Pavla Kouteckého. Slovenskému publiku byl film poprvé představen na bratislavském Febiofestu v březnu tohoto roku. V nadcházejících týdnech zamíří na festivaly Millennium Docs Against Gravity v Polsku a Transilvania International Film Festival v Rumunsku. Než film oficiálně vstoupí do distribuce, je možné jej zhlédnout na aktuálně konaném festivalu Dny evropského filmu a na mimořádných projekcích v pražských kinech Světozor a Pilotů i v brněnském Kině Art. Vybrané projekce osobně uvede režisérka Dvořáková nebo aktéři snímku Tomanová a Beachdel. S tvorbou Tomanové se zájemci mohou od 18. dubna seznámit také na výstavě s názvem Kate, For You v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně. U příležitosti výstavy vychází i stejnojmenná publikace.