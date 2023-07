Stejně jako ve světě. Češi o víkendu chodili do kina víc na Barbie než Oppenheimera

Americký komediální film Barbie v hlavní roli s herečkou Margot Robbie v tabulce víkendové návštěvnosti českých kin zvítězil nad životopisným snímkem Oppenheimer. Novinku režisérky Grety Gerwig založenou na motivech stejnojmenné panenky Barbie od společnosti Mattel zhlédlo více než 103 tisíc diváků. Utržila 18,9 milionu korun.

Životopisný snímek režiséra Christophera Nolana o americkém vědci J. Robertu Oppenheimerovi, jehož tým sestrojil atomovou bombu, pak za první víkend v Česku vidělo přibližně 88 500 lidí. Utržil 17,6 milionu korun.

Údaje v pondělí odpoledne zveřejnila Unie filmových distributorů. Kromě Oppenheimera zůstaly za Barbie snímky Mission: Impossible Odplata - První část s hercem Tomem Cruisem nebo Indiana Jones a nástroj osudu v hlavní roli s Harrisonem Fordem.

K pondělnímu večeru už jsou také sečtené výsledky ze světa, kde byly premiéry Barbie i Oppenheimera vyhlížené kvůli všeobecně slabšímu výkonu Hollywoodu v červnu a červenci. Ani nový Indiana Jones, ani superhrdina The Flash, ba ani v pořadí sedmá Mission: Impossible zcela nenaplnili očekávání v době, kdy se návštěvnost kin dosud nevrátila na předpandemické hodnoty a kdy navíc Hollywood čelí stávce scenáristů i herců. Událost, kdy kina začala ve stejný den promítat Oppenheimera i Barbie, trenduje na sociálních sítích pod hesly jako Barbenheimer. Mnohé biografy uspořádaly dvojprojekce obou titulů.

Barbie nakonec v USA a Kanadě za první víkend utržila přes 162 milionů dolarů, což je nejlepší start v roce, zatímco Oppenheimer okolo 82 milionů dolarů, upřesňuje časopis Variety.com. Podle něj není překvapivé, že růžová lehká letní komedie o Barbie přilákala víc diváků než těžké, tříhodinové životopisné dobové drama, které obsahuje jen minimum akčních scén. Vzhledem k tomu je výsledek Oppenheimera úctyhodný, myslí si server.

Stejné pořadí snímky zastávají při započtení celosvětových tržeb ze všech trhů včetně Česka. V tomto ohledu má Barbie po prvním víkendu na kontě 337 milionů dolarů, Oppenheimer pak 180 milionů dolarů.

"Přišli všichni. Tyhle dva filmy dostaly do kin všechny demografické skupiny. Je to přesně to, co Hollywood potřeboval," pochvaluje si Jeff Bock z analytické společnosti Exhibitor Relations Co.

Podle agentury Reuters ani úspěch Barbie a Oppenheimera zřejmě neobrátí trend, kdy si lidé za pandemie zvykli dívat se na filmy doma a do kina nechodí tak často jako dřív. Letošní prodeje lístků do biografů v USA a Kanadě jsou zatím meziročně jen o 1 procento lepší než vloni.

Celkově si letos americký filmový průmysl meziročně sice vede o 16 procent lépe než vloni, s celkovými tržbami 5,4 miliardy korun ale pořád zaostává o 19 procent za posledním předpandemickým rokem 2019.

I kinaři se navíc připravují na to, že do konce léta už další srovnatelné hity jako Barbie a Oppenheimer nepřijdou. Příští opravdu velkou událostí by měla být až listopadová premiéra snímku Duna 2. Pokud se však studia do té doby nedohodnou se stávkujícími herci a scenáristy, nelze vyloučit, že se tato sci-fi novinka do kin dostane později.

"Příliš mnoha velkorozpočtovým filmům se letos nedařilo dle očekávání. Hollywood myslel, že výsledky budou mnohem lepší," přitakává analytik Bock.

Podle serveru Deadline.com hrozí, že pokud navíc stávka neskončí brzy, v letech 2023 a 2024 by se do biografů nemuselo dostat dost velkých filmů, aby měli kinaři šanci zažít další podobné víkendy jako ten s Barbie a Oppenheimerem.

Magazín Variety upozorňuje ještě na nepřehlédnutelnou roli marketingu. Firma Warner Bros. si dala záležet, aby k premiéře Barbie připravila všechny myslitelné prodejní předměty, od limitované růžové edice videoherní konzole Barbie Xbox Series S po bundu s kapucí od luxusní firmy Balmain v přepočtu za více než 30 tisíc korun.

Na serveru Airbnb.com si bylo možné pronajmout noc v růžovém domě Barbie v kalifornském Malibu. Jen náklady na marketingovou kampaň Barbie se vyšplhaly k odhadovaným 150 milionům dolarů. Propagace tedy v tomto případě stála stejně jako výroba samotného snímku, který měl rozpočet 145 milionů dolarů, uzavírá Variety.

