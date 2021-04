Spartakiáda utopená v bahně. Slavné Lhotákovy snímky, které okouzlily svět

Během vystoupení vojáků na oblastním kole Československé spartakiády 1985 začalo pršet a těla pomazaná blátem se postupně měnila v absurdní sochy. Série fotografií Zdeňka Lhotáka z této akce se už dávno stala legendární u nás i ve světě - a nejen proto, že za ni dostal cenu na World Press Photo. Slavné snímky teď poprvé vyšly v samostatné knižní podobě. Pojďte se podívat na ukázky.

Jsou to bezmála dvě desítky fotografií, vzniklé v průběhu několika málo minut. Jde o oslavu sportu a heroického výkonu? Nebo je to memento, zachycující, jak režim manipuloval s člověkem? Tyto otázky se objevovaly už v době, kdy slavné fotografie vznikly.

Sám Zdeněk Lhoták vysvětluje vznik souboru takto: "To se tak někdy přihodí. Máte v hlavě vysněný obrázek, studujete FAMU a jste fotograf sporťák. Ten obrázek má jen mlhavé obrysy a konkrétní je jen pocit a emoce z něj vyzařující. Usadil se v mé hlavě po zhlédnutí pár fotografií ze Strahova (jméno autora mi vypadlo z hlavy). Na fotkách jsou vojáčci v bílých trenkách, špinaví od písku a v jejich výrazech lze těžko najít nadšení."

Když tehdy Lhoták začal fotit na obvodní Spartakiádě v Praze 5 na Cibulkách, měl v hlavě právě jen tu mlhavou představu, jak by měl výsledek vypadat. Pak ovšem přišel vytrvalý déšť, který z travnatého stadionu vytvořil mělký bazén plný černého bláta. "Ten silný pocit, že to je to pravé, na co jsem čekal, si dodnes vybavuji," vzpomíná v knize, která vyšla v nakladatelství PositiF.

Když snímky ze Spartakiády poprvé vystavil v Galerii Karlovka v Praze, reakce lidí mu udělaly radost. Zápisy v návštěvní knize "to není propagace, ale antipropaganda Spartakiády", nebo "Takhle nevypadají naši hrdinní vojáci ale spíše Zelené barety ve Vietnamu" vnímal jako maximální pochvalu.

"Za to, že jsem pak Spartakiádu poslal i na World Press Photo, může pan Skála ze Stadionu. Tak mu tam nahoru dodatečně děkuji, že mi dodal odvahy k tomuto kroku a pomohl mi tak v roce 1986 k druhému místu v kategorii sportovní seriál," říká Zdeněk Lhoták.

Kniha o 44 stranách, kterou připravilo nakladatelství PositiF je k dispozici v limitované sérii 400 kusů. Každý výtisk je v pouzdře, číslovaný a podepsaný autorem. Více o knize Zdeněk Lhoták - Spartakiáda najdete na stránkách nakladatelství PositiF.