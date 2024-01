Poslední velký úspěch Boje o moc. Seriál vyhrál hlavní ceny Emmy, uspěl i Medvěd

Seriál o intrikách v rodině mediálního magnáta Boj o moc a kuchařská komedie Medvěd se staly vítězi 75. ročníku televizních cen Emmy, které byly v americkém Los Angeles uděleny v noci na úterý. Stalo se tak se čtvrtletním zpožděním. Ceremoniál se zpravidla koná v září, odložen byl kvůli stávce hollywoodských scenáristů a herců.

Rodinná sága Boj o moc, jež vylíčila spory mezi členy dysfunkční familie o tom, kdo převezme otěže mediálního konglomerátu a jejíž čtvrtá řada na obrazovkách HBO vyvrcholila vloni v květnu, si odnáší šest Emmy včetně té pro nejlepší drama.

"Bylo hrozně smutné, že jsme seriál museli ukončit, ale dělali jsme ho s nesmírnou radostí," řekl jeho tvůrce Jesse Armstrong. Podle deníku New York Times se nyní Boj o moc zařadil do vybrané skupiny sérií, jejichž poslední řada opět dosáhla na ty nejdůležitější Emmy, jako se to přihodilo Hře o trůny, Perníkovému tátovi nebo Rodině Sopránů.

Sošky za výkony v rolích intrikářských dětí mediálního magnáta si odnášejí Kieran Culkin, Matthew Macfadyen i herečka Sarah Snook. Ten první podle agentury AP v děkovné řeči připomněl, jak sdělil manželce, že mu dvě děti nestačí a že jich chce mít víc. "Odpověděla jsi, že jestli vyhraju, promluvíme si o tom. Dobrá," rozesmál diváky Culkin.

V komediální kategorii uspěl seriál z gastronomického prostředí Medvěd, ve kterém se šéfkuchař z luxusních světových adres snaží vnést řád do zapadlé prodejny amerických sendvičů. Obdržel Emmy pro nejlepší komedii, radují se i představitelé protagonistů Jeremy Allen White, Ayo Edebiri a Ebon Moss-Bachrach. Porotci ocenili první řadu Medvěda, ten už se ale mezitím dočkal i pokračování a vzniká třetí sezona.

"Jsem tak hrdý a tak vděčný, že tu s vámi mohu být," řekl White. Medvěda porotci upřednostnili před poslední a zřejmě závěrečnou řadou seriálu z fotbalového prostředí Ted Lasso.

Nejlepší minisérií je korejské Ve při od Netflixu, které líčí do krajnosti narůstající následky střetu dvou řidičů. Sošky za herectví si odnášejí oba představitelé hlavních rolí, Steven Yeun i herečka Ali Wong, za scénář a režii byl oceněn Lee Sung.

Dále se radovala herečka Jennifer Coolidge, kterou porotci vyznamenali za roli náročné a ufňukané dědičky v minisérii Bílý lotos. Poděkovala "všem zlým gayům", což je narážka na druhou řadu seriálu, kde osud její postavy změní setkání s hédonistickou skupinku cestujících gayů.

K dalším vítězům patří scenáristka a herečka Quinta Brunson za třídílnou sérii Základka Willarda Abbotta. Ta sleduje skupinu zapálených učitelů a jednoho lehce nahluchlého ředitele zápasících s veřejným školstvím ve Filadelfii. "Tenhle seriál jsem dělala strašně ráda. Těší mě, že jsem si mohla splnit sen a hrát v komedii," řekla Quinta Brunson, která zároveň ztvárnila hlavní roli.

Předávání cen Emmy v noci na úterý vysílala televize Fox. Galavečer připadl na Den Martina Luthera Kinga, americký státní svátek připomínající vůdce afroamerického hnutí za občanská práva. Vzhledem k tomu se symbolicky jevil úspěch hned několika herců jiné než bílé barvy pleti, napsala agentura Reuters.

Podle jiné agentury AP se potlesku vestoje dočkala dvaapadesátiletá herečka Christina Applegate, jež zápasí s roztroušenou sklerózou. Jednu z cen přišla předat o holi a měla slzy v očích.

Večer v losangeleském divadle Peacock Theater moderoval herec a komik Anthony Anderson známý z komediální série Black-ish. Na úvod připomněl některé skladby z televizních seriálů. Do této části se zapojil mimo jiné Travis Barker, bubeník kapely Blink-182, když zahrál sólo z písně In the Air Tonight od Phila Collinse, v neposlední řadě spjaté s televizním seriálem Miami Vice.

Emmy letos dopadly podobně jako primárně filmové Zlaté glóby, které před týdnem rovněž ocenily seriály Boj o moc, Medvěd a Ve při. Už poslední předávání Emmy sledoval rekordně nízký počet diváků, pouze 5,9 milionu. Letos pořadatelé počítají s možností, že lidí bylo před obrazovkami ještě méně. Sošky byly uděleny ve stejnou dobu, kdy ve státě Iowa začaly takzvané primárky, v nichž republikáni vybírají svého stranického kandidáta do boje o Bílý dům.