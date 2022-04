Zoufale krásné severní Čechy. Fotograf Ibrahimovič je zaznamenává přes třicet let

Ibra Ibrahimovič fotografuje severní Čechy od roku 1986 a dokumentuje nejen proměny industriální krajiny, ale také osudy lidí, které poznamenala těžba uhlí. Jeho snímky nyní vyšly ve fotografické edici Spoušť pod názvem Střepy severních Čech. Podívejte se jeho očima na kraj uhelných jam, rypadel a obcí, které mizely z povrchu zemského kvůli těžbě.

"Na strojní průmyslovku do Mostu jsem jako kluk dojížděl tramvají kolem uhelného lomu Ležáky. To, že na okraji jeho jámy zaniklo historické město, jsem na začátku osmdesátých let let vnímal jako něco obvyklého, dělo se to v mém okolí normálně," říká fotograf Ibra Ibrahimovič.

"Bouralo se a těžilo uhlí. I můj otec byl hrdý na to, že je horník," dodává. Až po vojně a sametové revoluci získal odstup a uvědomil si, že to, co se odehrávalo v jeho okolí, není zdaleka běžné a normální. "A tak jsem začal tento svět poněkud pokřivených hodnot fotograficky dokumentovat," vysvětluje. Rozsáhlému obrazovému svědectví o "zoufale krásné" krajině severních Čech a o osudech jejích obyvatel od té doby věnuje veškerou svou energii.

Ibra Ibrahimovič (1967) je rodákem z Meziboří a počátky jeho fotografování severozápadních Čech spadají do roku 1986. Začínal v Litvínově sérií Děti z vedlejší ulice, která zachycuje život tamní romské komunity. K velmi známým patří také jeho soubor z roku 1993, jenž odráží snahu o záchranu obce Libkovice před bouráním kvůli plánované, ale vlastně neuskutečněné těžbě uhlí. Kromě toho fotograf také dokumentoval zajímavé momenty při stávce horníků na dole Kohinoor, likvidaci rypadla KU 800 v Chabařovicích nebo nepokoje v Matiční ulici v Ústí nad Labem. V roce 2003 se jeho snímek sedláka Rajtera a chlapce Vašíka stal fotografií roku na soutěži Czech Press Photo.

Publikace Střepy severních Čech, která vyšla jako třetí svazek v řadě nazvané Spoušť, obsahuje 97 převážně černobílých fotografií. Svazek je první monografií, jež se cíleně dotýká většiny témat z Ibrahimovičovy dokumentární tvorby.

O knize:

Ibra Ibrahimovič: Střepy severních Čech. Třetí svazek edice fotografických sešitů Spoušť. Fotografie: Ibra Ibrahimovič. Text: Tomáš Hliva, Ibra Ibrahimovič. Formát 16,7 × 20,5 cm. 244 stran, otevřené šití, pevná vazba. Limitovaná edice 667 číslovaných kusů. Sazba česky a anglicky. Více informací a možnost zakoupit knihu na stránkách vydavatele: (www.mushroomonthewalk.com) nebo na webu Ibry Ibrahimoviče (www.ibraphoto.net).

Práci Ibry Ibrahimoviče můžete sledovat také na Facebooku (www.facebook.com/ibra.cz).