Američan trénuje anglické fotbalisty a nezná pravidla. V seriálu krotí svůj manšaft

Fotbalový trenér se stále snaží zkrotit svůj manšaft i myšlenky. Videotéka Apple TV+ tuto středu uvedla další epizodu třetí a zřejmě poslední řady seriálu Ted Lasso. Od těch předchozích se zatím příliš neliší.

V náročných pandemických měsících roku 2020 člověk máloco potřeboval tolik jako ujištění, že bude líp. Tehdy se objevil Ted Lasso. Seriál akcentující laskavost, úctu a přátelství působil jako objetí i lék na kolektivní úzkost. Z nenápadné komedie, vytěžující dávný televizní skeč, se zásluhou ideálního načasování a šuškandy stal hlavní hit nové videotéky Apple TV+. První dvě série získaly 11 cen Emmy a dva Zlaté glóby.

Titulní postavu trenéra amerického fotbalu, který nečekaně dostává džob v Británii, ačkoliv nemá žádnou zkušenost s evropským fotbalem, vymyslel komik Jason Sudeikis původně pro stanici NBC Sports. Ta v roce 2013 chtěla vtipnou formou upozornit, že bude vysílat zápasy anglické Premier League. Krátký spot byl založen na střetu odlišných mentalit a herních pravidel. Sudeikis se v něm coby hrdý ignorant s přízvukem amerického Jižana chvástal, jak bude trénovat hráče ve sportu, o němž nic neví. Vzbuzoval však pobavení, ne sympatie.

O sedm let později proto tvůrci pro mnohadílné vyprávění zvolili jiný přístup. Ze sebestředného hňupa, jenž má víc sebevědomí než talentu, udělali zosobnění oblíbeného amerického archetypu - naivního dobráka, který v druhých vidí jen to pozitivní. Zároveň se autoři rozhodli nestavět na vtipech toho typu, že Britové říkají určitému sladkému pečivu jinak než Američani. Takové žerty sice v Tedu Lassovi nechybí, ale netvoří jeho podstatu. Protagonista opět hraný Jasonem Sudeikisem kolegy překvapuje hlavně dobrosrdečností, ne neznalostí.

Výchozí situace nicméně zůstává stejná. Vysokoškolský trenér se stěhuje z jihu USA do Londýna, aby začal vést fiktivní AFC Richmond, byť netuší, jak se v Anglii hraje fotbal. Nejde o nedopatření. Majitelka klubu Rebecca se překvapivým tahem chce pomstít svému nevěrnému ex. Nepředpokládá, že by hrdina dovedl jedenáctku k jedinému vítězství. Naopak: čeká katastrofu. Nepočítá však s tím, že protagonista svou vřelostí, zápalem a lidovými moudry hráče namotivuje.

První dvě řady působily úlevně i proto, že Ted Lasso se vzepřel dobovému trendu cynických komedií s problematickými hrdiny, za něž je divákovi často trapno. Neútočný humor a optimismus navazovaly spíš na starší americké sitkomy jako Odbor městské zeleně, Brooklyn 99 nebo Městečko Schitt's Creek. K nim se lidé nevracejí díky propracovaným zápletkám, ale sympatickým postavám, možná trochu neohrabaným, ale schopným v pravý čas rozpoznat, na čem v životě skutečně záleží.

Ani pro Teda není tím hlavním výhra, ale pohoda hráčů i šéfové, které každý den peče domácí sušenky. Od druhé série více dbá o vlastní duševní zdraví. Dochází na terapii, kde rozebírá své panické ataky, rozpadající se manželství a trauma z otcovy sebevraždy. Zjišťujeme, že širokými úsměvy částečně maskuje psychické šrámy. Flirtování s temnotou z něj ale neudělalo antihrdinu. Ochota dát najevo city ho naopak ještě víc přibližuje novodobému maskulinnímu ideálu. Také ostatní postavy získávají víc vrstev a stávají se uvěřitelnějšími.

