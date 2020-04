Když světu vládla španělská chřipka. Unikátní 100 let staré snímky

Občas srovnáváme nynější pandemii se španělskou chřipkou. Jenže to byla jiná nemoc i jiný svět. Na snímcích to vypadá občas podobně jako dnes: roušky, plné nemocnice, zavřené školy a divadla. Jenže tehdy to bylo mnohem horší. Končila světová válka, mnohde panoval hlad, neexistovala antibiotika, a úmrtnost byla velmi vysoká. Unikátní snímky dovolují nahlédnout do ulic a nemocnic v letech 1918-1920

Snímky pocházejí především z anglicky mluvících zemí, většina je jich z USA. V Evropě i v českých zemích, které se právě chystaly společně se Slovenskem vykročit k samostatnosti, to však vypadalo velmi podobně. To, že z USA je dostupných tolik historických fotografií, souvisí s jejich přístupem k archivnictví. Většina státních institucí má své archivy zdigitalizované a nabízí je zcela zdarma a nebyrokraticky k využití veřejnosti. Snímky z doby před 100 lety už navíc nejsou chráněny autorským právem a archivy je zařazují do takzvané Public Domain. I díky tomu jsou velmi snadno dostupné. Proč tak otevřený přístup? Tamní instituce věří, že je to prostředek, který posiluje povědomí o historii země. Postupují tak i proto, že jsou placeny z peněz občanů. Snaží se jim tedy poskytovat co nejvíce informací a pramenů co nejjednodušším způsobem.