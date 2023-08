Barbie utržila miliardu dolarů. Film to dokázal rychleji než Harry Potter

Po pouhých 17 dnech v kinech americký film Barbie celosvětově utržil přes miliardu dolarů, což je v přepočtu asi 22,7 miliardy korun. V noci na pondělí to oznámila firma Warner Bros Pictures, která jej vyrobila. Údaj potvrdila také analytická společnost Comscore.

Snímek režisérky Grety Gerwig mísící prvky satiry a komedie propaguje panenku od firmy Mattel. Protagonisty Barbie a Kena ztvárnili Margot Robbie s Ryanem Goslingem.

Novinka nyní v USA a Kanadě utržila 459,3 milionů dolarů, dalších 572,1 milionu pak má na kontě ze zahraničních trhů včetně Česka. Tam po první dvou víkendech Barbie nasbírala 54,4 milionu korun, přičemž ji vidělo 290 tisíc diváků. Aktuálnější údaje zveřejní Unie filmových distributorů v pondělí odpoledne.

Čtyřicetiletá Američanka Greta Gerwig, jinak známá snímky Lady Bird a Malé ženy, se zároveň stala první režisérkou v dějinách, jež s tržbami svého filmu sama překročila hranici miliardy dolarů. Dosud se to podařilo jen ženám, které režírovaly napůl s muži - ať už to byla Jennifer Lee, jež oba díly animovaného Ledového království natočila s Chrisem Buckem, nebo Anna Boden. Ta pracovala na superhrdinské Captain Marvel s Ryanem Fleckem.

"Málokdy nám výkon nějakého filmu takhle vyrazí dech, ale Barbillion převálcoval všechna očekávání," říkají Jeff Goldstein a Andrew Cripps, šéfové americké a mezinárodní distribuce Warner Bros Pictures. Anglické slovo billion odpovídá české miliardě.

Překonat hranici miliardy dolarů za 17 dnů není běžné, například i poslednímu dílu Harryho Pottera a Relikviím smrti - části 2 z roku 2011 to trvalo o dva dny déle, doplňuje server Variety.com.

Barbie se nyní stala druhým komerčně nejúspěšnějším snímkem roku. Na prvním místě zůstává adaptace videohry Super Mario Bros. ve filmu, která od dubnové premiéry celosvětově utržila 1,35 miliardy dolarů, v přepočtu skoro 30 miliard korun.

K úspěchu Barbie pomohla i nezvykle nákladná reklamní kampaň, kdy marketing stál minimálně stejně jako samotný snímek, okolo 150 milionů dolarů, napsal časopis Vanity Fair.

Film zužitkoval také fakt, že měl premiéru ve stejný den jako životopisné drama Oppenheimer o vynálezci atomové bomby, kvůli čemuž po sociálních sítích kolovaly nejrůznější vtipy se slovními hříčkami typu Barbenheimer.

Od vypuknutí pandemie koronaviru, která na dlouho uzavřela kina po celém světě a v jejímž důsledku se diváci stále nevrátili do biografů ve stejném počtu jako dřív, zatím miliardovou hranici překonalo šest filmů. Kromě Barbie a Super Maria to jsou Spider-Man: Bez domova, Top Gun: Maverick, Jurský svět: Nadvláda a Avatar: The Way of Water.

Časopis Deadline.com dává nynější tržby Barbie do historických souvislostí. I kdyby film v pondělí přestala hrát kina, už nyní je komerčně úspěšnější než třetí Harry Potter a vězeň z Azkabanu, superhrdinské sci-fi Strážci galaxie: Volume 3, akční Rychle a zběsile 10 či nedávná Mission: Impossible Odplata - První část.

