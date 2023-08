Na bitcoiny s krumpáčem. Seriál Futurama zbytečně nechytračí, vše drobně okopává

Po desetileté pauze se vrací Fry, hrdina seriálu Futurama. A hned má zásadní problém: jak najít smysl života? Naštěstí dostane spásný nápad. Bude nonstop koukat na televizi.

Slavný seriál od tvůrce Simpsonových, jehož novou řadu lze vidět ve videotéce Disney+, přes těžkopádný start stále umí pobavit. Hned první epizodou přitom jako by autor Matt Groening skoro chtěl vykročit do podobné slepé uličky, jakou se ubíral další očekávaný restart posledních měsíců, satirická povídková antologie Černé zrcadlo.

Obě série se přesunuly z klasických televizních obrazovek na streamovací platformy, přičemž právě z nich si dělají legraci v úvodu. A podobně jako v případě Černého zrcadla také u Futuramy po chvíli převládne pocit, že ironizovat zavalení obsahem, fenomén "binge watchingu" neboli sledování seriálů na jeden zátah a další charakteristické vlastnosti moderní internetové televize přichází o pár let později, než by bylo třeba.

Další díly Futuramy se věnují "aktuálním" fenoménům jako Amazonu, NFT a bitcoinu. Dost často působí snahou vybojovat boje, které už jsou dávno dobojované. Naštěstí nad tímhle povětšinou převládají typické nadčasové sci-fi rekvizity, jimiž seriál vždy bavil. A spolu s nimi jízlivě praštěný humor skupiny outsiderů a nýmandů budoucnosti, mezi nimiž se protagonista Fry ocitl coby jediný člověk pocházející z naší doby, tedy z roku 1999, kdy měla premiéru první řada.

Fry si v budoucnosti našel zaměstnání na tom nejhorším možném místě: u donáškové služby, jíž vládnou naprostí pošuci.

Šílený profesor Hubert Farnsworth, kyklopka Leela, neurotický humanoidní humr Dr. Zoidberg, nesnesitelný mizantropický robotí alkoholik Bender a další zaměstnanci firmy Planet Express ve futuristickém New Yorku 31. století opět řeší především problémy, které souvisí s jejich komplikovanými povahami. I ty kulturní a společenské špílce celkem často dloubnou pod ta správná žebra.

Nakonec i epizody zprvu poněkud rozpačité, jako ta třetí o vrtkavém vývoji bitcoinu, zachrání bláznivě doslovná výprava na planetu, kde se kryptoměna fyzicky těží a kde dojde na spoustu zábavných her s westernovými klišé.

Futurama je v jádru sitcom z pracovního prostředí - byť ukotvený ve sci-fi kulisách. A tak jako u většiny klasických sitcomů tu platí, že v každé epizodě se začíná odznova, že pokud Leele někdo ustřihne fialový culík, ten už je v nové epizodě zase na svém místě.

Tím spíš potěší, když si ve druhé části autoři vzpomenou na dávný díl, v němž stážistka Amy měla potomstvo s mimozemským partnerem Kifem. Vzhledem k tomu, že Kif je příslušníkem jakési obojživelné rasy, rodí on a je potřeba počkat dvacet let, než se jejich "pulci" vrátí.

Kdysi to byl fajn vtip, na který se zapomnělo, ale po dekádách nastal čas, kdy dospívající "žabáci" opravdu připlouvají zpět k rodičům. Potěší tím nostalgické milovníky seriálu stejně jako predátory číhající pod vodou. S nelibostí to nese jen lidská část prarodičů, kteří zelenými vnučkami a vnuky nejsou zrovna ohromeni.

V podobných chvilkách Futurama funguje nejlépe. Přináší osvědčenou směs dojemných chvilek s cynismem a sarkasmem, ukazuje neomalené protagonisty, kteří svým vystupováním maskují vlastní povahové potíže. A mezi řádky si vedle společenských neduhů utahuje ze známých žánrových filmů či knih.

Například zápletka páté části představuje variaci na klasické sci-fi téma: zmenšování. Výpravy do nitra lidského těla jsou součástí kánonu od snímků jako Fantastická cesta z roku 1966 po dobrodružství Macha a Šebestové, kteří bojovali s bacily přímo v jícnu a žaludku spolužáka Kropáčka.

Protagonisté Futuramy vyráží uzdravit domácího mazlíčka, jenž trpí parazity, na poněkud neobvyklé místo. Nikoli do útrob jeho chlupatého těla, ale do "písečných dun" jeho záchodu, kde je čeká lítý boj s výkaly a jejich obyvateli. To skýtá spoustu příležitostí dělat si legraci z aktuálního dílu marvelovky Ant-Man i spirituálních rovin velkolepého sci-fi Duna. Tyto terče autoři trefují mnohem lépe, než když jde o kritiku dnešních společenských fenoménů.

Byť tedy Futurama občas působí opotřebovaně a kope kolem sebe trochu jako děda Simpson ze sousedního seriálu, po šesti epizodách nové řady nakonec převládá spokojenost nad návratem toho, co vždy zabíralo. Tedy směsi chytrých narážek a zcela přízemního humoru, který se nezalekne žádného prdu, jenž může být ve prospěch komického účinku vypuštěn.

Tento výlet do 31. století už je dnes spíše výletem do minulosti, pevně spjaté s klasickou televizí a žánrem sitcomu. Vzhledem k desetileté pauze při sledování nové Futuramy nevyhnutelně přicházejí nostalgické chvilky.

Už to není seriál, který by uměl strhnout a překvapit. Ale Matt Groening, jeho kolega David X. Cohen a tým scenáristů si opět získávají přízeň publika díky tomu, že navzdory snaze o podchycení některých velkých témat dneška příliš nechytračí. Nechtějí dělat přehnaně ambiciózní satiru, prostě jen drobně okopávají vše kolem sebe, včetně svých protagonistů a publika.

Už těmi čutanci nerozkopnou žádné nové dveře a jejich mix kulturních narážek s hrubozrnnou komikou prostoupenou záplavami tělesných tekutin je někdy až roztomile obstarožní. Ani tak dosud neztratil kouzlo.