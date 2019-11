Film Ledové království 2 čas od času ohromí, jinak se krčí ve stínu předchůdce

Volání živlů nelze brát na lehkou váhu. Když se tak princezně Else v hlavě ozve magický hlas, vydá se i do míst, kam je zapovězeno chodit. Hrdinku Disneyho animovaného snímku Ledové království však do boje znovu nepovolaly živly, ale spíše fakt, že první díl z roku 2013 byl až do příchodu letošního Lvího krále historicky nejúspěšnějším animovaným filmem všech dob.

Jedna z nejdospělejších disneyovek, která celosvětově utržila 1,29 miliardy dolarů, nevynikala příběhem. Sympatická byla především tím, kolik péče věnovala komplikovanému vztahu dvou hrdinek ze severského království Arendelle, princezen Anny a Elsy. Nevycházela z klasických pohádkových schémat, v nichž princezny čekají, až vše zařídí krásní princové. Naopak: hlavní roli tu hrály ženy. Snímek z Ledového království II. | Foto: Falcon Nejinak je tomu v pokračování, které od čtvrtka promítají česká kina. Ledové království 2 posílá obě hrdinky, které k sobě v prvním díle složitě hledaly cestu, do magického lesa, kde čekají kamenní obři i původně nepřátelský lesní národ. A kde se také skrývají tajemství a křivdy minulosti. To vše za doprovodu známé party přátel - tedy sněhuláka Olafa, trochu jednoduchého Kristoffa a jeho soba. A také za doprovodu pečlivě aranžovaných muzikálových čísel. Ledové království 2 je nejsilnější v drobnostech a krásné animaci. Výprava mlžnatým hvozdem, rozbouřenými řekami a temnými jeskyněmi spojuje velkolepost realisticky animovaných pozadí se silnými emocemi. A sněhulák Olaf je stále tou legrační figurkou jako v prvním díle. Jen se nyní nachází ve fázi pubertální zvídavosti, a tak sobě i okolí klade mnoho otázek a všechny zahrnuje spoustou faktů. Třeba o tom, že voda má paměť. Což je vtípek, se kterým snímek po celou dobu pracuje na několika rovinách. Ledové království 2 je celkem promyšlená pohádka, která podobně jako první část čerpá nejen z vyprávěnek pro nejmenší, ale také z mýtů a pověstí určených dospělejšímu publiku. Jinak trpí syndromem mnoha pokračování úspěšných děl. Dá mu spoustu práce dokázat, že není zbytečným přívěškem, vyžádaným pouze komerčním úspěchem "jedničky". To se daří jen částečně. V jádru tentokrát leží příběh dávné zrady mezi dvěma národy, který se ale objeví takřka v závěru. Do té doby film po slibném, hravém i napínavém úvodu ztrácí dech. Neboť celá výprava je natolik tajuplná, že divákům není jasné, co vlastně postavy v temném lese provádějí. První část sice také nevynikala epickým dějem, ale byly v ní jasněji vystavěné konflikty. Zde dlouho chybí nějaký padouch, hrdinové se střetávají s abstraktními silami přírody, aniž by dlouho bylo jasné proč. 1:20 V pokračování Ledového království se královna Elsa vydává na nebezpečnou cestu. | Video: Falcon A tak se nejdramatičtějšími a zároveň nejkomičtějšími i nejsmutnějšími scénami stávají série Kristoffových pokusů požádat princeznu Elsu o ruku. Dovedou si získat malé i velké diváky a divačky, ale obzvlášť těm větším bude vrtat hlavou, proč tak dobře vymyšlení hrdinové neprožívají silnější příběh. Ledové království 2 stále obsahuje dost dynamických akčních scén i solidních hudebních čísel, byť ta v českém podání ne vždy mají sílu originálu. Dabing ale působí kvalitně a průpovídky Václava Kopty coby sněhuláka Olafa jsou k nezastavení. Jen se tentokrát příběh s ekologickým i emancipačním podtónem trochu drolí do jednotlivých epizod a až v závěru uspěchaně dohání, co chce divákům říci. Snímek z Ledového království II. | Foto: Falcon Většina pokračování klasických animovaných disneyovek mířila rovnou na video či DVD. Druhé Ledové království do kin nepochybně patří. Nejen velkolepostí trikových scén, ale také nápaditostí detailů. Byť je to ale snímek plný magie, nikdy diváky neokouzlí natolik, aby se okamžitě dostavil pocit, že tohle bude další dětská klasika. Zástupy malých princezniček na premiéře nepochybně nesouhlasně zavrtí hlavou a budou přilepené k plátnu. A ve chvíli, kdy se princezna Elsa vydá na ledovém oři po vodní hladině, nebudou ani dutat, případně začnou výskat jako o život. Ledové království 2 je zkrátka slušný film pro cílové publikum. Půjčuje si leccos od předchůdce, ale vlastní řeč nenachází. Z hlav jen trochu odrostlejších diváků odteče jako ony vody, které stojí v centru příběhu o dvou národech snažících se překonat spory a o dvou sestrách, jež k sobě opět hledají cestu. Ledové království II Režie: Chris Buck, Jennifer Lee

Falcon, česká distribuční premiéra 21. listopadu.