K výraznějšímu dějovému posunu už nicméně v předloňské druhé řadě nedošlo. Chyběl jí zastřešující příběh i větší konflikt. Protagonisté zažívali povědomé události a hladce překonávali překážky, z nichž by se aktéři jiných dnešních seriálů hroutili. Aktuální třetí série, kterou Apple TV+ vysílá od poloviny března, v tomto trendu pokračuje. Stále chce divákům a divačkám především dopřát odpočinek od všednodenních starostí, ne je stavět před intelektuální nebo emocionální výzvy.

V první epizodě nové řady se Ted Lasso loučí se synem, jenž s ním v Anglii strávil letní prázdniny. Ještě cestou z letiště hrdina volá terapeutce, aby jí povyprávěl o smutku a pochybnostech. Proč vlastně daleko od domova pokřikuje na partu nedisciplinovaných fotbalistů, kteří mají problém udržet se v první lize? Nebylo by mu lépe doma v Kansasu?

Tentokrát navíc čelí mocnému rivalovi. Jeho někdejšímu asistentovi Nateovi výrazně stouplo sebevědomí, osamostatnil se a teď trénuje West Ham United. Novým majitelem tohoto klubu je shodou okolností bývalý manžel Rebeccy, která tak má o důvod víc, proč svůj Richmond tlačit k vítězství.

Namísto nových výzev tudíž seriál variuje situaci z první řady. Kouč se nadále stará primárně o blaho svěřenců. Soutěživé logice profesionálního sportu nepodléhá. Management má ale ambicióznější cíle a neváhá kvůli nim obcházet Tedovy mírumilovné metody. Třeba podepsáním smlouvy se sebevzhlíživou fotbalovou superstar, které záleží jen na vlastní image.

Hrozí, že dojde k nabourání týmové mentality, kterou zde Američan tak pracně budoval. Také v tomto případě však třetí série pouze oprašuje motiv z předchozích řad. Posun oproti nim spočívá hlavně v širším záběru. Vyprávění střídavě sleduje aktéry a dynamiku hned na třech pracovištích. Ted Lasso navzdory osobním problémům dál hájí svou čest v Richmondu, Nate hraný Nickem Mohammedem si zvyká na novou roli ve West Hamu a bývalá modelka Keeley v podání Juno Temple zakládá vlastní marketingovou firmu.

Protože se však příběh tříští mezi tolik postav, žádné se nedostává dost pozornosti. A to navzdory délce epizod. Už nejde o svižné třicetiminutovky, ale 40 až 50 minut dlouhé díly. Nadměrná stopáž přitom neodpovídá sitkomovému tónu vyprávění, což vede k nevyrovnanému rytmu. Mnohé scény jsou natahované a prázdné. Jako kdyby si autoři oblíbili postavy víc než diváci.

V některých případech to není na škodu. Dozvídáme se například, že Nateova animozita vůči Tedovi pramení z hluboké vnitřní nejistoty. Není padouchem z podstaty, jak se zdálo. Také s Rebeccou, jejíž úsudek znovu zatemňuje pomstychtivost, je snazší souznít, protože kdo v životě neudělal dvakrát tu stejnou chybu? Ani Ted se díky terapii nestal zcela imunním vůči neúspěchům. Občas znovu padá do chmur.

Ne všechny postavy jsou nicméně napsané a zahrané stejně poutavě. Mnohé podzápletky nesměřují k propracovanější pointě.

Přestože je třetí a možná poslední série podstatně méně sevřená, uchovává si hlavní kvalitu, která z Teda Lassa udělala hit. V rozporu se současnou společenskou atmosférou ukazuje, že na většinu nedorozumění lze reagovat s vlídností a humorem. Mezi dnešní seriálovou tvorbou bezpochyby najdete lépe vystavěná dramata a vtipnější komedie, ale jen málo tak povzbudivých připomínek, že největším životním vítězstvím je být prostě dobrým člověkem.