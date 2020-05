Michelinský šéfkuchař v době pandemie rozváží jídlo, za menu si účtuje 1500 korun

Syrový pstruh v zakysané smetaně jako předkrm a konfitovaná křepelka s květákem a mandlovou omáčkou nepůsobí jako menu, které si člověk nechá doručit donáškovou službou. Právě tyto a další podobné pokrmy ovšem michelinský šéfkuchař Guy Savoy v době doznívající pandemie koronaviru servíruje v rámci speciálního rozvozu jídla.

Savoy patří mezi největší kulinářské hvězdy na světě. Jednu ze svých čtyř pařížských restaurací s názvem La Chiberta si otevřel kousek od Vítězného oblouku. Donášku v ní ale poprvé vyzkoušel, až když francouzská vláda v květnu částečně uvolnila některá bezpečnostní opatření. Informovala o tom agentura Reuters.

"Chtěli jsme lidem připomenout, že jsme pořád tady, a pomoct jim, aby dokázali držet hlavu vzhůru," uvedl pro Reuters výkonný šéfkuchař Savoyových restaurací Gilles Chesneau. Zjednodušená donášková menu čítají vždy tři chody a za každé zákazník zaplatí 55 eur (asi 1500 korun).

To může nezasvěceným připadat jako astronomická suma, na Savoyovy poměry je to ale cenově přijatelný způsob, jak některé z jeho vyhlášených receptů někdy v životě vůbec ochutnat.

"La Chiberta doručuje kolem 35 jídel denně a s donáškou budeme pokračovat i v době, kdy zase otevřeme. To, co vyděláme, nám nahradí ušlý zisk za to, že budeme muset kvůli koronaviru snížit počet míst pro hosty," doplnil Chesneau.

Francie první omezení uvolnila 11. května, kdy otevřely některé školy, obchody a výrobní závody. Restaurace, kavárny a bary na druhou stranu zůstaly zavřené. Plány na další uvolnění měl premiér Edouard Philippe zveřejnit do konce května.

Gastronomická zařízení po celé zemi 27. května symbolicky prostřela prázdné stoly, aby vládě připomněla, že by měla odvětví, které se ocitlo ve výrazné finanční tísni, konečně oživit. "Věci se musí začít hýbat. Jinak nás nezabije virus, ale ekonomická krize," okomentoval situaci Chesneau.