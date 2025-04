Nahlédněte za jindy zavřené dveře. Začíná festival Open House Praha

Od 12. do 18. května se uskuteční již 11. ročník festivalu Open House Praha. Zahájí ho série doprovodných programů – debaty, přednášky, komentované prohlídky, procházky, výstavy a jiné akce. Svátek architektury pak vyvrcholí o víkendu 17. a 18. května otevřením 125 běžně nepřístupných budov a prostorů na celém území Prahy.

Organizátoři již zveřejnili na webových stránkách jejich kompletní seznam. Veřejnost bude moci zdarma nahlédnout do budov veřejných i soukromých - do historických paláců, reprezentativních vil, industriálních památek i současných novostaveb. Mottem letošního ročníku festivalu je Dědictví minulosti, výzvy budoucnosti.

"Do dalších deseti let vstupujeme s novými nápady, pestrým programem, spoluprací s mnoha inspirativními osobnostmi, ale přitom se stále stejnou vizí: chceme otevírat město všem, nabídnout lidem možnost, jak poznat místo, kde žijí, objevovat vše staré a tajemné, stejně jako vše nové a moderní, co ovlivňuje náš každodenní život," říká ředitelka festivalu Klára Veselá a dodává: "Letošní téma zve k zamyšlení nejen nad architekturou minulosti a jejími odkazy, ale hlavně nad tím, co tu po nás zůstane dalším generacím. Nadčasové stavby? Město, které bude schopné čelit novým výzvám? Nebo tu zanecháme cosi nepoužitelného, neschopného proměny?"

Budova Činoherního klubu i Faustův dům

Jednou z tematických linek navazujících na zapojení festivalu v mezinárodním projektu Open House Europe je série diskusí Školy pro budoucí generace, která se propisuje i do víkendového programu. V rámci festivalu se otevře například Střední odborná škola na Českobrodské, Pavilon tropického zemědělství ČZU nebo lesní třída MŠ Milíčův dům. Festival připomene také několik výročí souvisejících se železnicí, např. příjezd prvního vlaku s cestujícími do Prahy, a otevře při té příležitosti bývalé lokomotivní depo Masarykova nádraží.

Mezi více než 30 novinkami jsou poprvé zastoupeny i domovy pro seniory, jako je Nová slunečnice a Domov pro seniory Chodov od dvojice architektů Jan Línek a Vlado Milunić a také domov Palata. Nahlédnout bude možné i do sídel velvyslanectví Litvy a Lucemburska nebo do řady vysokoškolských kolejí, jako je Budeč, Jednota nebo Centrum Krystal. V programu nechybí ani prostory v areálu Pražského hradu, Faustův dům nebo budova Činoherního klubu od první promované architektky v ČSR Milady Petříkové-Pavlíkové.