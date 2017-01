Tom Hanks se dojímal nad Fiatem 126. Poláci vybrali peníze a poslali mu Malucha do Ameriky

před 1 hodinou

Hollywoodský herec Tom Hanks se během natáčení filmu v Budapešti vyfotil u polského Fiatu 126 a pochlubil se s tím na Twitteru. Poláci se mu složili na Malucha a poslali mu auto do Los Angeles.

Když v listopadu loňského roku obdivoval Tom Hanks červeného Fiata 126, ještě netušil, že se brzy stane jeho hrdým majitelem. Poláci, v jejichž zemi se kdysi slavný Maluch vyráběl, se totiž rozhodli vybrat peníze a auto mu koupit. Píše o tom agentura AP.

Držitel Oscara se s kultovním vozem polské výroby vyfotil loni, když v maďarském hlavním městě natáčel film.

Fotku pak umístil na Twitter s komentářem: „Mám nové auto! Hanx“. Příspěvek se v Polsku stal virálním hitem.

I got a new car! Hanx pic.twitter.com/kzij8QEIyo — Tom Hanks (@tomhanks) November 18, 2016

Monika Jaskolská, dvaačtyřicetiletá matka z Bílsku-Bělé, kde se fiátky mezi roky 1973 až 2000 vyráběly, přišla koncem roku s nápadem poslat slavnému herci vůz jako dárek.

Fiat 126 nepatří zrovna mezi nejkomfortnější auta, ale za dobu své existence si v socialistickém bloku vydobyl nebývalé renomé. Na svých expedicích po světě ho využívá i cestovatel Dan Přibáň, přičemž není náhodou, že v autě jede polská posádka.

Jaskolská chtěla svým gestem ukázat Hanksovi, jak moc Poláci mají toto auto rádi, a vybrala přes Facebook dva tisíce eur. Za ty koupila model ze 70. let. Autodílna ho bez finančních nároků zrekonstruovala a pak Maluch odletěl nákladním letadlem přímo do Los Angeles. Aerolinky se do akce zapojily také zadarmo.

autor: Magazín