Trabanti se chystají na poslední výpravu. Člověk by měl v nejlepším přestat, říká Dan Přibáň

před 4 hodinami

Již v neděli se u pražského Rudolfina uskuteční slavnostní start poslední výpravy žlutých trabantů v čele s dvaačtyřicetiletým Danem Přibáněm. Cesta osmičlenné posádky tentokrát povede do Indie, odkud by se v legendárních vozidlech měla vrátit do České republiky a završit tak svoje putování kolem světa. "Myslíme si, že toho už bylo víc než dost a člověk by měl v nejlepším přestat a přijít s něčím jiným,“ uvedl pro Aktuálně.cz Přibáň.

Putování žlutého cirkusu, jak si taky Přibáňova parta říká, začalo před jedenácti lety. Tehdy se Přibáň společně s Vladislavem Růžičkou a Janem Martinem Kozlem vypravili z Česka přes Balkán, Turecko, Írán a Turkmenistán až do uzbeckého Samarkandu. Odtud se pak vraceli přes Kazachstán, Rusko a Ukrajinu.

A právě na úplně první cestu, která tehdy čítala 15 300 kilometrů, by nyní chtěla osmičlenná parta navázat. Začínat budou v jižní Indii, odkud pojedou přes Nepál, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán, Tádžikistán až do Uzbekistánu a odtud do České republiky.

Trasu měnili kvůli penězům

Jejich původní plán přitom zahrnoval start v Bangkoku a cestu přes Kambodžu, Myanmar i Bangladéš. Kvůli drahému vjezdu do Thajska a Myanmaru se rozhodli možná poslední trabantí cestu poněkud zkrátit.

"Nám je hrozně hloupé vydat peníze od lidí za thajské byrokraty. Takže jsme se nakonec rozhodli, že nebudeme mrhat penězi, které nám dají naši fanoušci anebo sponzoři," uvedl Přibáň v lednovém rozhovoru pro Český rozhlas. "Takže jsme si to zlevnili a zkomplikovali," dodal nyní pro Aktuálně.cz.

Putování promýšleli půl roku, samotné intenzivní přípravy pak začaly v říjnu. Ani ty se neobešly bez komplikací, během technických úprav aut dostal vrchní mechanik mrtvičku a tři týdny strávil na jednotce intenzivní péče.

"Bleskurychle se z toho vylízal a šel montovat trabanty. Je to hrdina, během čtrnácti dnů byl zpátky v dílně," popsal Přibáň. "Zjistili jsme, že ať uděláme cokoliv pro to, aby se něco nepodělalo, tak se něco podělá," glosoval cestovatel a režisér.

Bez žen, postižených a Poláků

Dobrodruzi se oproti předchozím výpravám rozhodli jet také bez žen. "Dali jsme si pravidlo, že pojedeme bez Poláků, bez postižených a bez ženských. A nakonec se nám podařilo dodržet jenom to pravidlo s ženskýma, protože jsme se rozhodli vzít Poláka Radka Jona," vysvětlil Přibáň.

Přesto si není tak úplně jistý, zda za nimi Radek nakonec do Indie přiletí a bude mít platný pas. Od poslední výpravy se totiž potuluje po Asii. "Zatímco my se snažíme intenzivně vyřizovat víza, tak poslední zpráva od Radka byla, že si musí vyzvednout druhý pas, protože v tom stávajícím nemá dost volných stránek, a tím naše komunikace skončila," dodal Přibáň.

Osmičlenná výprava by kromě náčelníka Přibáně, už zmíněného Radka Jona a slovenského motorkáře Marka Slobodníka měla zahrnout taky hasiče Jana Setvína, blogera a reportéra Lukáše Venu, fotografa Marka Duranského a kameramany Vojtěcha Duchoslava a Zdeňka Krátkého.

Cestování a natáčení k sobě patří

Fanoušci se tak mohou těšit na další filmové i seriálové pokračování. "Bez toho by to nemělo smysl. Počítáme s tím, že v březnu 2019 půjde do kin film a v září 2019 seriál o čtrnácti epizodách," prozradil Přibáň. Cestování a natáčení podle něj k sobě už neodmyslitelně patří.

Na tvorbu filmu a seriálu půjdou i finance vybrané na Startovači, kde příští týden začne trabantí kampaň. "Technika od minulé cesty obrovsky poskočila a pro nás to znamená vyměnit většinu přístrojů. Kamery, rozlišení, všechno jde nahoru," sdělil Přibáň s tím, že žádat budou o půl milionu. "Nečekáme, že by to udělalo takovou supernovu jako posledně. Přijde nám, že je vždycky dobré přistupovat k tomu skromně a s respektem," dodal.

V poslední kampani totiž na cestu vybrali tři miliony, což je podle Přibáně zachránilo. "Cesta trvala o polovinu déle než měla a náklady byly mnohonásobně vyšší, než jsme počítali. Doufáme, že to teďka takhle nebude, ale už se bojím říct cokoliv nahlas," sdělil.

Kolona trabantů ze Slovenska až do Prahy

Pokud všechno půjde podle plánu, vyrazí členové žlutého cirkusu do Indie začátkem dubna, auta pošlou kontejnerem o měsíc dřív. Přibáň odhaduje, že naplánovaná cesta by měla zabrat čtyři měsíce a návrat tedy vidí na konec srpna nebo začátek září.

"Hrozně rádi bychom už na Slovensku začali tvořit kolonu trabantů až do Prahy. A rádi bychom to tak stihli ještě předtím, než bude úplný kolaps na silnicích," vyjevil plány náčelník.

Plány na život po trabantích výpravách však Přibáň zatím nemá. "Tím, že máme až do roku 2019 co dělat, to zatím moc neřešíme. Ale máme pocit, že by člověk měl v nejlepším přestat a přijít s něčím jiným, takže uvidíme," uzavřel.

Fanoušci cestovatelské sestavy se bude moci s trabanty a Jawou Anežkou Marka Slobodníka přijet rozloučit již v neděli 11. února, kdy je naplánován slavnostní start od pražského Rudolfina.

